Nokia anunció el lanzamiento de dos nuevos celulares ensamblados en Tierra del Fuego

10:00 – Se trata de las versiones 5.1 y 7.1, ambos dotados del sistema operativo Android Pie.

Tras un 2018 que marcó el regreso de la marca al país, la compañía de capitales finlandeses Nokia quiere seguir con su tradición de lanzar equipos robustos, con un diseño bien definido y prestaciones de alta gama. Por eso anunció hoy el desembarco de dos nuevos smartphones, esta vez con la novedad de que se fabricarán en Tierra del Fuego de la mano de Solnik.

Se trata de los modelos Nokia 5.1 Plus y el Nokia 7.1 que se unen a la familia Android One, el sistema operativo de Google que no sufre ningún tipo de alteración por parte de los fabricantes. Además, recibirán tres años de parches de seguridad mensuales y las versión de Android Pie. Pero eso no es todo: en unos pocos meses podrán disfrutar de Android Q, la próxima actualización de software para celulares.

Para cumplir con los estándares de calidad requeridos por HMD Global, el licenciatario de la marca de smartphones, Solnik debió realizar una inversión de 30 millones de dólares en su planta fueguina, con el fin de adecuarla, y comenzar a fabricar ambos equipos en el país.

El buque insignia de la compañía pra el mercado local es el primero de la familia que incorpora la tecnología de pantalla PureDisplay, que combinada con su pantalla Full HD+ de 5.84 pulgadas y tecnología HDR, eleva considerablemente la experiencia visual al debido a su alto índice de contraste, mayor claridad y colores mejorados en todo el contenido. Esto garantiza que el contenido sea visible bajo cualquier iluminación.

En su interior, este Nokia 7.1 se encuentra potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 636, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento que se pueden ampliar hasta 400 GB mediante una tarjeta MicroSD. La batería, como la mayoría de los dispositivos de su gama, es de 3060mAh.

Las cámaras duales traseras tienen lente ZEISS Optics de 12 y 5 megapíxeles de alta sensibilidad con 2PD, permiten un enfoque automático rápido y preciso que brinda excelentes tomas en condiciones de luz brillante y baja. La cámara frontal, en tanto, presenta reconocimiento facial para desplegar máscaras y filtros 3D animados en las tomas. Además, se puede acceder a Google Lens y Motion Photos directamente desde la aplicación de forma rápida y sencilla.

Este es uno de los teléfonos inteligentes más accesibles del mercado y en el que Nokia tiene depositadas las mayores expectativas para este año en Argentina.

Con el chipset de ocho núcleos MediaTek Helio P60, 3GB de memoria y 32GB de almacenamiento – expandible hasta 400GB- y una batería de 3060 mAh, el Nokia 5.1 Plus tiene lo necesario para disfrutar de juegos móviles y aplicaciones de videos o multitarea, entre otras cosas. A eso se le suma la Inteligencia Artificial integrada que permite el reconocimiento facial profundo y la mejora de fotos en tiempo real.

Asimismo, la tecnología de la cámara del Nokia 5.1 Plus permite capturar tomas al estilo de estudio fotográfico con detección de profundidad. También ofrece la opción de desenfoque “bokeh” y la de incorporar iluminación de retrato. El doble sensor trasero de 13 y 5 megapíxeles con estabilización electrónica permite grabar videos nítidos y constantes mientras que el auto foco de detección por fase puede ayudar a que las fotos sean más claras y enfocadas.

Por último, la pantalla edge-to-edge de 5.8 pulgadas, con vidrio delantero y trasero curvado en 2.5D, cunta con la pestaña (notch) habitual en muchos de los modelos actuales. El diseño ergonómico de 8 milímetros se complementa con bordes curvos y un acabado de alto brillo. (Clarín)