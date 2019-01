La llegada de Macri a Santa Cruz, la oportunidad de González y Kirchner de decirle lo que tanto les molesta

11:00 – (Por Rubén Lasagno) – Dicen que el presidente Mauricio Macri llegaría a nuestra provincia el próximo 14 de enero, lo cual constituiría la primera vez que pisa Santa Cruz, por cuanto ni en campaña ni en funciones desde hace 3 años, consideró posible este viaje, después de llegar hasta Chubut a pocos kilómetros del límite interprovincial. Ahora también, intentaría visitar la tierra de la Gobernadora Berttone, otro resguardo kirchnerista aún no visitado por Macri, aunque a decir verdad, la gobernadora de Tierra del Fuego es muy dúctil para amoldarse al partido que gobierne la nación.

Ahora bien, personalmente voy a esperar a verlo bajar del avión para creer que Mauricio Macri llegó a Santa Cruz, no obstante, algunos medios han deslizado una frase sin autor (y solo con fines especulativos) que dice “no se ha confirmado si Macri va a reunirse con la gobernadora Alicia Kirchner”.

Protocolarmente es un hecho inaceptable que un presidente arribe a una provincia y no sea recibido por autoridades provinciales y a su vez una muestra de muy baja calidad institucional, solo comparado a la negativa de la Jefa de la banda de entregarle el mando a Macri en el 2015, sería que estando en Santa Cruz Macri no sea recibido por Alicia Kirchner. Si esto sucede, ningún presidente que no sea K (y Dios nos guarde de repetir tamaño error) pisará Santa Cruz y con debida razón.

Sin embargo, suponiendo que Macri venga como dicen y que la gobernadora y el Vicegobernador lo reciban, como deben, existe una posibilidad inédita para que tanto Alicia como Pablo González, le digan en la cara las cosas que suelen decir para la opinión pública y le hagan los reclamos por la falta de ayuda económica y el recorte en los envíos de fondos, que ante los micrófonos de los medios pagos ausentes de repreguntas, González lo ha sostenido (mintiendo) para justificar las increíbles maniobras financieras de un gobierno que no tiene la mínima intención de cumplir con los trabajadores en tiempo y forma ni honrar sus compromisos sociales.

Otro tema fundamental que podría visibilizarse con la llegada del presidente es YCRT. Creo que es una oportunidad inigualable para que los sindicatos de la cuenca carbonífera hablen con la gobernadora y le exijan proactividad ante Macri. Que Alicia Kirchner con la investidura que tiene actúe como herramienta de presión ante el presidente para decirle todo lo que ella critica al gobierno nacional en relación con el yacimiento de Río Turbio y le plantee seria y abiertamente que se mantengan todos los privilegios de los trabajadores, se siga proveyendo a la empresa de un presupuesto anual de 5 mil millones como hacía su cuñada y le diga en la cara lo que piensa de su política de ajuste, la vuelta al FMI y la manera negativa que la política nacional ha impactado en el presupuesto provincial.

Esto es al menos de lo que se quejan diariamente tanto la gobernadora como Pablo González. Pero no, seguramente nada de eso va a pasar. Posiblemente, después que Macri se vaya, va a salir el Vicegobernador por los micrófonos abiertos a “fijar una posición” política y decir algo absolutamente distinto a lo que verdaderamente han hablado realmente. Volverá a mentir tratando de embaucar a todos, de que las miserias que el gobierno provincial hace vivir a los jubilados, a los maestros y a los empleados públicos, a quienes tiene por debajo de la línea de pobreza, es culpa de las políticas de Macri y no de los manejos espurios y ocultos que hace la actual administración provincial.

Seguramente, como es de manual, habrá un grupo de gremios oficialistas (ATE, UPCN, APAP y algunos menores de zona norte) que se junten para hacer ruido y protestar por las políticas nacionales, sin tener la suficiente vergüenza como para gritarle a la gobernadora que la responsable directa de tener a los empleados de la administración pública provincial con sueldos miserables, es ella y en eso puntualmente, nada tiene que ver el gobierno nacional, el cual le ha enviado en estos tres años, alrededor de cuatro veces más de fondos que los enviados por Cristina Fernández cuando estaba en el poder y allí cuando únicos fondos que abundaban eran los acarreados semanalmente por la flota de aviones (Tangos) acomodados en bolsos, producto de las coimas y la corrupción estatal dirigida, comandada y ordenada por ella.

De las represas, Alicia Kirchner seguramente no le dirá nada a Macri, porque está claro que con la salida de Electroingeniería, la empresa K encargada de dirigir la corrupción interna en el mega emprendimiento que dimos en llamar “La segunda Yaciretá”, llegó un “nuevo orden” y hoy todos saben que los ingresos de trabajadores a la obra los maneja la UOCRA y el gobierno de la provincia, gentilmente cedido por el gobierno nacional. Esto, claro está, salió de un “acuerdo” con el bueno de Rogelio Frigerio, que tan bien habló de Santa Cruz como puntal de los ajustes y la provincia que “mejor hizo los deberes” aumentando impuestos, congelando sueldos desde hace tres años y postergando a los jubilados y al sector estatal.

Hay un viejo dicho popular para graficar que entre pares siempre hay lealtad. “Entre bomberos no se pisan la manguera”, dicen en la calle y estoy seguro que si viene Macri, ninguno de los “bomberos” políticos del gobierno provincial, va a querer pisarle la manguera al presidente, quien cumple con la obligación de no dejarle faltar fondos a la provincia y permitirle al kirchnerismo que haga su juego sin interferencias. “La gilada”, por usar otro término callejero para englobar a los gremios militantes, creen que Alicia y Macri son distintos, por eso escuchan a Pablo González quejarse de lo mal que los trata Nación, pero no ven los negocios y acuerdos sucios que hacen a sus espaldas. (Agencia OPI Santa Cruz)