La corrupción en DISTRIGAS SA no tiene límites, ni hay organismo de control que lo alcance (III)

La corrupción en DISTRIGAS SA no tiene límites, ni hay organismo de...

12:00 – Los informes 1 y 2 que hicimos sobre Distrigas SA, lo cuales el lector podrá encontrar al pie de esta nota, son solo la introducción a la aceitada corrupción que se vive en esta empresa estatal, cuyo traspaso fue administrado por Pablo González (hoy Vicegobernador) cuya esposa la Dra Carina Saúl es hoy apoderada legal, sociedad cuyo paquete accionario está integrado por el 99% propiedad de Servicios Públicos Sociedad del Estado y el 1% restante, lo tiene Fomicruz. Otro dato desconocido por la opinión pública sobre esta “extraña” empresa del Estado que parece “privada” (pero no lo es) es que no puede ni debe estar fuera de los controles contables y administrativos del Tribunal de Cuentas y además, en su planta todo el personal que está allí pertenece a Servicios Públicos Sociedad del Estado, excepto tres de los cargos dirigenciales.

Hoy vamos a presentar un hecho que en sí mismo es muy grave, porque se juega con la vida de personas y la posibilidad de dejar sin abastecimiento de gas a una localidad como Los Antiguos, solo por desidia, dejadez, falta de iniciativa o (quizás) nada se hizo porque el negociado no era suficientemente bueno como para arremeter con la solución final para ese pueblo o tal vez, precisamente, no resolverle el problema rápidamente, le permitía a DISTRIGAS SA facturar servicios, transporte, gastos e insumos por cifras millonarias, como demostraremos a continuación, luego que OPI Y News tuvieran contacto con una fuente irrefutable, hoy fuera de la empresa, pero con un profundo conocimiento (documentado) de lo que vamos a demostrar. Además de todo esto, expondremos los extraños números que maneja Distrigas SA para hacer obras, montar tanques, trasladarlos y contratar de manera directa por cifras ciertamente millonarias.

No puede funcionar

Desde el año 2015 la planta distribuidora de gas propano de Los Antiguos está inhabilitada para funcionar, por la propia Secretaría de Energía de la Nación. En el lugar, para ubicar al lector, hay una instalación donde DISTRIGAS SA provee los “zepelines” de los cuales sale el gas hacia los domicilios de la localidad y por lo deficiente de esas instalaciones ubicadas en Ruta Pcial 43 y San Juan Bosco, ésta quedó fuera de servicio.

En la provincia había, además de Los Antiguos, plantas similares en 28 de Noviembre, El Calafate, Lago Posadas y El Chaltén. La llegada del gas natural hizo que se desactivaran todas las plantas menos ésta de Los Antiguos y El Chaltén. Técnica y legalmente, la única planta en condiciones de recibir propano es El Chaltén, la cual cumple con los requisitos exigidos en la normativa de regulación y figura con este mismo estatus en el Registro de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (Res S.E. Nº 800/2004).

Ahora bien, la pregunta que rápidamente aflora es ¿Y cómo se han provisto de gas licuado a Los Antiguos, todo estos años si la planta de almacenaje estaba inhabilitada?. Y con la respuesta aparece el primer ilícito cometido por Distrigas SA, pues por decisión de su Directorio están haciendo funcionar desde el 2015 a la fecha la misma planta ya que la empresa, desoyendo las advertencias y a la ley, las recomendaciones técnicas, la inhabilitación oficial que pesa sobre esa planta, poniendo “algunos parches” para seguir filtrando gas, con el guiño del Ministerio de la provincia, la complicidad de Camuzzi Gas del Sur y de la propia Secretaría de Energía nacional, siguió utilizando las instalación defectuosas, poniendo en riesgo tanto al personal como a los bienes, pudiendo sufrir una catástrofe en cualquier momento y por consiguiente poniendo a la población ante el riesgo de tener cortado el suministro por mucho tiempo.

Técnicamente Distrigas SA no podría comprar gas licuado para Los Antiguos a los promovedores oficiales, porque éstos no le venderían para una planta que no está habilitada por la autoridad competente o más aún que fue inhabilitada para operar.

Y acá Distrigas SA comete el segundo ilícito. Para saltear la prohibición que tiene de comprar gas propano para la planta de Los Antiguos, el Directorio de la empresa adquiere mayor volumen de gas del que necesita El Chaltén, otra de las localidades que carece de gas natural y de ese gas, deriva una parte a la planta de Los Antiguos, una maniobra absolutamente dolosa, que está en conocimiento pleno de las autoridades provinciales y nacionales, quienes no han tomado ninguna acción al respecto. Si acaso esta maniobra está en conocimiento de los proveedores de gas, estas empresas también estarían en serios problemas en caso de producirse un siniestro. Las fuentes aseguran que “todos saben” lo que pasa y nadie se interpone en este operativo fuera de reglamento, el cual viene aceitado desde 2015.

