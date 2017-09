El Sindicato de Petrolero va por detrás de los telegramas, no por delante

21:00 – Para abordar la situación petrolera en Santa Cruz, más específicamente en lo relacionado a la situación gremial por la que atraviesa el Sindicato de Petroleros Privados, conducido por Claudio Vidal, OPI entrevistó a Fernando De Souza, un integrante de la Comisión Directiva actual, quien fuera desafectado por orden del propio Vidal. Hoy, De Souza, tras el armado de una lista con compañeros petroleros, intenta pelear la conducción del sindicato, en las próximas elecciones a realizarse el 21 de septiembre de este año acompañando la Lista Blanca y Negra que lleva a Marcelo Salguero como Secretario General y a De Souza como Secretario Gremial.

De Souza, reconoció estar recorriendo permanentemente los lugares de trabajo, tratando de ver y palpar la realidad de los trabajadores petroleros, hacer empatía y a partir del amplio conocimiento que posee de la actividad, desarrollar ideas, propuestas y fijarse metas, para poder llevarlas a cabo si es elegido para presidir el sindicato en el próximo periodo.

Comenzamos la entrevista planteándole la necesidad de evaluar la actual crisis petrolera que atraviesan las empresas, el gobierno y fundamentalmente los trabajadores, en este caso representados por Claudio Vidal como secretario del sindicato petrolero, para cuya conducción De Souza se prepara.

“No hay que ser economista para darse cuenta que la “crisis” que ellos piensan instaurar no existe”, comenzó diciendo De Sousa y agregó “Solo existe para las empresas y el sindicato, que es a quien más les interesa que esté instalado esa idea. Después de la crisis del 2015, el salario del petrolero es mucho más barato que antes”, refirió.

OPI – No se entiende bien la ecuación que presentás

Fernando De Sousa – “Esto que yo te expongo, nadie lo dice. Nadie dice, por ejemplo, que el barril está pisado en 49 dólares, eso es real, pero los compañeros cobran en pesos y con la reestructuración en curso, buscan como variable el salario de los compañeros que cobran en pesos. El salario de un petrolero hoy es más barato que hace 2 años atrás”.

“Por ejemplo: un compañero que cobraba 20 mil pesos por tareas generales, 8 horas en remediación ambiental, eran 2 mil dólares, hoy ese mismo trabajo paga un equivalente a 1.100 dólares. Por lo tanto el eje de discusión sobre el que nos quieren hacer girar, no es la crisis con una discusión planteada en ver como reestructuramos achicando personal, sino que esa discusión se debe llevar adelante como se hacía antes, que es de otra forma.

OPI – ¿Qué proponen hacer ustedes?

FDS – Nosotros en la recorrida que estamos haciendo para concientizar a los compañeros de cuál es la propuesta que llevamos para el sindicato y que tiene muy buena aceptación con quienes podemos sentarnos a hablar y explicarles la idea, es contarles cómo encararíamos nosotros esta discusión que arrancó con una Resolución Ministerial (365) la cual nos condicionaba el aumento a realizar reuniones por sectores y reestructurar, pero siempre quitándole salario al compañero. Eso que nosotros advertimos y por cuyo motivo proponemos algo distintos, lo ve con bueno ojos el trabajador petrolero. No le importan las internas, la discusiones sin sentido y las conducciones que no los representan en sus verdaderos intereses. Ésta es, básicamente, la diferencia que establecemos y nos separan de las otras ofertas electorales y particularmente de la conducción actual del Sindicato de Petroleros Privados”.

OPI – Pero, concretamente, ¿Qué harían al respecto?

FDS – Está claro que manejaríamos muy distinto la situación que tenemos hoy, donde existe una crisis instauradas por las empresas con apoyo del sindicato, porque el sindicato va por detrás de los telegramas, no va por delante de los mismos. Nosotros creemos que el eje de discusión es otro, que debemos cambiar la construcción de esa discusión y creemos que el sindicato se ha manejado muy mal en toda la crisis, porque en vez de lograr que suban equipos y garantizar salarios tenemos un nuevo compañero en la calle o suspendido.

OPI – Pero ¿Ésto es problema de las empresas o del sindicato?

FDS – No, es una mala gestión del sindicato. El barril, que es lo que le importa a las empresas, está a 49 dólares hoy y a nosotros nos siguen pagando en pesos; por lo tanto, por cada barril que vende una operadora, está haciendo mucha plata más en pesos que antes y a nosotros nos siguen pagando en pesos, reduciendo salarios, suspendiendo compañeros y todo anteponiendo el Preventivo de Crisis que también se manejó mal porque se aplicaron en forma general y está mal aplicado, ya que el preventivo de crisis se debe aplicar en casos individuales, puntuales, porque no es todo lo mismo ni los problemas son los mismos en todas las empresas.

OPI – ¿Eso es potestad del sindicato, de las empresas o del gobierno nacional?

