Nicolás Dujovne afirma que la economía “comenzó a recuperarse” y que “se está generando empleo”

10:00 – El ministro de Hacienda aseguró que a partir de mayo “la inflación va a comenzar a ceder”.

Mientras se aguardan los datos oficiales sobre el mercado de trabajo del último trimestre de 2018, que mostrarían un nuevo incremento en la tasa de desempleo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que desde diciembre “la economía comenzó a recuperarse gradualmente” y que “se está generando empleo”.

El funcionario dio varias definiciones sobre la situación actual, afirmó que el salario también comenzó a recuperarse desde principio de año y aseguró que a partir de mayo, “la inflación va a comenzar a ceder”.

“Estamos saliendo de un año difícil, como fue el 2018. Tenemos una economía que desde diciembre ha empezado a recuperarse y que va a continuar en esta senda de crecimiento con un fuerte impulso de las exportaciones. Vamos a tener un año de crecimiento exportador de dos dígitos, como no ocurría en 2011. Y ese fenómeno no se explica solo por la cosecha record, sino que están madurando muchas de las reformas que implementó el presidente Macri cuando asumió en diciembre de 2015”, sostuvo Dujovne en declaraciones a radio La Red.

Dujovne afirmó que gracias a esas reformas, “la Argentina está desplegando un potencial que estaba dormido” y que “empieza a abrirse al mundo porque ya no está prohibido exportar ni importar, algo tan básico como eso”.

El ministro resaltó que, además de las exportaciones, hay otros sectores “que pese a la crisis, siguieron desempeñándose muy bien”, entre los que mencionó al de la energía, el turismo y la infraestructura. Además, afirmó que “la construcción, si bien tuvo un bajón de algunos meses el año pasado, ha comenzado a reaccionar nuevamente con despachos de cemento que fueron record”.

“Los datos provisorios nos muestran que desde enero, la economía argentina está generando empleo. Lentamente, hemos comenzado a retomar el camino de crecimiento en el que veníamos en 2017”, sostuvo Dujovne.

Si bien en reiteradas ocasiones admitió que en 2018 el país “atravesó una recesión”, afirmó que no fue producto de una “mala praxis” del Gobierno y lo adjudicó a la situación heredada y a los “palos en la rueda” de la oposición. “Si la Argentina el año pasado hubiera tenido menos déficit fiscal del que tenía, la probabilidad de tener una crisis hubiera sido menor. Tratamos de ir a un ritmo que, en general, tuvo palos en la rueda por parte de la oposición. Atribuirle ese ritmo solamente a un gobierno con minoría parlamentaria, es excesivo”, señaló.

“Argentina tiene un programa muy claro: integrarnos al mundo, convergir al equilibrio fiscal, tener tributos razonables, respetar la ley. Y ese programa nunca se abandonó. Entramos a la crisis de 2018 con determinadas reglas de juego y salimos con las mismas. Eso es inédito en la Argentina. Tuvimos que pasar por una recesión pero al salir de la crisis con las mismas reglas de juego con la que entramos, Argentina sigue construyendo credibilidad, institucionalidad. Lo que pasó fue que hemos acelerado el proceso de reformas y vamos a salir creciendo”, insistió.

Inflación y salarios

Más allá de su análisis sobre la situación macroeconómica, y a tono con las últimas declaraciones del presidente Mauricio Macri, Dujovne admitió que el Gobierno sabe “que la situación, para muchos, no es fácil”, pero dijo que “lo que no podemos hacer es volver a evadir la solución de los problemas”. “No vinimos para eso. Vinimos para resolverlo aunque eso tenga costos y yo, como ministro de Hacienda, no tenga muchos amigos. No busco eso. Estamos resolviendo los problemas. La economía argentina, desde diciembre, ha comenzado a recuperarse gradualmente”, aseveró.

En ese marco, y de cara a lo que ocurrirá de cara al futuro, el funcionario dijo que “mes a mes, la situación va a ir mejorando”. “En diciembre la economía creció respecto a noviembre. Y si bien no están los números oficiales, sabemos que en enero y febrero la economía se siguió expandiendo. Y ahora también va a haber un fuerte impacto por la cosecha”.

Además, explicó que “los salarios, en enero, febrero y marzo, tuvieron una suba importante producto de la ejecución de las cláusulas de revisión” y anticipó que “en abril y mayo se cierran la mayor cantidad de las paritarias, que v”a a coincidir con una inflación que va a comenzar a ceder porque terminan los últimos ajustes de los servicios públicos. Entonces, vamos a ir a una inflación más baja, vamos a ir a un alivio y la economía se va a ir expandiendo”. (Clarín)