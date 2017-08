Un fiscal vinculó la desaparición de Maldonado con el ataque a un puestero el 21 de julio

– 10:50 – Una de las hipótesis es que no aparece porque fue herido cuando participó de ese asalto, días antes del corte de ruta y la represión de la Gendarmería.

El fiscal general de Esquel, Carlos Díaz Mayer, vinculó la desaparición de Santiago Maldonado con el incidente del 21 de julio en el que un grupo identificado como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) incendió un puesto rural de las Estancias Benetton. “Es una opción, una de las líneas de investigación”, aseguró el funcionario judicial al ser consultado en Radio Nacional si una de las hipótesis más fuertes que se está investigando es que Maldonado no aparece y no hay evidencia que permita probar que estuvo el 1 de agosto en el corte y la represión de la Gendarmería porque ese 21 de julio habría estado entre los atacantes del puestero. El puestero, de nombre Evaristo Jones, le clavó un cuchillazo a uno de los agresores y la teoría es que ese atacante herido sería Maldonado y que habría quedado tan lastimado que no habría podido estar 10 días después en el corte de ruta en apoyo de la comunidad mapuche.

Díaz Mayer contó que recolectó varias muestras de sangre e inició una pericia clave para determinar si Maldonado participó de ese asalto. Una de las muestras es del puestero, una conclusión a la que se llegó después de casi tres semanas. Y hay otros dos perfiles genéticos.

Hace dos días, se incorporaron esas muestras al expediente federal del caso Maldonado y ahora las compararán con las que dio la madre del tatuador, lo que podría demorar.

Según el fiscal, tras la puñalada del puestero (el cuchillo no se encontró) no hubo ninguna persona ingresada a ningún hospital ni en Chubut ni en la zona aledaña de Río Negro. Ahora, están analizando las antenas del área para ver si esa madrugada hubo en la zona comunicaciones entre celulares. (Clarín)