FDS – Son cosas distintas, yo como sindicato tengo que plantarme como defensor de los trabajadores petroleros y en primer lugar el salario. Si yo voy a la jurisprudencia que tenemos, la crisis del 2009 fue aún mayor que hoy porque la relación era 4-1, la de hoy es 18-1, por lo tanto no nos pueden poner a nosotros a discutir productividad en la baja del salario, suspensiones o retiros voluntarios o despidos por “el 247”, debemos discutir productividad como se discutía antes. Discutamos cómo esa mano de obra, que hoy le sale más barata los puede llevar a una crisis de este tipo y que me expliquen cómo ese beneficio que están teniendo hoy lo puede ajustar para llevarlo al salario. De eso no se habla y el sindicato no lo exige.

OPI – Está bien, pero esa seería la posición del sindicato, ahora, la empresa dice todo lo contrario: el barril bajó, se encareció la operatividad, etc ¿Qué hacemos entonces?

FDS – Hay una realidad en lo que planteás: es lo que la empresa dice. Las empresas, que tienen la posibilidad de hacer publicar notas y generar tendencias o el mismo (Claudio) Vidal que paga a muchos medios para que salga lo que ellos quieren que se diga inauguraron esta situación. Aquí lo que hace falta es una firme postura de una dirigencia que se plante a discutir en el escenario que realmente estamos, no en el que se dice que estamos.

Yo como gremio no puedo estar atrás de la crisis, debo estar a la par buscando la forma de resolver los problemas, antes que lleguen las consecuencias para los compañeros que yo represento. Quien yo represento tiene que ganar el salario íntegro por la función que realiza. Yo creo que está mal planteada la forma en que el gremio se para frente a esta crisis que tiene la industria.

OPI – Pero ¿Cuál es el sentido de que el sindicato se pare mal frente a la crisis, si son parte de esa crisis?

FDS – Yo creo que no tienen capacidad. Hemos llegado a un punto que no alcanza que en una mesa de negociación esté sentado el Secretario General del sindicato con las empresas, sino que se tiene que sentar el vicegobernador de la provincia, también y entonces algo pasa.

OPI – ¿Y qué lectura hacen de todo eso?

FDS – Que se manejan en conjunto, lo cual ha logrado que todo se distorsione, porque un gremio no significa que no tenga que interactuar con autoridad provinciales o nacionales, porque son parte de la sociedad y en un rubro como el nuestro es necesario debatir cosas importantes que hace a la actividad y a la productividad, con lo cual hay que tener cierto grado de relación para resolver esas cuestiones, lo que no se puede hacer es trabajar de la manera que el sindicato lo hace hoy, porque el gobierno provincial y el nacional, en vez de estar discutiendo cómo mejorar la producción, están discutiendo cómo bajan gente del campo.

En la crisis anterior nos sentábamos todos, sindicatos, operadoras, gobierno, Pymes etc, para ver cómo sacábamos adelante la crisis, pero no nos sentábamos a ver de qué manera le bajábamos el sueldo a los compañeros o los echábamos para que los números cerraran. Acá se ha corrido el escenario y la responsabilidad del sindicato debe ser velar por los intereses de los trabajadores. Si mañana, por ejemplo, San Antonio dice “Estoy en crisis, me acojo a proceso preventivo de crisis, lo primero que me tiene que mostrar son tus libros contables, porque está adhiriendo a una potestad que le da la Ley de Empleos y tiene que demostrar que no puede pagar. Aquí nadie demostró nada.

Tuvimos tres aumentos por disposición ministerial, es decir, los últimos tres aumentos de los compañeros, ninguno lo consiguió el gremio. No hubo un solo de esos aumentos que se haya resuelto por la discusión con el sindicato, fue una resolución ministerial y eso es incapacidad de representación.

OPI – ¿Y cómo se explica la posición de Ferreyra (NQN) y Ávila de Chubut que adhirieron a la flexibilización del CCT, admitiendo que si no lo hacen, las empresas empiezan a despedir?.

FDS – Son tres realidades distintas, dos de las cuales no tienen nada que ver con Santa Cruz. Vos tenés Neuquén, donde se está dando el auge del petróleo no convencional y yacimientos muy grandes como el de Vaca Muerta, aún con la flexibilización que pudiera haber, el incremento laboral que hubo compensaba esa caída. Chubut es otro caso, porque allí la operadora más grande es Pan American Energy, que absorbe al 80% del personal convencional que tiene el sindicato de Chubut, en cambio YPF en Chubut es pequeña, al contrario de Santa Cruz, donde PAE la segunda operadora más grande del país, es la más chica en nuestra provincia e YPF tiene mayor volumen estando Sinpec, CGC y Roch, como operadoras con coberturas más grandes en yacimientos.

Ahora bien, que no se haya firmado una adenda por parte del sindicato petrolero de Santa Cruz no quiere decir que se hayan negado a hacerlo. La adenda es una reducción de condiciones de convenio y nosotros en la provincia, no tenemos un convenio propio.

OPI – ¿Cuál es la explicación?

FDS – Nosotros como gremio, estuvimos federados hasta el 2014; esta es otra de las cosas que charlamos con los compañeros, debió haberse presentado ante el Minsiterio de Trabajo, la apertura de un convenio propio, que le permitiera discutir sobre la realidad de la industria en Santa Cruz, un convenio particular, como tiene Chubut. Esa provincia tiene un convenio propio, por eso puede firmar una adenda, en cambio en Santa Cruz los compañeros del campo cobran por el recibo del 643/12 del Convenio de la Federación Argentina del Petróleo.

