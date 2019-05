Moyano: «El paro fue muy efectivo. Los únicos camiones que anduvieron son los que maneja Bullrich»

12:50 – Hugo Moyano consideró hoy que el paro es un éxito. «Es muy efectivo, muy importante y con mucha adhesión», dijo el secretario general de Camioneros, que cuestionó con dureza al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich . «Los únicos camiones que anduvieron son los que manejaba la señora Bullrich», agregó el sindicalista, uno de los impulsores en las sombras de la quinta huelga general de la CGT contra la gestión de Mauricio Macri.

Por: Alan Soria Guadalupe

Como sucedió el año pasado, la CGT avanzó hacia el quinto paro presionada por Moyano y el resto de los gremios disidentes. El camionero, en tándem con las vertientes de la CTA, trazó la hoja de ruta de protestas con la huelga del 30 de abril pasado, a la que los principales sindicatos cegetistas no adhirieron. Hoy, el gremialismo jugó unificado.

En una conferencia de prensa que compartió con gremios afines y con el intendentede Merlo, Gustavo Menéndez, en «representación del peronismo de la provincia», Moyano aseguró que la medida de fuerza «demostró la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo» e insinuó que no descarta que haya más paros en lo que resta del año si el Gobierno no cambia la política económica.

«Se ve reflejado el rechazo por las pérdidas de puestos de trabajo, de poder adquisitivo y la inflación alarmante. Es el rechazo a la política. No sé cuántos paros más pueden venir. Espero que este mensaje que le da la sociedad [a Macri] lo haga reflexionar y empiece a cambiar algunas cosas», dijo el camionero, rodeado de sus aliados del frente gremial que tomó distancia de la CGT hace ya varios meses.

El paro de hoy expuso una unificación de las fuerzas gremiales luego de que la última medida de fuerza, la del 30 de abril, demostrara la división con los principales gremios de la CGT, que no se sumaron.

El camionero le contestó también a la ministra de Seguridad, que hoy más temprano había dicho que estaba «harta de los paros» y se refirió a los $40.500 millones que el Gobierno dice que se perderán por la medida de fuerza de hoy. «¿Cómo parte de la sociedad no entiende que estos paros no se hacen por capricho? Cuando la señora Bullrich dice que se pierden $40.000 millones de pesos no dice lo que aportan los laburantes con el mínimo no imponible [de ganancias], que es para pagarle el sueldo a ellos. ¿De qué se quejan?», lanzó.

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, se sumó a las críticas a la ministra y le pidió que «se ocupe de solucionar los problemas de los argentinos y no los de tránsito», en relación a las quejas por los cortes en «seis o siete calles cortadas».

El intendente Menéndez se sumó a la conferencia de prensa como un apoyo de un sector del PJ bonaerense a la medida de fuerza, lo que le aportó un condimento electoral a la protesta gremial.

El funcionario ratificó que el acatamiento del paro fue el «más alto» que se recuerde y que habla de la «imposibilidad que tiene el Gobierno de poder ver las circunstancias que en nuestros municipios, que son tremendas».

«Hay miles y miles de desempleados, trabajadores en blanco pobres y un corrimiento hacia la economía informal y de subsistencia. Es una reflexión que tiene que hacer el gobierno nacional», sostuvo el intendente, que lamentó que Macri no haya hecho alusión al paro en el acto que encabezó por el Día del Ejército. «En cualquier país normal el presidente debería responderles a los trabajadores», dijo, y pidió estar «más unidos que nunca de acá a diciembre». (La Nación)