Una rápida jugada del oficialismo dejó a Freiler frente al juicio político

18/08 – 10:00 – El camarista fue suspendido en sus funciones durante seis meses por enriquecimiento ilícito; el macrismo aprovechó la falta temporal de un consejero para aprobar el apartamiento del magistrado

Por: Iván Ruiz

Después de largos meses de espera, el oficialismo llevó ayer al límite el reglamento del Consejo de la Magistratura y aprobó el juicio político contra el juez federal Eduardo Freiler, acusado por su enriquecimiento patrimonial. El camarista, una figura clave en distintos fallos que beneficiaron a la ex presidenta Cristina Kirchner, fue suspendido por los próximos seis meses hasta que un jury de enjuiciamiento determine su responsabilidad en la acusación por mal desempeño.

El Consejo ardió durante la mañana de ayer cuando el oficialismo aprovechó una vacante temporal en el organismo para apartar a Freiler. La oposición cuestionó la votación, con amenazas y planteos sobre la legalidad del proceso por la seguidilla de acontecimientos que culminaron con el juicio político: un fallo que se ejecutó el día previo al plenario, la jura de un nuevo miembro que se demoró cuatro horas y un cambio en el orden del día. El oficialismo aprovechó así la salida de Ruperto Godoy y aprobó el dictamen acusatorio sin esperar a su sucesor.

El Consejo vibraba, pero la suerte de Freiler también se jugaba en la Corte Suprema. Los ambientes contrastaban, pero la tensión era la misma. Mientras en el Consejo la excitación se traducía en gritos, el silencio se apoderaba de los pasillos en Tribunales; las discusiones nunca perdieron ahí los buenos modales, según pudo reconstruir LA NACION.

Mario Pais, suplente del desplazado Godoy, había sido citado a las nueve en la Corte para tomar juramento como consejero. Los senadores kirchneristas Pais, Godoy y Virginia García llegaron 15 minutos antes de la cita. Esperaron media hora en un pasillo, sin noticias sobre el juramento.

¿Qué pasaba en el Consejo? El oficialismo esperó en sus despachos hasta las 9.55. No fue fácil reunir, puertas adentro, el consenso para votar el juicio político de Freiler en esas circunstancias. Los representantes de los jueces y algunos radicales habían puesto distintos reparos a la jugada ideada desde lo más alto del Gobierno. Ya con acuerdo interno, el oficialismo no quiso correr ningún riesgo, por eso suspendió una reunión de comisión previa al plenario. No querían perder ni un minuto.

“Perdón, pero… ¿ustedes quiénes son?”, preguntó un ministro de la Corte a los tres senadores que seguían esperando, ansiosos, en el pasillo. Ya eran casi las 10. La pregunta terminó por derrumbar la esperanza de los opositores sobre una jura exprés que les permitiera dar batalla en el Consejo.

La primera explicación oficial llegó unos minutos después. La Corte les comunicó que el juramento se tomaría, pero antes había que aprobar una acordada firmada por todos los ministros del tribunal. A las 13. Hubo pataleos de los senadores ante el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que le manifestó dificultades insalvables para adelantar la jura, según reconstruyó LA NACION.

El plenario del Consejo empezó a las 10.02. Juan Bautista Mahiques, representante del Ejecutivo, pidió inmediatamente cambiar el orden del día para votar el dictamen contra Freiler. El kirchnerismo explotó. “¡Es un enchastre lo que hacen! Se están cargando a un juez con este plan orquestado, que es totalmente ilegal. ¡Voy a denunciarlo ante la Justicia!”, gritó el diputado Rodolfo Tailhade, el más férreo defensor de Freiler. “No hagan trampa, como hicieron este domingo”, chicaneó. La tensión subía.

La consejera García, cuñada de Máximo Kirchner, entró al Consejo dando un portazo. Atrás de ella llegó Godoy. “Vení, vení, sentate”, le hacía señas García. Godoy dudó, pero finalmente se sentó. Agitado y sin corbata, tomó aire para lo que estaba por venir. García entraba y salía de la sala a las corridas. Hablaba con Pais, el único que seguía esperando en la Corte. Cuando finalmente se sentó, la senadora santacruceña lanzó: “El doctor Lorenzetti nos dijo que el senador Godoy todavía forma parte del cuerpo hasta que se le tome juramento al senador Pais”. La presidenta del Consejo, Adriana Donato, le negó esa posibilidad amparada en el fallo judicial notificado ayer al organismo que indicaba la remoción de Godoy.

Todos los oficialistas miraban en silencio, excepto Mahiques. “¡Que se vote de una vez!”, lanzó. Ya con el micrófono apagado, el representante del Gobierno le pedía cada cinco minutos a Donato que apurara la votación. La tensión tocó su techo cuando Tailhade amenazó a la presidenta del Consejo. Donato le apagó el micrófono, pero el diputado siguió a los gritos. Lo interrumpió su compañero Godoy. “¿Ni siquiera me va a dejar despedirme?”, bromeó Godoy en el peor momento. “Se vota”, avisó Donato. Leyó los cargos del dictamen y contó, uno por uno, los ocho votos. (La Nación)