Nada puede ser tan claro como el relato kirchnerista

10:30 – (Por Rubén Lasagno) – Dialogando ayer con un destacado colega de un medio nacional me dijo “Uds parecen adivinos. La verdad es que cuando hablaste de Florencia en Cuba muchos no nos animábamos a pensar en el sentido que vos lo hiciste”, se refería puntualmente a mi columna titulada “Profugada con autorización”, publicada horas después de salir el video clase “C” que le editaron a la madre. Mi respuesta al reconocido colega fue “Adivino no, simplemente los conocemos, sabemos cuáles son los fundamentos de su relato mitómano, la utilización de la falacia para encubrir sus acciones y te recuerdo que cuando en el 2007 nosotros contábamos cómo se lavaba plata en los hoteles, muchos de Uds fruncían la nariz y cuando éramos entrevistados al aire hacían prolongados silencios, casi como un sentimiento culposo, de no querer participar de nuestras aseveraciones las cuales precían locas y descontroladas”.

El tema viene a colación ante los nuevos datos que aparecen alrededor de la “enfermedad” de Florencia Kirchner, catalogada por algunas plumas period´siticas como “la cineasta” (¿?). Es un hecho que la madre y la runfla jurídica que pagamos gentilmente todos los santacruceños, ha organizado cabalmente esta artimaña la cual pudimos visualizar con anticipación y hoy se está refrendando en todos sus términos.

Un error de cálculo

El gran error de Cristina Fernández es haber subestimado a la audiencia nacional pensando que podía reincidir en la payasada emocional que desplegó en un video editado (bastante poco profesional, por cierto) donde recitó las glosas de la mentira e impostó un relato viejo, con color sepia que nos retrotrajo a sus engaños anteriores cuando, parada al lado del cajón de su marido, decía que tomaba la posta para “continuar la lucha por los argentinos”; durante el asesinato de Nisman salía con túnica blanca y en silla de ruedas a impactar como una mujer contradictoriamente fuerte y ciertamente desvalida, aún cuando desde el primer momento ella y su gabinete embarraron la cancha para trabar la investigación y no fue capaz de enviarle las condolencias a la familia… en fin, es reiterativo recordar una y otra vez la puesta en escena de una mujer peleada con la verdad y la justicia; alguien que parece no tener memoria.

Pero CFK y sus adulones, erraron el camino. Haber facturado ese video horrible, chabacano y delirante, donde enlaza la enfermedad de su hija, bastante común por cierto, con “la persecución judicial” es de una limitación mental bastante importante y un error político flagrante, pues metió a su hija, a la supuesta enfermedad que sufre y a la razón de su viaje a Cuba, en el marco político del cual, en realidad, debía sacarla si es que pretendía hacerlo creíble.

Ahora, justo cuando algunas luces amarillas en la justicia remolona de nuestro país, se encienden para advertir que “algo podría estar pasando” y la intiman a presentar “la historia clínica completa” (no un certificado médico como el que presenta un empleado al empleador) y le ponen un término a su vuelta al país, empieza a cerrarse el círculo alrededor de la mentira y el encubrimiento.

El error de cálculo de CFK y su entorno, es pensar que todo el mundo se tragaría el sapo. Y eso ya no ocurre más, al menos en la mayoría de la opinión pública, que gracias a Dios ha podido ver, oler y tocar la corrupción, la mentira y la pasión por lo ajeno, de quienes se llevaron dos PBI a sus casas y pugnan por volver por lo que no pudieron llevarse. Esto pretenden lograrlo, no por méritos propios, que no lo tienen, sino sobre el error de los inútiles que nos gobiernan.

¿Qué hará CFK de ahora en más?. Ella volvió de Cuba “porque es una mujer que siempre estuvo a derecho”, repiten las focas aplaudidoras de su entorno, a lo cual yo digo: vuelve porque sabe que mientras tenga impunidad en el Congreso, es intocable para una justicia silente y propicia a no actuar por convicción. Por eso y no por otra cosa, al igual que su hijo, tienen cierto margen de movilidad, otorgado gentilmente por las huestes del PJ/FPV encabezados por Pichetto y Cia, sus cómplices.

Como dijimos en aquella nota, el flanco más débil debía ponerlo a buen recaudo y en base a esa premisa se organizó el viaje simulado de Florencia a Cuba. Allí está a salvo. Ahora bien, cuando se cumpla el término que le dio la justicia y comiencen las excusas “oficiales”, donde estará involucrado desde el gobierno cubano hasta el embajador argentino en ese país, un kirchnerista que Macri en su “onda verde de amor y paz”, dejó allí para que (en esta oportunidad) le sirva de enlace a la ex presidenta y su hija, quedará la operación prófuga, a corazón abierto.

Allí, entonces, todos beberán de la verdad. Comenzarán a aparecer los argumentos más insólitos para evitar su regreso. Desde que “no puede estar sentada ni parada por mucho tiempo” (podría viajar recostada si es tan grave su afección), hasta el remanido “no puede viajar en avión por la presión” (lo puede hacer en barco, en todo caso) y así sucesivamente una serie de obstáculos solo discursivos y ridículos que servirán para desnudar definitivamente lo que son, lo que hicieron, para qué lo hicieron y cómo quieren preservarse de pagar los costos.

¿Y si logran que Florencia no vuelva?. Puede ser, es casi seguro que magnifiquen el discurso persecutorio para tapar la desobediencia a la justicia y la madre salga con algunos videos más (solo por Twitter) a descargar su relato mitómano tratando de venderle a la opinión pública, algo que ya nadie le cree.

Lo que sí quedará revelada es la clara intención de sacar a Florencia del alcance de la justicia y entonces CFK comenzará a transitar su peor decadencia en “popularidad”, especialmente entre aquellos que desencantados con Macri la miran como cuestionándose si fue tan mala… un razonamiento absolutamente contrario a la lógica, a la vista del absurdo robo sistemático que efectuó del país, la exclusión de la política que nos generó y el margen del mundo donde nos pusieron, ella y su marido, después de 12 años de mentiras, economía cerrada, dispendio de planes sociales, negociados con Venezuela, Cuba y Bolivia y el enriquecimiento brutal de miles de funcionarios, empresarios y militantes, cuyo único objetivo fue saldar su propia saciedad de ambición y sostener el poder a como diera lugar.

Nada es tan claro como el relato kirchnerista. Dentro de su construcción kafkiana, es tan (contradictoriamente) transparente, que permite visualizar las trampas y los embustes, ni bien salen de sus bocas.

Volviendo al inicio de la nota, por esto y no por otra cosa, yo le decía a mi reconocido colega nacional que nuca hemos sido videntes o adivinos, solo nos hemos propuesto buscar la verdad, analizar el marco y contarla con total libertad. Tan simple como eso; y no nos equivocamos. (Agencia OPI Santa Cruz)