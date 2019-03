Descarriló y volcó una formación de YCRT. Mesura, poca información y mucha inquietud alrededor de los hechos

16:45 – YCRT a través de su departamento de prensa acaba de informa que esta mañana un tren con 35 vagones cargados de carbón desde Río Turbio con destino al puerto de Punta Loyola (Río Gallegos), “provocó un incidente que terminó con el descarrilamiento y vuelco de la mayor parte de la formación, incluyendo la locomotora de arrastre, sin que se produjeran daños y/o lesiones de consideración en los motorman, quienes preventivamente fueron conducidos al hospital de Río Turbio para su atención y revisación preventiva”, indica el texto.

De acuerdo al comunicado, el hecho ocurrió en el kilómetro 110 en proximidad de la estancia Glen Cross y personal técnico y especializado de YCRT llegó al lugar para realizar las inspecciones de rigor esperando que los peritos puedan establecer los motivos que provocaron el vuelco de la formación ferroviaria. Lo único que se sabe es que los maquinistas manifestaron que el tren “se fue inclinando y volcando en cámara lenta”, señalándose en el mismo parte que ninguno de los trabajadores sufrieron lesiones de consideración, pero que preventivamente fueron llevados al hospital de Río Turbio.

Casualidad o causalidad

Lamentablemente, en YCRT el clima entre los sectores de la intervención y los sindicatos no es el mejor, debido a una fuerte politización que existe en la empresa, lo cual le ha costado al yacimiento más de 3 años para empezar a producir, tal como lo señalan los partes de prensas oficiales.

Este “clima” de alguna manera abona ciertas suspicacias ante hechos como el que hoy relatamos, dado que precisamente este fin de semana YCRT informó la partida del primer buque con 25 mil toneladas de carbón rumbo a Brasil, al tiempo que la intersindical, aún reconociendo el logro, hizo una extensa enumeración de falencias que la propia intervención desmintió a través de un resaltado informe sobre las inversiones realizadas para recuperar los sectores más postergados del yacimiento, a los fines de ponerlos a producir.

Fuentes propias de esta Agencia en Río Turbio, señalaron que “off de record” se habla de un posible “sabotaje”, señalando desde algunos sectores de “la Fraternidad” que posiblemente “las vías no estaban en condiciones…”. En este punto, cabe aclarar que si el tendido férreo no está en condiciones, la empresa deberá hacer su descargo explicando qué inversión se hizo (o no se hizo) y los cuerpos de control y escuadrillas de recorrido, que tienen la obligación y el deber de velar por el estado óptimo del sistema ferroportuario, tendrán que explicar por qué no lo advirtieron y si lo vieron, por qué no lo informaron dejando a las formaciones en estado de vulnerabilidad e inseguridad lo que pudo provocar una tragedia.

Lamentablemente en esta instancia y ante la fuerte puja política interna de YCRT, se hace posible desechar las casualidades en este incidente ferroviario y todos tendemos a pensar en las causalidades, sobre lo que llevó a una formación de 37 vagones y una máquina locomotora, volcar casi por completo, en una trocha angosta y en plena recta. ¿Alta velocidad? ¿Distracción del motorman? ¿Mal estado de las vías y los durmientes? ¿Sabotaje?. Solo las pericias que puedan conocerse en corto tiempo, alejarán estos fantasmas y aclararán las cosas. (Agencia OPI Santa Cruz)