Con piso pero sin techo

Distrigas SA, finalmente, planificó la recuperación de las instalaciones de Los Antiguos para lograr que sean habilitadas, tal vez ante el criterio de racionalidad que en alguno del Directorio habrá perdurado, para plantear: “hagamos la planta como corresponde, porque si pasa algo todos vamos a estar en problemas” o algo por el estilo, la cuestión es que el 7 de noviembre de 2018 apareció en Distrigas SA la Orden de Compra Nº 0497/18, emitida a instancia de la Presidencia, donde actúan dos desocupados políticos: Fernando Cotillo como máxima autoridad y muy poca presencia en las oficinas de la empresa y el ex intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimo (Vicepresidente) procesado y embargado por la justicia en causas de corrupción, quien como no puede cobrar “en blanco” en Distrigas SA porque todo lo que aparezca en sus cuentas queda automáticamente embargado, le pagan mediante cheques a cobrar en ventanilla del banco, lo cual refuerza la idea de que “a los compañeros no se los abandona” y de hecho en Santa Cruz, todos se reciclan, nadie desaparece (En otro informe mostraremos la fotocopia de varios cheques cobrados por Maimo en estos años).

Lo cierto es que a instancias (también) de la Presidencia se decidió una “Contratación directa” (Nº 0525/2018) sobre el Expediente 06550/18 ordenado por Cotillo como Presidente y eligiendo como proveedor a la empresa santafecina SICA Metalúrgica Argentina SA, la cual hizo un presupuesto detallado de los trabajos y los insumos necesarios para poner en funcionamiento la planta de Los Antiguos, que estando inhabilitada, Distrigas SA la hace funcionar por fuera de toda reglamentación y al margen de todo tipo de seguridad, tanto para los trabajadores y operarios, como para la población.

SICA Metalúrgica Argentina SA hizo una tasación “inicial” para poner en funcionamiento la infraestructura, por un total de $ 63.842.476,17 (sesenta y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis con diecisiete centavos) y decimos que es un número “inicial”, porque en el cuerpo del documento de contratación expresa que dicho importe está atado a la cotización del dólar Banco Nación, que en el momento en que se realizó la Oferta Técnica Nº 8364 era de $ 36,60 por unidad. Es decir que en ese momento, la obra representaba un total de U$S 1.745.000,00 (Un millón setecientos cuarenta y cinco mil dólares) lo cual actualizado a hoy 27 de marzo de 2019 con el dólar a $ 43,40 implica un monto en pesos de algo más de $ 75.733.000,00 (Setenta y cinco millones setecientos treinta y tres mil pesos). Esto significa que en pocos meses, la obra le está costando a la provincia casi 12 millones de pesos más (280 mil dólares más), que si se hubiera hecho en tiempo y forma.

Pero esto no es todo, nuestras fuentes aseguran que ese monto es “el piso” y que además de la actualización dólar, sobre ese importe actuarán un montón de inversiones y servicios que se irán sumando y lo más importante a tener en cuenta es que ese importe tiene desde su concepción, un sobreprecio no menor al 80 al 100%. OPI está trabajando sobre la simulación de un presupuesto similar, con valores reales de otras plazas para establecer fehacientemente las diferencias existentes. Las fuentes fueron lapidarias al respecto. “Con lo que cuesta hacer una planta, te diría que se hacen dos. Estos precios no solo están ajustado por al cláusula dólar, con lo cual la empresa se asegura no perder, sino que además tiene un sobrecosto que jamás podría dejarlos en pérdida. Es realmente monstruoso lo que ha sobrefacturado. Alguien tendría que investigar a qué bolsillo va la plata”, afirmó.

Descripción poco descriptiva

El monto de $ 63.842.476,17 o U$S 1.745.000,00 en el que se presupuestaron los trabajos los técnicos de SICA Metalúrgica Argentina SA están dividido por rubros y éstos por una enumeración general que arroja un precio “en bruto”, sin dar demasiados detalles, respecto de lo que allí se presupuesta.

En este sentido por “contratación directa” se pagará: en el rubro “Proyecto de Ingeniería de Ampliación”, el punto 1 indica “Descripción General del Proyecto de Ingeniería de Ampliación”. Allí termina el concepto y el importe a pagar por este trabajo es de $ 1.115.751,00.

En cuanto al denominado rubro “Obra Mecánica”, implica 5 items que se reparten de la siguiente manera: “Obra de Adecuación”, “Sistema de Regulación”, “Tanque Separador”, “Sistema de Vaporización”, “Cañería salida de Gas Vaporizado” y “Sala de Compresor y Bomba GLP”. Todo este rubro arroja un monto de $ 37.563.312,00.

El tercero rubro es la “Obra Civil”. Aquí los subrubros que cotizan son: “General”, “Movimiento de suelos, Compactación, nivelados”, “Bases de Tanques de Almacenamiento de GLP”, “Enripiado rulo de Descarga” y “Plateas”. Todo esto se cotizó la suma de $ 10.629.738,00.

