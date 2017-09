“En diez años, los pibes en Santa Cruz han perdido tres ciclos lectivos”

(El presente artículo es de autoría del periodista Oscar Muñoz, en el segmenteo “Editorial” difundido en su programa “Noticias en la Red”, que va por Fm News todos los días de 18:00hs a 20:00hs)

13:00 – Si lo que se pretende es un acto de sinceridad, se lo simula cambiándolo por un malabarismo de palabras retoricas y vacías de contenido, para seguir con el relato eterno, a partir de allí, cambian las cosas y se convierte en notoria falacia.

En esta gira de magia y festejos por haber desarticulado todos los conflictos y a un costo cero, es decir: no negocio, no otorgo, no solucionada nada, Alicia Kirchner y sus ministros se muestran exultantes y victoriosos, en una ciudad administrada por un ex ministro del gobierno anterior del abandonado PJ, que mostró su felicidad por la visita, con lo cual, se confirma que el travestismo político, no tiene límites.

Otra vez, Alicia Kirchner empleó los fuegos de artificios verbales, para posar sonriente en fotos, con niños de escuelas de Perito Moreno, que increíblemente empezaron las clases hace pocos días.

Esta es otra de sus célebres frases “La Provincia puede tener problemas económicos, lo que no tiene son problemas de organización y articulación” y por si fuera poco remató diciendo “Cuando realmente todos nos ponemos con las mismas metas para que las cosas salgan adelante, se logran“.

Seguidamente, cualquiera mas o menos despierto, como cualquier ciudadano de a pie podría preguntarle a la gobernadora ¿ A qué cosas se refiere, cuando dicen que cuando nos ponemos las mismas metas, las cosas se logran…?

¿Se referirá a que nada funciona, como la salud, la educación, los edificios escolares, la justicia, o tal vez a que los jubilados se casaron de reclamar en vano y que nadie serio los reciba.?

¿A esas metas, se refiere, cuando dice que si se unen en el gobierno del FPV, todo lo logran.?

Dicho esto con ironía, es absolutamente cierto: lograron, poner de mal humor a miles de ciudadanos que ya en las PASO, les dijeron que no.

Pero parece que el mensaje nunca llegó a destino, dado que la triste derrota, -estando en el poder- jamás fue mencionada, ni aunque fuera en una lectura mínima; el silencio fue tal, que hasta inclusive es ignorada como si nada hubiera pasado en la provincia.

Tal vez nada de importancia ocurrió, todo termina desembocando en el 22 de octubre; ese domingo, sí es importante y el golpe electoral puede doler tanto al FPV, como a Cambiemos. El resultado no será menor, dado que es la plataforma de lanzamiento para el 2019; desconocer esto, es simplificar la dinámica electoral, si bien los años por venir serán duros, no menos cierto es que las cifras ayudarán o complicarán según sea el caso.

El capital político, en ausencia de dinero que compren voluntades es vital para las aspiraciones del FPV si desean continuar con la hegemonía en la provincia, cosa que hasta el momento siguen teniendo garantizada por el imperio de la ampliación anticonstitucional de la Ley de Lemas, que viola el art 114 de la constitución provincial.

Antes de dejar de lado el discurso de campaña electoral eterno de Alicia Kirchner, hay una frase, que contiene una palabra repetida tantas veces, que genera la duda de si realmente es importante o solo una muletilla, para que la mentira sea más elegante.

La cita en cuestión es textualmente ésta: “No hay nada mágico, lo mágico es poder –articular- (esa es la palabra repetida) y trabajar en conjunto”, porque según parece articular, que es sinónimo de declamar- suena a acto fallido, a error involuntario e inconsciente, que a un pensamiento elaborado, más cuando se refiere a que hay que trabajar, en el fracasado desde sus orígenes mal llamado Acuerdo Social Santacruceño, el cual desde su sanción quedó viciado de utilidad, al ser concebido solo para militantes, mercenarios, paracaidista y cargos políticos; el resto nunca fue incluido verdaderamente en el.

Los resultados son inexistentes, porque no fue un acuerdo, sí, en cambio, fue un llamado desesperado a que los militantes respaldaran a un gobierno que se disgrega en forma constante, por sus errores y por la falta de una política global para la provincia.

Todo es improvisación, rige la idea de prueba y error, la virtud de préstamos, adelantos de fondos, sistemas fiduciarios y la ayuda de los dioses financieros…

De gestión, nada; de aciertos, ninguno que se pueda mencionar y de capacidad de gobierno, la crisis educativa es la mejor muestra. Debió permitirse la intervención del gobierno federal para arreglar el desatino, de la procesada y embargada, por defraudar y administrar en forma fraudulenta, es decir robar para si y para terceros, que ha llevado a la educación santacruceña a un desastre de consecuencias impredecibles.

Y para cubrir esto, por los desastres que ocurren, no sirven las fotos riéndose y reunidos con desconocidos; para este caso, en educación, vale una vez más la única verdad, es la realidad.

Leía en los títulos de la portada digital del periódico de la ciudad de Caleta Olivia, Mas Prensa, un claro síntoma que el desastre abatido sobre la provincia de Santa Cruz, tendrá en los próximos años consecuencias nefastas para varias generaciones.

El título encerraba una realidad crudísima “futuro Robado”, según el señor que dice ser vice presidente del Consejo de Educación, en los últimos 10 años se perdieron 3 ciclos lectivos en la provincia de Santa Cruz.

Rápidamente surge el interrogante ¿Quién estuvo gobernando desde hace casi tres décadas la provincia? ¿No fue el matrimonio deshilachado y desaparecido PJ en complicidad del ex FPV, ahora Unidad Ciudadana?

