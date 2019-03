Así desaparecen los fondos y el patrimonio en Servicios Públicos Sociedad del Estado

17:00 – (Informe Nº 3) – Cuando un santacruceño paga el recibo de luz, para el cargo por la energía, las cloacas (aunque no las tenga), los altos impuestos provinciales, nacionales y también paga la corrupción; es decir, el dinero que se va de la empresa SPSE disimulada en compras truchas, facturas apócrifas, viáticos no realizados, pasajes, adquisición de bienes y servicios, etc.

Acá vamos a abordar el tercer informe sobre las irregularidades en la administración de SPSE, en base a la documentación elaborada por el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, del cual nada se sabe y que todo el aparato oficialista ha tratado de minimizar, esconderé o no dar a publicidad. A partir de tener conocimiento del mismo, OPI ha decidido poner en conocimiento de sus lectores, todos y cada uno de estos hechos de corrupción administrativa que se produce en la empresa de energía, que no está circunscriptos a “errores” de asientos o derivación a cuentas inexactas o equivocadas, como por allí se trató de decir, sino que se trata de verdaderos delitos de malversación de fondos públicos, que hasta ahora, no tiene responsables ni denuncias penales.

“Fondo Fijo Administración y Viáticos”

Las irregularidades detectadas en la administración de Servicios Públicos Sociedad del Estado, se extiende en el uso (y abuso) de los viáticos encontrados por la auditoría del Tribunal de Cuentas en el tems “Fondo Fijo Administración y Viáticos” donde se observó que no fueron agregadas las solicitudes de la comisión de servicio que debiera justificar los viáticos, en su mayoría carecen de la firma autorizada del Presidente de la empresa, la del agente y la firma de la Gerencia General.

Entre otras anormalidades hay gastos truchos, pasados como viáticos del personal, es que falta la documentación para respaldar los mismos, no se incluye la fecha de inicio de la comisión, la cual difiere con la fecha del depósito y ésta es a su vez posterior. En todos los casos la numeración de la documentación es manuscrita y no es concordante con la fecha, utilizan distintos tipos de formularios no homologados y como si todo esto fuera poco en ningún caso se anexan las rendiciones al expediente respectivo.

También se apunta que no existe una escala de viáticos acordes a un cronograma. Se liquidan viáticos por distintos montos cuyos valores diarios, por ejemplo, se reparten entre los siguientes montos: $ 400, $ 600, $ 700, $ 720, $ 766,20 y $ 733,33.

Por la rendición Nº 23 (30/04/2018) se desprende que SPSE paga pasajes por comisiones de servicios, pero solo algunas se encuentran anexadas a los expedientes, habiéndose observado que Eduardo Carlos Albornoz figura con un pasaje pago a cargo de la empresa de servicios públicos, aún siendo jubilado de la repartición sin que se expliquen los motivos por los cuales se abonó el mismo a una persona que no pertenece a SPSE.

En la misma rendición figuras facturas de la empresa Electricidad Bahía Blanca por la adquisición de bienes inventariables como: una máquina multifunción Ricoh, sillón rerpoex directorio, Handy Motorola, todo lo cual se computa en la cuenta “Gastos Generales” y no en bienes de uso.

También se adquirió ropa de trabajo sin especificar el área de destino, siendo que aún cada Gerencia posee un fondo fijo para tales compras. También se pudo constatar en la documentación a la que tuvimos acceso, que existen gastos reintegrados al Gerente General sin especificar los motivos que lo originan, adquisición de “banners”, los cuales al ser publicitarios deben estar sujetos al decreto provincial Nº 157/15, el cual establece la autorización expresa; en tanto sobre la cancelación por el servicio de medicina laboral no se pudo constatar el origen de las misma, a pesar que la reglamentación exige que, debido a la importancia que poseen, deban ser tramitado por expedientes separados. Asimismo consta una planilla de cobranza de “Gizzi Colombo” por póliza de seguro, verificado en los Expedientes Nº 83288 y Nº 85390 con beneficio a monotributistas que trabajan o prestan servicios en SPSE.

