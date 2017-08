Huala volvió a reivindicar la violencia como método político

13:00 – El controvertido Jones Huala, detenido a la espera de la extradición pedida por Chile, sigue haciendo declaraciones desde su lugar de detención y realiza apología del delito sin que, hasta el momento, alguien le inicie una causa por estas manifestaciones de incitación a la violencia.

(OPI Chubut) – Un periodista de El Chubut, entrevistó a Jones Huala, quien dijo reivindicar la violencia como “método político”, “Sí, reivindico la violencia como método político. No tengo problema en decirlo. Porque la pasividad mientras nos están apaleando, torturando y desapareciendo, no es una elección para nosotros. Entonces hay que ver qué es violencia”, argumentó, negando que haya cometido delitos en Chile, poniéndoles, también, la calificación de “políticos” para explicar lo que intenta exponer como una injusticia de todos contra él “Los delitos que me imputan en Chile son delitos políticos por un clima mucho más exacerbado que aquí. Allí hay un conflicto político de mucha tensión con las empresas trasnacionales. Es una situación política y la extradición no debería proceder, porque es un delito político”, expresó el detenido, quedando claramente expuesto al miedo que posee de ser extraditado a Chile, algo que la justicia argentina está a un paso de ceder.

Dijo ser “antisionista” y el jefe del RAM admitió que en al zona cordillerana hay kurdos y palestinos, pero negó que ingresen a la cárcel a reunirse con él “Han andado kurdos y palestinos dando charlas en la zona y nosotros podemos ir, cuál es el problema. Los malditos sionistas andan dando charlas y nadie les dice nada. Soy pro-palestino. Soy antisionista” dijo Huala en la charla con El Chubut.

El segundo juicio de extradición a Chile se encuentra en manos del Juez Federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva y la defensa de Huala, que es la misma que apoya a Milagros Sala, busca detener esta medida alegando “detención ilegal” y “excesivo tiempo de la prisión preventiva”. (Agencia OPI Chubut)