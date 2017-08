Julio De Vido, sobre la tragedia de Once: “Es una persecución del gobierno de Macri”

22/08 – 10:30 – Fue a los tribunales de Comodoro Py a notificarse del inicio del juicio oral. Los familiares hicieron un acto.

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido acusó al gobierno de Mauricio Macri de perseguirlo políticamente con las múltiples causas judiciales que tiene en su contra y sostuvo que en el expediente por la tragedia ferroviaria de Once fue “metido por la ventana”.

“Nadie está más dolido que yo por lo que pasó. Hay que esperar que la justicia actúe. Lamentablemente, el contexto electoral no es el mejor momento. Es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Yo fui metido por la ventana en esta causa, en la que no había sido mencionado en la instrucción”, sostuvo De Vido en un breve contacto con la prensa después de notificarse que el próximo 27 de septiembre comenzará el juicio oral en su contra por la tragedia de once.

De Vido llegó a las 9:40 a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, acompañado por su abogado, Adrián Maloney, y subió al sexto piso del edificio donde se encuentra el Tribunal Oral Federal 4. Allí estuvo apenas unos minutos para notificarse del inicio del juicio.

Una hora antes, a las 8:32, los familiares de la tragedia de once recordaron a las víctimas al cumplirse cinco años y meses del hecho, ocurrido el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y provocó 52 muertes y dejó a más de 700 personas heridas.

“Estaremos cada día del proceso contra De Vido, hasta el momento de la sentencia. Es verdad que la corrupción mata, pero la injusticia y la impunidad son igualmente asesinas”, dijeron los familiares en un mensaje que fue leído hoy.

De Vido y el ex titular de la Unidad de Renegociación de y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) Gustavo Simeonoff serán juzgados desde el 27 de septiembre por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta.

El proceso estará a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez y será el primero contra De Vido, pero seguro no el último.

El ex ministro está procesado en otras causas como las irregularidades en la obra pública, la compra de trenes chatarra a España y Portugal y la falta de renegociación de contratos ferroviarios.

Por la tragedia de once fueron condenados en diciembre de 2015 los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros. Las condenas no están firmes porque la Sala III de la Casación todavía no resolvió el caso. Los familiares reclamaron hoy que se defina el caso. (Infobae)