En la rendición Nº 25, dentro de este mismo rubro del Fondo Fijo, se encontraron tres facturas tipo A numeración correlativa 093, 094 y 095 de la firma Fravega por la compra de una pava eléctrica, una televisor, una heladera y un microondas, con cargo a la cuenta “Gastos Generales”, al igual que los otros bienes descriptos anteriormente, cuando son bienes registrables, deben ser inventariados. En la misma rendición se presentan facturas por compra de pasajes de avión sin que conste la fecha de viaje, ni quien los utilizó y dejando constancia de los tickets de los vuelos realizados.

Fondo Fijo Gerencia de Saneamiento

Continuando con el detalle de las irregularidades en el manejo de los Fondos Fijos en SPSE, en el caso que revisamos, en base a la documentación obrante en el Tribunal de Cuentas, éste Fondo Fijo asignado por resolución 124/16 es por un total de $ 400.000,00, sin embargo en la rendición el monto asignado es de $ 350.000,00. Todo ello con el agravante que no constan la validez de los comprobantes, tal como lo establece la Resolución Nº 174/TC/06.

En el expediente Nº 85036/39/17 se constató que la Rendición 12/39 del 26/02/18 consta la factura tipo A Nº 0670 de Daniel Schupbach por la reparación de un vehículo el cual no se identifica en el documento de inversión.

En la Rendición 13/39 del 07/03/18 la factura 0022 de MD Ingeniería SRL vende a SPSE una CPU por $ 25.600, debiendo estar cargado como bien de la empresa. Tampoco consta el alta del bien de uso.

La Rendición 14/39 como la anterior consta la compra de otro CPU a la firma MD Ingeniería SRL e internamente el gasto se computó a la cuenta “Productos Químicos y Material de Laboratorio”, no correspondiendo por ser un bien patrimonial.

La Rendición 15/39 de fecha 09/04/18 muestra desdoblamiento de pedidos. Se encuentra tres facturas a nombre de El Tehuelche SACICI (la 902,903 y 904) todas de fecha 03/04718 por las sumas de $ 34.675,15, $ 27.267,23 y $ 6.490,00 respectivamente.

El mismo desdoblamiento se confirma en la Rendición 16/39 por compra de bienes al proveedor Aristóbulo Gómez Ruperez por las sumas de $ 15.189,33 por la adquisición de un accesorio para destilador de agua eléctrico y $ 27.625,00 por la compra de otro destilador de agua, sin que ni el repuesto ni el aparato se haya podido verificar dado de alta en el patrimonio de SPSE.

La Rendición 18/39, como muchas de las anteriores verifica facturas por armado y puesta en marcha de tablero potencia/control cargado a “Papeles y Útiles de oficina” y otras facturas por compra de palas con el cargo a esta misma cuenta y “Materiales para Instalaciones civiles”, sin hacer el correspondiente registro como bienes de capital de SPSE.

En la Rendición 19/39 con fecha 15 días después de la anterior, se vuelve a registrar una factura por armado y puesta en marcha de tablero potencia/control cargado esta vez en la cuenta “Materiales para Mantenimientos Ligeros”, la adquisición de una bomba fligth computadas a “Otros servicios de Terceros”, sin que se hayan dado de alta como bienes inventariables en la empresa.

Conclusión: como el lector verá, Servicios Públicos Sociedad del Estado, está manejada y administrada de una manera absolutamente irregular y las evaluaciones técnicas que hizo la fuente que proveyó el material de análisis, coincide en señalar que se trata de una administración fraudulenta, donde convive un sistema de corrupción afianzado desde hace muchos años y observaron puntualmente que la falta de control y castigo por infringir la normativa contable de la empresa y las normas contables del TC, hace que estos verdaderos ilícitos se cometan a diario, registrándose facturas apócrifas, compras de bienes que no se encuentran en la empresa ni cargados en los inventarios, desdoblamiento de compras para no exceder los montos permitidos, pero muchos de cuyos bienes no están en SPSE y toda una suerte de “desorden” administrativo, especialmente convalidado por la dirigencia para disimular la gran corrupción que existe dentro de su aparato gerencial y administrador.

En el próximo informe, OPI demostrará cómo se manejan las contrataciones. (Agencia OPI Santa Cruz)