El pacto con el diablo , la mentira de Timerman y la traición a la patria

24/08 – 10:30 – Después de conocer la situación por la que atraviesa Venezuela, país al cual Maduro lleva a la destrucción social, económica y política, de la mano del terrorismo islámico, se conoce hoy, a través de Clarín, el audio revelador del delito de Traición a la Patria en la que están incursos la ex presidenta Cristina Fernández y su edecán Héctor Timerman. Una reunión negada por la mentira permanente del kirchnerismo, deja en carne viva lo que fueron y lo que son. Solo el voto de la gente pudo cambiar la historia de nuestro país y el voto deberá sepultar cualquier atisbo de reinstalar la mentira, la corrupción y el antipatriotismo en la Argentina. (Por Rubén Lasagno)

Como ha hecho todos estos años el kirchnerismo, basados en las prácticas goebelianas, negando a rajatabla la realidad, mientras por debajo de la mentira enjuagaban sus más sucios y oscuros negocios, hoy se conoce el audio en el cual Héctor Timerman admite haber ido a Siria para negociar la impunidad de la AMIA y que estuvo en la ciudad de Aleppo, donde concurrió para negociar en secreto con Al Assad, un acuerdo con el régimen Iraní

Fue en el año 2011, el antidiplomático Timerman viajó para reunirse con el criminal Bashar Al Assad y articular la impunidad de los iraníes sobre el atentado a la AMIA, siendo vocero de Cristina Kirchner en negociaciones secretas. La confirmación aparece hoy en un audio publicado por Clarín en un diálogo, que fue grabado por su interlocutor, el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, donde el último ministro de Relaciones Exteriores del kirchnerismo cuenta detalles llamativos de la gestación y la realización de ese encuentro, que se había concretado horas antes de una visita oficial a Israel, donde iba a reunirse con los más altos funcionarios diplomáticos.

La confirmación de las sigilosas gestión del ex canciller fue realizada en un expediente judicial por el ex embajador argentino en Siria Roberto Ahuad, quien confirmó tanto el objetivo secreto que tuvo la visita a Siria como también que fue a la ciudad de Aleppo y se reunió con su par de Irán, Alí Akbar Salehi, para negociar el pacto por la AMIA.

Dice Clarín “Esta declaración judicial contrasta con los dichos y la defensa del gobierno de Cristina Kirchner en la causa abierta por la denuncia del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman por encubrimiento de los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la mutual judía de 1994 que dejó un saldo de 85 muertos. Después de acusar a la ex presidenta, Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.

La siguiente es la transcripción del audio

“Lo que le dije al Presidente sirio [Bashar al-Assad] era que nosotros nunca íbamos a dejar de forzar a Irán a ir a un juicio, eso fue lo que le dije, no le dije que interceda, nada, solamente le dije: ‘Como usted es amigo, aprovecho’. Yo en realidad no lo iba a ver a él, yo iba a ver al canciller sirio [Walid al-Mohalem], que me había invitado. Yo quería ir para hablar de este tema justamente y el canciller me dice: ‘Mirá, el Presidente está en Aleppo, pregunta si vos querés ir a tomar un café con él’. Le digo que no puedo porque me voy. ‘Pero él pone el avión a tu disposición porque vos debés estar muy agradecido por la vez anterior’. Está bien, a un presidente nunca le vas a decir que no”.

“Tomé el avión con el Canciller, y cuando estábamos con el Presidente le dije: ‘Mire, yo vine a hablar con el Canciller porque estuvimos hablando de esto en septiembre, y yo creo que sería muy importante que Irán entienda que no hay vuelta atrás del juicio; como en la Argentina no puede ser porque si la persona no está presente no se puede hacer un juicio, la Argentina ofrece que sea algo internacional como lo de Lockerbie [en referencia al juicio a los responsables libios del atentado], que se haga en un tercer país o en varios países, en algún organismo internacional de justicia, con todas las garantías, pero algo tiene que haber’”.

“Yo entiendo, voy a ver si lo transmito’. No me dijo que lo iba a transmitir, es ridículo lo que dicen los tipos porque justamente fue todo lo contrario. Lo mismo que le dije a Ban [Ki-moon], lo mismo que le dije a Hillary Clinton, lo mismo le dije a todos, que la Argentina no acepta nada que esté abajo de la justicia, como tampoco acepta atacar a Irán. No es que pensemos en atacar a Irán, está claro. No creemos que esto sea motivo para justificar un ataque a Irán, pero sí creemos que esto es un motivo para que el mundo apoye a la Argentina, porque si no nos apoyan esto es imposible, nosotros no tenemos poder como para obligar a alguien”. (Clarín/OPI Santa Cruz)