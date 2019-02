Los medios les bajan el precio a los trabajadores

13:00 – (Por Rubén Lasagno) – El título corresponde a una frase dicha por la Vocal por los activos en la Caja de Previsión Social y titular de la CTA provincial, Olga Reinoso, quien entrevistada por Fm News, cargó contra los medios críticos del gobierno y los sindicatos que no luchan por sus afiliados, apostando más al eje político y la utilización de la estructura gremial para hacer política partidaria, tal como fue expuesto por el conductor Hugo Moyano en el programa “Contracara”.

La interpretación de la dirigente es que los medios (algunos medios en realidad, la mayoría está abonado a la pauta) se encargan de “enfrentar” a la dirigencia con los afiliados, señalando o armando una realidad que no es tal alrededor de esa dirigencia, especialmente cuando decimos que algunos están partidizados y en función de ellos no representan los intereses de los trabajadores, sino que buscan el rédito político para posicionarse en la escala de distintas candidaturas a distintos cargos o mostrando en forma indisimulada la correspondencia ideológica o partidaria con el gobierno de turno.

La dirigente, expresó que eso no es así y que cualquiera tiene el derecho de actuar en política, lo cual fue sostenido por el colega conductor del programa y no es el núcleo del problema, haciendo la salvedad de que un dirigente sindical “hace política” pero no partidaria por cuanto debe representar a un universo variopinto de sectores políticos, con afiliados de distintas ideologías y pensamientos. Dicho esto quien representa un gremio debe mantenerse en una línea intermedia y hacer un fino equilibrio para no confundir las cosas. No obstante, como dijo Moyano, una de las mayores críticas es la utilización del aparato y a veces los fondos gremiales, para lograr el posicionamiento político-partidario de algunos dirigentes.

En Santa Cruz es obvia la diferencia que tiene la dirigencia sindical entre si; gremios como ADOSAC, SOEM, JUDICIALES y APROSA se han mantenido fuera del circuito político-partidario, lo cual no significa que cada dirigencia no tenga en su corazón un sentir político o partidario (de hecho el gremio docente es un ejemplo de multiplicidad ideológica en su composición), pero nunca se los ha visto promover acciones de candidatos, apoyar políticas oficiales o de la oposición y sus Secretarios Generales nunca abrevaron en aguas de alguna candidatura o rondaron listas de partido político alguno, estando en funciones sindicales. Han desarrollado su objetivo fundamental y primario: representar al afiliado ante su empleador (el Estado), negociar en las mesas paritarias y oponerse a la baja de la calidad del nivel de vida de los trabajadores. En cierta manera la función de los gremios es similar a la de los periodistas: deben constituir un contrapoder, nunca estar al lado de quien gobierna o de quien potencialmente puede ser gobierno en el futuro.

Sindicatos como UOCRA, Petroleros Privados, UPCN, APAP y un universo de gremios menores, virtuales sellos de goma en la provincia, tienen sus estructuras dedicadas a sostener el gobierno provincial y ATE, único sindicato que junto a la ADOSAC doblaron la historia sindical en Santa Cruz en el 2007, entidad gremial con una fuerza inusitada e inédita en la provincia con logros increíbles en épocas donde enfrentaba el poder, terminó hoy a la par de un gobierno decrépito como el kirchnerista, sumiendo a sus afiliados en la pobreza ya que abandonó la calle y las paradas épicas frente a la casa de gobierno y llegaban allí exigiéndole sueldos dignos a Alicia Kirchner, para solventar orientarse hacia un reclamo permanente al gobierno nacional, el cual es indefendible (cosa que compartimos), pero no se puede protestar por lo que ocurre en nuestra vereda sin reclamar por el desbarajuste que hay adentro de nuestra casa.

La politización de los sindicatos ahuyenta voluntades y también afiliados. Cuando se genera el reclamo hacia el aumento indiscriminado y brutal de los impuestos y cargas que impone el gobierno nacional y no se dice nada de la presión tributaria que aplica la gobernadora en Santa Cruz, se está desvirtuando el reclamo. Cuando se protesta (y con mucha razón) por las impagables facturas de gas que cobra el gobierno nacional a través de sus distribuidoras con costos que rondan el 30% del sueldo de un empleado público y como si fuera una burla Macri “le dan la posibilidad de pagar en cuotas”, ningún gremio puede dejar de incluir la protesta por las descomunales facturas de luz que cobra Servicios Públicos que además, son mensuales, contra las bimestrales del gas.

Es decir, estos ejemplos, solo por poner dos de los más relevantes son una muestra del direccionamiento del mensaje político que tienen algunos gremios cuando organizan protestas sobre la cruel realidad que vivimos los argentinos. Pero están soslayando en las mismas protestas la cruda realidad que les pasa por arriba a los trabajadores públicos de la provincia: sueldos por debajo de la línea de pobreza, pagos fuera de términos, en cuotas, aguinaldos retrasados o adeudados, sin aumentos reales de sueldo y vuelta a los aportes “no remunerativos” (uno de los núcleos de la lucha sindical del 2007), paritarias armadas y digitadas por el gobierno provincial, jubilaciones postergadas, atrasadas y desactualizadas y un sinnúmero de manipulaciones y manejos que deberían ser expuestos en cada discurso de cada sindicato sin excepción y sin embargo, hay una dirigencia que opta por callarse, cuando no sacarse una foto con sus propios victimarios.

Todo esto tiene una sola explicación: la partidización sindical. Es cuando la dirigencia, aplanada por el hecho de pertenecer a una ideología o un sector político coincidente con el gobernante, deja de cumplir con el fin para el cual fue elegida y busca el posicionamiento político al calor del poder o a veces, los propios representantes trabajan usando la estructura sindical para capitalizar esos logros en beneficio propio.

Dicho esto y volviendo a la frase de la entrevistada en Fm News, no somos los medios “los que les bajamos el precio a los trabajadores”, sino es la propia dirigencia cuando, en vez de reclamar en su beneficio y defender a sus trabajadores, entregan sus convicciones al poder de turno, sea éste provincial o nacional.Y todo se hace más evidente cuando los reclamos son direccionados hacia un determinado sector, desconociendo o pretendiendo ignorar lo que nos rodea que es igual o peor. (Agencia OPI Santa Cruz)