OPI – Perdón, pero ¿El Sindicato de esta provincia no está fuera de la Federación?

FDS – Claro, pero eso pasa porque el sindicato hizo un solo paso, no hizo el segundo. Nosotros seguimos cobrando con el recibo de la Federación Argentina.

OPI – ¿Pero eso no significa que deben remitirle los fondos a la Federación?

FDS – No porque esto pasó a la justicia, la justicia determinó que estábamos bien desafiliados, pero el signatario (el dueño) del convenio, es Federación. Te pongo un ejemplo, el Convenio 643/12 está vencido; si hoy arrancara la discusión del 643 nuevo para renovarlo, no se puede sentar (Claudio) Vidal, se sienta la Federación.

Precisamente cuando nosotros hablamos con los compañeros les hacemos ver las malas decisiones que tomó el gremio a través de la comisión que hoy lo conduce. La primera es cómo encaró la crisis con una Resolución 365; lo que debió haber hecho el sindicato es recurrir a la justicia y con un Recurso de Amparo, solicitar que cada una de las empresas demuestre con sus estados contables, si verdaderamente están en crisis y no pueden pagar salarios.

OPI – ¿Y por qué no se hizo?

FDS – Porque no estuvo bien asesorado, no tuvo capacidad o hay cierto grado de complicidad. No hay muchas opciones para decir por qué no se hizo bien. Lo cierto es que si uno quiere defender el derecho de los compañeros y el ministerio está imponiendo una resolución que está mal encuadrada legalmente, uno como dirigente debe acudir a la justicia para que se obligue a quienes pretendan entrar en un preventivo de crisis, muestre si hay una situación real que lo amerita, porque eso significa despedir compañeros, suspender a otros y pagar indemnizaciones al 50%; eso es lo que tendrían que haber hecho y siempre en forma particular, no puede estar hablando de la “crisis” YPF, PAE, SINOPEC, CGC, porque la relación de dependencia la tiene el trabajador con la empleadora, no con la operadora que son simples garantes solidarios.

OPI – ¿Y esto tiene algo que ver con el perfil político que tiene el actual Secretario General del Sindicato?

FDS – Yo creo que sí, a mi me parece que lo condiciona. Él, al pararse de una vereda lo que hizo, como representante de los trabajadores, es ponerlos de un lado del escenario actual de la política, en cuanto a los gobiernos provincial y nacional.

OPI – Esta seria “la grieta petrolera”, entonces

FDS – Yo creo que sí, si uno analiza el marco de todo esto, Vidal ha puesto candidatos para la actual conducción de la provincia: En el 2015 perdieron todos los que él colocó, pero lo más relevante es que a los compañeros, que no son todos kirchnerista, ni todos de Prades o Costa, nos puso a todos en una situación de vulnerabilidad y eso genera el prejuicio de que a la hora de sentarse en la mesa de negociación, todos saben desde qué lugar se sienta y tiene condicionamientos.

Nosotros creemos que la política partidaria va por un lado y la política gremial va por otro. Si bien tiene similares condiciones, no pueden cruzarse excepto que tengan alguna cuestión en común donde obligadamente deban encontrarse, pero tiene que haber una separación visible y no se puede estar en la foto abrazado con un político y después decirle a la gente que uno va a pelear contra el mismo de la foto, por el derecho de los compañeros. Eso no significa que si se abren nuevas áreas, hay inversiones y protocolarmente estás invitado como dirigente gremial, no tengas contacto con los funcionarios; está bien que así sea, pero acá han connivencia y convivencia entre unos y otros.

A esto debemos sumarle que las empresas han aprovechado el debilitamiento gremial que hubo, porque hay una comisión diezmada, partida, la mayoría de los titulares nunca pudimos ejercer de manera normal y claro, ante esto las empresas ven la oportunidad y avanzan porque saben que no hay ningún grado de legalidad en cualquier decisión que tome la institución.

OPI – Concluyendo, ¿Los trabajadores petroleros de Santa Cruz están condicionados por acción o inacción de su propio sindicato?

FDS – Así es, por eso Santa Cruz no puede firmar una adenda, esto lo tiene que hacer el signatario de un convenio y es por eso que la firma Chubut o Pereyra y no la firma Vidal. En el marco de cualquier yacimiento que vos recorrés, a cualquier lugar donde vas, hay menos compañeros. Tuvimos una asamblea donde había 84 compañeros, jubilaron a 34 y hoy quedan 50.

La adenda, por más que digan que no, está igual; está instaurada por goteo y por distintas situaciones que se dan de hecho, solo que no está firmada porque Vidal no tiene la facultad legal para hacerlo. ¿Es el Secretario General de Santa Cruz?, sí, pero no tiene un convenio propio, no es dueño del convenio por el que la gente cobra, por lo tanto no puede “flexibilizar” si no es dueño de nada y por eso el actual Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz, está condicionado. (Agencia OPI Santa Cruz)