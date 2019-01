Extranjeros encontrados con arma limada, plata, droga, manopla, machete, picana eléctrica y cuchillo están libres?

15:30 – Cuando hablamos de inseguridad y hablamos de un país en reversa en la materia, hablamos de éstas cosas. En Pico Truncado el día 27 de diciembre efectivos de la Comisaría Primera de la ciudad haciendo un operativo detuvieron a un auto para control que no poseía los papeles en regla y al revisarlo encontraron que en el interior del auto conducido por un ciudadano de nacionalidad dominicana y una mujer, había una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm con numeración limada, 14 cartuchos del mismo calibre y una vaina servida, una manopla, un machete, una picana eléctrica, cuchillos y envoltorios con marihuana, $ 8.500 en efectivo y cinco celulares, de acuerdo a los datos descritos por el portal Pico Truncado Informa.

Tras la labor policial y una vez detenidos y llevado los extranjeros ante el Juzgado local, les hicieron fijar domicilio y si bien quedaron vinculados a la causa, fueron puestos en libertad.

Personalmente considero que más importante que conocer a los autores del delito, es conocer a los funcionarios judiciales de Pico Truncado, quienes en vez de aplicar la lógica, el criterio y actuar en función de la comunidad, echaron mano a lo más fácil y gratis que hay en la justicia: liberar a los malos amparándolos es los subterfugios de la ley, desde la cual los abogados pueden explicar todo, menos lo obvio.

¿Para qué entonces la reforma de los Códigos aplican penas severas que no son excarcelables para quienes porten armas, encima limadas, sin autorización ni registro y en manos de extranjeros que no posee habilitación para su tenencia? ¿Para qué preocuparnos por la inseguridad, si hay jueces y fiscales que no toman en cuenta el contexto para retener a los sospechosos agarrados in fraganti: un auto lleno de armas para delinquir y droga más efectivo en su interior?.

Una verdadera vergüenza que nos devalúa como sociedad y como país. Los ineptos funcionarios judiciales que han permitido esto, de los cuales estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para que toda la ciudadanía los conozcan, están en las antípodas de la justicia y merecerían un castigo aleccionador porque voluntaria o involuntariamente se han convertido de cómplices de los delitos que pudieran haber cometido estos dominicanos y/o los que pudieran cometer de ahora en más.

Insisto, no podemos hablar de seguridad, cuando la justicia está plagada de jueces y fiscales garantistas/abolicionistas que ponen por delante del interés comunitario, su interpretación capciosa de las leyes y están dispuestos a favorecer a los delincuentes en detrimento de los buenos.

En cualquier país del mundo, pero sin alejarnos mucho en Chile, este cuadro surrealista del accionar judicial de Pico Truncado sería inviable. Estos dos dominicanos en el país vecinos (o cualquiera de nosotros argentinos), no solo estarían con causas abiertas con penas de varios años por distintos delitos, sino además, no tendrían posibilidad alguna de quedar libres; como corresponde, como la lógica indica. Si al delito de base le agregamos la extranjería, yo les pediría a los jueces y fiscales que decidieron la libertad de estos dominicanos, que vayan a EEUU y conduzcan un auto y en su interior toda la parafernalia para golpear y matar a una persona, más drogas y efectivo y después me digan cómo les va?. Está visto que en Argentina no se puede entablar un diálogo serio sobre inseguridad, mientras la justicia tenga por principio liberar a los chorros, asesinos y violadores, fundando sus razones en cuestiones eminentemente técnicas y leguleyas, olvidándose de qué lado estamos lo buenos y de qué lado están los malos, que siempre, absolutamente siempre en este país, terminan ganando. (Agencia OPI Santa Cruz)