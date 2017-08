Ahora el Gobierno impulsará el juicio político de Rafecas y otros dos jueces

18/08 – 10:30 – Buscará también la suspensión de los magistrados Ana Figueroa y Oscar Hergott.

Por: Daniel Santoro

Aprovechando la onda expansiva política de la suspensión del camarista Freiler, el Gobierno se dispone ahora a reactivar los pedidos de juicio político del juez federal Daniel Rafecas, la vocal de la Cámara de Casación Penal Ana Figueroa y el miembro de un tribunal oral Oscar Hergott.

La estrategia oficial es demostrar que no se trata de una persecución contra Freiler por razones personas, sino una decisión política de terminar con lo que denomina “comportamientos mafiosos corporativos”.

Según fuentes oficiales consultadas por Clarín el presidente Mauricio Macri, a pesar de caminar en muletas por la operación de su rodilla, estaba anoche exultante con la jugada en el Consejo de la Magistratura que permitió, luego de casi un año y medio de idas y venidas, conseguir el primer juicio político contra un juez que se ha convertido en un símbolo de la Justicia K.

Por lo pronto, el representante del gobierno en la Magistratura, Juan Mahiques, insistirá la semana próxima con el pedido de inicio del juicio político a Hergott quien enfrenta denuncias de supuestos acosos laborales y personales.

Pero para Cambiemos, desde el punto de vista político, los dos jueces que suponen más han obstaculizado las investigaciones “son Rafecas y Figueroa”. Al primero, lo tienen cruzado por haber archivado “sin argumentos jurídicos de peso” durante más de un año y medio la denuncia por encubrimiento del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Y a la segunda, la consideran un ariete K -pese a que no es miembro de Justicia Legítima- que convalidó el desplazamiento irregular del juez Luis Cabral de la Cámara Nacional de Casación Penal y el nombramiento de dos abogados K en ese tribunal clave, entre otras operaciones. A ambos les tomó juramento de noche y uno ni siquieira era especialista en derecho penal.

En el Gobierno están “muy satisfechos” con el desempeño de Mahiques y del diputado Pablo Tonelli, que se dedicó horas y horas “a preparar las denuncias contra Freiler”. En altas fuentes de la Casa Rosada se niega que el senador del peronismo Miguel Angel Pichetto haya dado una luz verde para suspender a Freiler. “Pichetto es un senador criterioso y negociador pero en este tema y en el de la ley del arrepentido ha jugado a la retranca”, afirmó una de esas fuentes.

Otro tema que preocupa en Balcarce 50 es la futura decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la impugnación de la candidatura a senador del ex presidente Carlos Menem por estar condenado en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Temen que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por pedido de su colega y ex ministro peronista Juan Carlos Maqueda termine impulsando la revocación de la impugnación que decidió la Cámara Nacional Electoral y así destruyendo lo que parecía un nuevo techo ético y legal para el futuro: que ningún político condenado pudiera presentarse a las elecciones.

Es un objetivo tanto de Macri como la diputada Elisa Carrió iniciar una renovación de la Justicia que termine o por lo menos disminuya la impunidad. Por este y otros objetivos, el presidente quiere ensayar la firma de un especie de Pacto de la Moncloa que permitió a España salir de la transición tras la muerte del dictador Franco y que uno de sus puntos sea la independencia de la Justicia. En el Gobierno aseguran que si Cambiemos repite, por lo menos, los resultados de las PASO e incrementa su número de diputados y senadores se podrá avanzar en ese sentido. Sobre todo porque muchos legisladores que saldrán electos el 22 de octubre “no responderán más a Cristina Kirchner, sino directamente a los gobernadores”.

En los pasillos de la Casa de Gobierno se afirmó que Macri considera que “la mayoría de la población tiene más paciencia que el “círculo rojo” -que incluye a los periodistas- para darle tiempo a la administración y cumplir con estas ambiciosas metas. Dicen que el presidente ayer estaba también contento por los elogios que les dispensó el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Parecía mi papá en un día de buen humor”, ironizó Macri ante miembros de su gabinete. Y aunque no podrá jugar al fútbol por la operación de su rodilla durante un mes “no desperdiciará el apoyo que recibió en las urnas” y avanzará sobre los jueces que permiten “la impunidad de los corruptos”. (Clarín)