Obvio es una realidad incontratable, fueron ellos mismos que a través de los años y la acumulación de errores descomunales, destruyeron todo lo que tocaron, inclusive las actuales autoridades de la educación siguen la misma línea de tiempo. Quien encabezó un periodo desdichado, está preso por ladrón, por corrupto, por enriquecimiento ilícito, con condenas y juicios pendientes por estragos como la tragedia de Once, hablo de Ricardo Jaime, que supo presidir la educación santacruceña.

Ahora, los ciclos negros se repiten; quien está a cargo de la educación, se encuentra procesada y embargada por robar dinero del estado, para ella y sus socios. Todo se vuelve a repetir, casi como un rueda trágica.

Evidentemente reconocer en un pobre acto montado, mostrar la penuria de la gestión, justificar viáticos, comisiones y hacer prensa institucional, en lo que dicen fue una feria de ciencias en caleta Olivia, pobres los chicos que desde educación, sin agua, sin edificios decentes, sin internet y en condiciones pésima, los usen de pancartas vivas, para tapar el sol con un dedo. El sistema está en crisis, quebrado y lo pretenden sostener con ajedrez, club de ciencias, improvisación y muchas mentiras.

Según el vicepresidente del CPE, la culpa es del otro, dado que decir livianamente “en diez años, Santa Cruz ha perdido tres ciclos lectivos”, solo demostraría que por vergüenza ajena debería renunciar y dejar el lugar a quien pueda corregir, tamaña tragedia social.

Me dolió el alma que un militante, incompetente y descarado, siga pensando que la educación de Santa Cruz, es cómo manejar una unidad básica, y que encima haya dicho en público en Caleta Olivia, lo que no se anima a decir aquí, en una asamblea popular de padres, alumnos y los ciudadanos de a pie.

Dijo sin ponerse colorado por la vergüenza de su ignorancia: “el tiempo que se pierde de clases no es tiempo que se recupera como tal. Lo que vamos a “tratar” –repito: “tratar” – de hacer, es ver cómo acercamos a los chicos a los contenidos.

Nunca supieron qué hacer; jamás se le cayó una idea para encaminar el desastre que habían provocado, mezclado con una dirigencia gremial, que tampoco comprendió, que si no se podía con una acción salvaje, debía modificar la estrategia. Ahora el gobierno festeja que Nación haya tomado la responsabilidad y les pague los sueldos

Y la dirigencia de los maestros, trata en vano de quedar sano y salvo después de haber parado durante meses y obtener un porcentaje en cuotas para todo el año 2017 de un mísero 8%, que todavía no saben si lo recibirán los jubilados o solo quedara como un mendrugo para los que supuestamente trabajan.

¿ Para qué sirvió todo lo que se hizo durante meses? la respuesta en sencilla, absolutamente para nada, solo quedaron heridas internas, de los que trabajaron a pulmón para sostener un sistema educativo … y los que pararon durante meses y cobraron el sueldo como si fuera un premio a la perdida de la cultura de trabajo…

La conclusión, es la grieta que existe hoy día entre quines trabajaron con reservas, pero entendían que les pagaban el sueldo y los que tomaron la libre interpretación, que debían reclamar cobrando el sueldo, a pesar que no trabajaran para ganárselo.

Y esto no implica que no pueda hacerse un paro por reivindicaciones, pero aquí se hizo un aquelarre de meses y encima se quejaban porque no les pagan el sueldo, sin siquiera ir a sentarse en una silla; directamente no fueron durante meses y lo peor de todo, es que cuando les pidieron el gesto de dar clase en las vacaciones de invierno, se fueron todos, quedando los que con responsabilidad asumieron que esta supuesta gesta, tenía más de político, que de reivindicación salarial.

Si esta idea está tan equivocada, ¿Qué significa un 8% para todo el año 2017? ¿Alguien puede explicar qué significa?. Seguro que nadie puede dar una justificación razonable para tremendo desastre provocado.

Los únicos que perdieron son los miles de pibes, quienes recordaran la triste estadística, la cual en los últimos años, al menos tres periodos lectivos se perdieron. Y con ello se perdió el futuro de la provincia, es sencillo; quien quiera oír que oiga.

Todo el resto son palabras, vacías, carentes de sentido común, decididamente hicieron pedazos la educación de miles de pibes, que en silencio no pueden hacer paro, ni movilizaciones, no tienen poder político para hacer reclamos, son el gran contingente de perjudicados por los adultos que deberían darles herramientas para su futuro; hablo del gobierno y de los docentes.

Además, los cuestionamientos de los pibes, se los tienen que guardar, porque corren el riesgo de que, discrecionalmente, se los castigue en las aulas mandándolos a examen o reprobándolos, cosa que ya tristemente es moneda corriente; los mediocres con poder son cada vez más.

Pueda que sean polémicos algunos comentarios, pero decididamente no es una falacia lo que aquí se plantea. Nadie sensato lo puede negar, los únicos que se perjudican en Santa Cruz son los más débiles, los pibes y los viejos, porque no pueden hacer paros, ni embromar a otros, son el daño emergente, silencioso de la lucha del gobierno y los gremios, que hacen política partidaria en detrimento del resto.

Aquí, en único ajuste lo hacen los que casualmente dicen combatirlo. El ajuste quedará para los pibes que perdieron años de clases, para los viejos que pasaran sus últimos años vagando por tener una mejor calidad de vida, siempre sometidos al arbitrio de la ley del agua y el ajo (aguantarse y a joderse).

Francamente estoy cansado, aburrido de la argumentación barata del gobierno provincial, del nacional y de los gremios que nos meten en sus luchas de poder, sin mirar el daño que provocan.

Por favor señores, háganse cargo alguna vez, de sus errores…por favor.

Que Dios nos ayude. (Agencia OPI Santa Cruz)