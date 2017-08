Confirmado: no hay paro docente, pero Santa Cruz sigue sin clases

19/07 – 20:30 El problema de la Educación en la provincia es multicausal, pero el origen del problema es uno solo: el gobierno. Venimos adelantando los motivos por los cuales el inicio del ciclo lectivo no depende exclusivamente de los docentes. Hoy se conforma la premisa expresada en notas anteriores. La provincia está bajo la suspensión del paro de ADOSAC, sin embargo las clases no han vuelto y las autoridades del área de Educación no saben o no pueden responder coherentemente a la requisitoria de los padres.

El gremio docente ha suspendido desde el principio de semana el paro hasta el miércoles próximo, sin embargo en Santa Cruz las clases no han vuelto. Esto responde a un cuadro de situación que describimos en varias notas anteriores, pero dejamos claramente expresado en la del martes 15 de agosto, donde expusimos una de las razones fundamentales, pero no la única, por la cual el inicio de clases no iba a darse en la práctica.

Exactamente, tal lo informado, hoy existe un reclamo generalizado de los padres y sectores docentes, por el deplorable estado edilicio, la falta de servicios en los establecimientos escolares y temas que tienen que ver con al seguridad de las personas. Se calcula que el 80% de las escuelas tienen problemas graves de habitabilidad y funcionamiento. Hoy han arreciado las quejas por la falta de calefacción, instalaciones eléctricas defectuosas y los peligros que implican estos inmuebles sin mantenimiento, limpieza ni desinfección.

Un ejemplo paradigmático de la distancia entre el discurso y la realidad, se materializa en la Escuela Nº 1 Hernando de Magallanes, de la ciudad de Río Gallegos, donde ayer los padres se quejaban por la falta de calefacción en parte del edificio, cables con electricidad colgando en sectores donde transitan los niños, humedad y puertas con problemas en picaportes que no permitan cerrar con seguridad.

Esta escuela obtuvo el título de “Bien de interés Histórico Nacional”, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, a instancias de un proyecto presentado por la diputada nacional Ana maría Ianni (hoy nuevamente candidata por el FPV), quien en julio de 2015 dijo “Es un logro enorme esta media sanción que nos da la posibilidad de incorporar al patrimonio nacional una institución que tiene gran valor histórico desde 1888 la primera escuela de la provincia viene cumpliendo su función educativa, formando a grandes personalidades de la historia como Néstor Kirchner y Juan Esteban”. Aquel casi “monumento provincial” al ex presidente, yace hoy virtualmente abandonado a su suerte y como otras escuelas sufre el abandono y la falta de políticas de restauración y mantenimiento de los establecimientos escolares de la provincia.

Pero vamos más allá: si aún hoy que los docentes hicieron una pausa en el paro y suponiendo que los edificios estuvieran en condiciones de habitabilidad, no habría clases. El gobierno provincial no les paga en tiempo y forma al personal de ATE, gremio al que le niegan paritarias salariales, razón que los impulsó a un paro y la amenaza de seguir de huelga en tanto no haya respuestas del Ejecutivo. ATE, dentro de los colegios, nuclea al personal de maestranza, porteros y auxiliares de docentes. Sin ellos, las escuelas no puede funcionar. Recordemos que la inclusión de este personal fue política exclusiva del FPV quien en los últimos años llenó el sector de Educación de trabajo militante y repartió cargos a desocupados, quienes por razones políticas llegaban a los punteros políticos a reclamarles un lugar en la administración pública. Hoy, agremiados en ATE, son un factor de poder más, que condiciona el inicio normal de las clases en la provincia.

Y seguimos un poco más alla: suponiendo que ADOSAC no haga paro, los establecimientos educativos estén en perfectas condiciones y ATE cobrara en tiempo y forma y no tuviera motivos para hacer paro, tampoco se dictarían clases al menos en 26 escuelas de Río Gallegos.

El motivo es que por falta de pago a la empresa de Limpieza e Higiene Macro Servicios SRL, a partir del lunes 21 de agosto, informó públicamente que suspenderá el servicio de mantenimiento de las escuelas, debido a la acumulación de la deuda por servicios que mantiene con la firma el gobierno provincial.

Macro Servicios SRL ha difundido un comunicado donde expresa que se le deben periodos del año 2013 en adelante y no existe voluntad de pago de parte del gobierno provincial. Por este motivo, se cortarán los servicios de limpieza en los siguientes establecimientos: Jardines de Infantes Nº: 22, 15 y 43; las escuelas primarias N°: 1, 10, 11, 15, 41, 44, 47, 55, 61, 70 y los colegios secundarios N°: 7, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 37, 39, 40. También en la E.P.J.A. Nº8, Colegio Polivalente de Arte, y el Industrial N° 6. Asimismo la medida – remarca la empresa – suspende el servicio en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Como vemos, la vuelta de las clases en la provincia de Santa Cruz no depende exclusivamente del sector docente, como lo deja traslucir la gobernadora. El problema principal es la gestión de gobierno, su negativa a recomponer salarios, el atraso en los pagos de haberes y aguinaldos, lo cual da como resultado los paros de ADOSAC, AMET y ATE; la falta de inversión y mantenimiento en los edificios, que mantiene alterado los factores de habitabilidad (calefacción, agua, higiene) y seguridad (instalaciones eléctricas, calderas, humedad, roturas de puertas, vidrios, etc) en las escuelas y la falta de pago de la empresa que el mismo gobierno contrató para realizar tareas de limpieza y mantenimiento y a las cuales les incumple los contratos.

Visto así, el único responsable de que en Santa Cruz no haya clases, es el gobierno provincial de Alicia Kirchner y nadie más. (Agencia OPI Santa Cruz)