El último rubro es “Provisión de Válvulas e Instrumentos” con dos subrubros: “Generalidades” y “Válvulas e Instrumentos” por la suma de $ 3.453.576,00.

Todos estos montos juntos suman $ 52.762.337,00 más el 21% del IVA, el total neto es de $ 63.842.476,17.

¿Se quedaron cortos?

El 4 de enero de 2019 Fernando Cotillo como Presidente de Distrigas SA acompañado por Osvaldo Maimo, Vicepresidente, llegó a Los Antiguos para hacer los anuncios oficiales de la remodelación de la planta de gas de esa localidad, a fin de brindarles un mejor servicio. Sin embargo, en su discurso Cotillo dijo que se había realizado la adjudicación y ejecución en marcha de la obra ampliación planta de gas en Los Antiguos, que tiene una inversión de aproximadamente $ 9.,000-000 (pesos noventa millones), con plazo de finalización de la misma los primeros días del mes de mayo del presente año.

Está claro que Cotillo o mintió cuando tiró la cifra al aire, englobó otro montón de gastos que se desconocen o tuvo un acto fallido y en realidad terminó reconociendo que una obra presupuestada en 64 millones, costará 90 millones de pesos. Cuando nuestra fuente decía que la obra tenía “piso” y no “techo”, está ampliamente explicada comparando lo que figura en las inversiones documentadas y lo que pregona y anunció el Presidente de Distrigas SA.

“Esos palzos que tiró Cotillo no existen, no tienen idea de cuándo y cómo, lo que sí saben es “cuánto“”, destacó la fuente afirmando que en Distrigas SA (como en muchos organismos) “hacen sobre la marcha“, no hay planificación alguna y en este momento, agregó la fuente “Es todo campaña política. Cotillo es parte del armado del FPV/PJ y entre ellos se encubren, por eso nada de esto sale a la luz“, concluyó.

¿Y mientras tanto?

Distrigas SA, apurado por las circunstancias y la ilegalidad manifiesta en la que está desarrollando su tarea específica, decidió poner algunos parches y reahabilitar precariamente las instalaciones de Los Antiguos. Pero claro, eso no es barato y menos aún si viene de la mano de los contratos directos que hace la presidencia de la empresa distribuidora de gas en la provincia.

Dentro del plan para remediar provisoriamente las instalaciones de Los Antiguos, a la espera de los trabajos definitivos de remodelación, Distrigas SA decidió llevar los tanques de gas licuado que operaban en la localidad de 28 de Noviembre, hasta Los Antiguos, para reciclar los mismos y ponerlos allí en servicio.

Este traslado se produjo la primera semana de marzo de este año, al igual que el inicio de los trabajos en Los Antiguos y fueron publicitados por el propio Cotillo en su facebook. Ahora bien, el costo de estos trabajos provisorios, son también para observar con detenimiento.

Los trabajos en planta (Los Antiguos) fueron presupuestados en $ 2.200.000,00 (dos millones doscientos mil pesos) y el traslado de los tanques, le costó a la provincia (ergo: a todo los ciudadanos de Santa Cruz) la suma de $ 6.000.000,00 (seis millones de pesos) y Distrigas SA no llamó a licitación ni concursó los precios. Lo hizo, como el 90% de las inversiones que hace, por contratación directa.

Digamos que en el caso de la planta de Los Antiguos que desde 2015 al 2019 estuvo fuera de servicio, no encuadraba dentro de estas cláusulas y los contratos para el transporte, tampoco. Son muchas las empresas que hacen el mismo trabajo, por precios más razonables.

Recordemos que en Distrigas SA para justificar este dislate de fondos, de manera discrecional, dándoselo a quién ellos quieren y por los montos que quieren, usan y abusan del concepto “Contratación Directa”, el cual lo “justifican” remitiéndose a la Reglamentación interna para hacer este tipo de contratos sin llamar a licitación pública, la cual expresa entre otros puntos que “se podrá contratar en forma directa con el “Visto bueno” de la presidencia (Cotillo)…” y enumera una serie de ítems que admite esta modalidad, sin embargo claramente expresa que dicho tipo de contrato podrá hacerse cuando se necesiten repuestos, bienes y servicios determinados por el fabricante o distribuidores exclusivos y no existan sustitutos ni alguien que pueda brindar un bien o un servicio alternativo de la misma calidad. Cuando la urgencia fundamente que no se puede esperar el proceso ordinario de un llamado a licitación o un imprevisto impida recurrir a la vía normal para contratar bienes y servicios.

La empresa beneficiada para recibir esta millonaria suma por el traslado de tanques desde la cuenca a Los Anntiguos fue Tomrel SA, empresa de transporte que se la vincula con la familia de Pablo Grasso, titular del IDUV, persona que usa vehículos de Distrigas y que Fernando Cotillo publicita en su Facebook como el próximo gobernador.

¿Verdad o consecuencia?. Lo único seguro es que no hay organismos de control que ponga los ojos en tanta orgía de fondos públicos. (Agencia OPI Santa Cruz)