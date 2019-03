Stornelli puede ser declarado en rebeldía si no va hoy al juzgado

07:45 – El fiscal de los cuadernos fue citado por tercera vez a Dolores por Ramos Padilla

Por: Hernán Cappiello

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, espera que hoy se presente a prestar declaración indagatoria el fiscal Carlos Stornelli , a quien el falso abogado Marcelo D’Alessio aludió como el beneficiario de una extorsión en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal.

Stornelli denunció que se trata de un complot para sacarlo del caso de los cuadernos de la corrupción, por el que Cristina Kirchner tiene prisión preventiva.

El fiscal recusó a Ramos Padilla, lo que fue rechazado por la Cámara Federal de Mar del Plata, y planteó la incompetencia del juez, pues la extorsión se efectuó en Buenos Aires y no en Pinamar, donde tiene jurisdicción, dijo.

Ramos Padilla aún no resolvió este asunto y el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, dijo que está demorando para retener la causa. “Hace dos meses que planteamos la incompetencia. El juez no resolvió intencionalmente para quedarse con la causa. A mi juicio no es competente porque la mayoría de los hechos son de Capital Federal. Yo quiero que el juez diga sí o no”, dijo.

Stornelli fue citado a indagatoria dos veces y no concurrió porque cuestionó al juez. El viernes su abogado pidió una postergación porque tenía un juicio oral.

Si Stornelli no se presenta, Ramos Padilla podría declararlo en rebeldía. Si esto ocurre con cualquier persona, el juez ordena a la policía que lo conduzca al juzgado. Pero los fiscales tienen fueros que los protegen de ser arrestados. El juez, para hacer comparecer a Stornelli por la fuerza, debería pedir a la Procuración que le inicie un proceso disciplinario que termine con su remoción. En la Procuración no hay el más mínimo ánimo. El procedimiento prevé que, si el procurador lo decide, se forme una comisión de fiscales, que deberá dictaminar si hay mérito o no para conformar un jury que lo enjuicie. Si así lo cree, se deberá hacer un proceso, que puede concluir con su absolución o su separación.

“Declararlo en rebeldía es la imposibilidad de seguir en el proceso, pero eso también es recurrible”, dijo el abogado Ribas, para quien hay un interés político en voltear el caso de los cuadernos. Otros fiscales fueron declarados en rebeldía sin consecuencias.

Stornelli tiene apoyos en Comodoro Py 2002 y más de 30 legisladores de Cambiemos firmaron un documento para respaldarlo. En esa sintonía, la AFIP denunció al falso abogado Marcelo D’Alessio. Dijo que este hizo “compensaciones apócrifas” desde 2014 hasta 2018 por 10 millones de pesos. (La Nación)