YCRT propuso producir energía barata para la cuenca y la intersindical, el gobierno y los medios pautados, dijeron que no

12:00 – (Por: Rubén Lasagno) – Santa Cruz es tierra de matices. Hace veinte año que no produce nada, tiene el mayor grado de desocupación histórica, más del 75% de su población vive directa o indirectamente del Estado, tiene el personal administrativo de la provincia por debajo de la línea de pobreza, ha sido virtualmente saqueada en los últimos 15 o 20 años por el tándem “Nación-Provincia-Municipio” inventado por Néstor y Cristina y es portadora de dos adefesios de corrupción e improductividad: YCRT y la usina de Río Turbio.

Macri en vez de cerrarla ha decidido mantener la esperanza de darle continuidad al yacimiento de carbón, con la esperanza de poner al yacimiento a producir carbón y a la mega usina en servicio, pero como no acompaña al color político del kirchnerismo ni comparte sus “principios”, todo lo que hace el gobierno nacional en Santa Cruz “es malo”, aún cuando resulte como algo beneficioso para una parte de la población.

Resumiendo, ayer desde YCRT se planteó en el Concejo Deliberante de Río Turbio que la empresa rescató la usina de 21Mw cuyas máquinas se comenzaron a reconstruir en el 2008 y 2013 (a costos siderales) y a través de ello, proponen darle luz a Río Turbio, 28 de Noviembre y Rospentek a valores realmente interesantes: un 40% de la población menos pudiente podría tenerla gratis y el resto con una baja de hasta el 40% en los valores que actualmente pagan por sus facturas. Explicaron también, a través de un Power Point, la posibilidad de tener una “reserva fría” activa y no desechar como segunda posibilidad, ante una eventual salida de servicio de las máquinas recuperadas, el interconectado nacional al que está enganchado la cuenca carbonífera.

Como la propuesta no sale del corazón del kirchnerismo y es expuesto por la Intervención macrista, las voces de los gremios de la Intersindical, todos los “voceros” del kirchnerismo de Río Turbio y la provincia, junto a los medios afines al gobierno provincial, salieron a defenestrar el proyecto, sin darle la mínima posibilidad de sobrevida, aún tendiendo en cuenta que su aplicación representa un importante ahorro para el bolsillo de los habitantes de una zona de Santa Cruz donde el trabajo y los beneficios no abundan.

Para cuestionar sobran argumentos, pero para “pensar por la gente”, como les gusta decir a los candidatos de todas las extracciones, falta voluntad. Es evidente que en el medio de la necesidad de los habitantes de la cuenca se cuelan los egoísmos partidarios y prefieren no colaborar en la implementación de un sistema que puede abaratar la vida de miles de vecinos de esas ciudades, es más, tratan de destruirlo, en el afán de no darle la derecha al gobierno nacional de que algo puede lograrse desde el lugar en que cada uno está.

Porque ciertamente, nada de esto va a poder hacer YCRT si no tiene el “Ok” de Servicios Públicos Sociedad del Estado, es decir la provincia y tal cual como lo plantean los integrantes del FPV que han salido a defenestrarlo, como lo dijo textualmente un concejal oficialista de el Turbio “el proyecto nació muerto”, es decir, el kirchnerismo le ha puesto la lápida antes de ponerlo en estudio, solo y simplemente porque es algo que se disparó desde un espacio político distinto y a instancias de la Intervención de YCRT, con la cual están decididamente enfrentados.

Objetivamente, si uno quiere puede cuestionar cualquier cosa y explicar hasta el sexo de los ángeles; mucho más aún se podría poner en duda un proyecto basado en hacer funcionar viejas máquinas remodeladas. Pero si hubiera verdadera vocación por hacer algo constructivo y “por la gente”, los distintos sectores de la cuenca agotarían la forma de unirse, de inyectarle la sinergia que se necesita para sacar adelante una medida que favorezca a los pueblos de la cuenca. Pero nada de eso ocurre. Sin embargo, véase la contradicción: en el 2008 y en el 2013, en plenos gobiernos K, se pretendía lograr esto. De hecho, la reparación de las viejas turbinas se inició con este objetivo. Hoy que se ofrece la alternativa, ellos la rechazan.

El principal argumento del kirchnerismo es por qué esos fondos aplicados en recuperar la vieja usina, no se destinan a terminar la nueva generadora que ellos vaciaron y robaron durante la década pasada. La respuesta es simple: porque los valores son diametralmente opuestos en cantidad y los trabajos en calidad. La inversión necesaria para la termo usina no se condice con la puesta en valor de la usina de 21Mw y mientras aquello ocurra (hecho que el gobierno nacional ha anunciado), ésta opción sería un paliativo para bajarle el costo a la energía en la cuenca.

Ahora, formalmente, la provincia va a tener que responder si acepta o no ser parte de este proyecto que el gobierno nacional le propone para al cuenca. El electorado de esa parte de la provincia, deberá evaluar si la gestión de Alicia Kirchner y sus representantes locales, va a favor o en contra de sus intereses. Tal vez, a los que gobiernan hoy Santa Cruz les siga conviniendo comprarles la energía a Camesa y refacturarla a los habitantes de la cuenca a un 50% más del valor que podrían pagar si entraran en servicio los equipos de YCRT. Eso nadie lo va a decir. Lo que hará el gobierno, es salir a “explicar” y poner en duda el proyecto, algo que puede hacer con total factibilidad porque tiene en sí mismo muchos puntos en los que puede apoyarse cualquier argumento descalificador, pero no tiene la mínima vocación de favorecer a nadie, si el principal favorecido no es el sector político provincial donde los más mezquinos intereses juegan no solo con el bienestar y retraso de los pueblos, sino con el bolsillo de cada asalariado, sin importarle que los pobres sean aún un poco más pobres a partir de decisiones egoístas y sin ninguna empatía con quienes realmente la están pasando mal en la cuenca carbonífera. (Agencia OPI Santa Cruz)