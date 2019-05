Cuadernos de las coimas: rechazan un pedido de Cristina y confirman a Bonadio

07:30 – La Cámara de Casación Penal rechazó el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner para apartar al juez federal Claudio Bonadio de la causa de los cuadernos de las coimas que la tiene procesada con prisión preventiva firme y a punto de ser elevada a juicio oral y público.

Por: Hernán Cappiello

La decisión fue firmada por la mayoría de los jueces de la Sala I del tribunal integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone con la disidencia de Ana María Figueroa.

La expresidenta cuestionó a Bonadio porque dijo que perdió imparcialidad a raíz de las denuncias anteriores a este caso que la exmandataria había promovido en contra del juez.

Además, cuestionó que hubiera intervenido en el caso cuando no le correspondía hacerlo y dijo que prejuzgó cuando en un informe de la web de noticias de la Corte, el Centro de Información Judicial (CIJ), adelantó una decisión que tomó luego en el caso.

Pero los jueces Barroetaveña y Petrone dijeron que las denuncias contra Bonadio fueron sobreseídas o desestimadas al igual que las causas en el Consejo de la Magistratura y que la sola presentación de esas denuncias basta para apartar al juez del caso. Máxime cuando esas denuncias fueron desestimadas, pues bastaría con que los acusados denuncien a los jueces que no quieren que intervengan en sus casos para lograr su apartamiento.

Los jueces dijeron que debe haber causales serias de recusación y que aquí no las hay, pro lo que no la defensa no demostró que exista un temor de parcialidad fundado que justifique el apartamiento del juez Bonadio.

En lo que hace al CIJ, los jueces dijeron que lo publicado por Bonadio no refleja un adelanto del procesamiento sino que es la copia casi textual de las razones por las que llamó a indagatoria a los acusados.

En disidencia,. la jueza Figueroa dijo que como las denuncias eran de 2016, anteriores a esta causa, son pertinentes para justificar su apartamiento, pues hay una previsión del código procesal que impide al juez seguir interviniendo si ya fue denunciado antes por los acusados.

Dijo la jueza que el temor de parcialidad quedó configurado y citó numerosa jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos sobre el derecho a ser juzgado por un tercero imparcial. Criticó que el juez haya incorporado esta causa al expediente de Gas Licuando que ya tramitaba en su juzgado.

Dijo la jueza que la facultad de apartar a un juez es una garantía del acusado y no un derecho del juez a no ser apartado, que no va en desmedro de la idoneidad del juez, sino que es una herramienta legal frente a la subjetividad.

Por dos votos contra uno la causa quedó en el juzgado de Bonadio. Cristina Kirchner tiene una última chance: puede recurrir mediante un recurso extraordinario y si le es rechazado con una queja a la Corte para seguir bregando por apartar a Bonadio del caso de los cuadernos.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, recordaron que la garantía de ser juzgado por un juez imparcial está consagrada en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dijeron que bastan para apartar al juez las denuncias que hizo Cristina Kirchner en 2016 contra Bonadio y el juicio político que promovió en su contra. Esta causa es del 12 de junio de 2018.

También denunciaron que la causa se gestó por una maniobra de forum shopping, que consiste en elegir al juez que va a intervenir en el caso. Para ello se invocó la previa existencia de la causa del gas licuado, que -apuntaron- «fue usada para retener de manera ilegítima un nuevo expediente que debió haber sido sorteado» entre los jueces.

Bernardi y Llernovoy señalaron que Bonadio fue «juez y parte» al resolver como lo hizo, por lo que plantearon que «Bonadio cuenta con un claro interés en el resultado del pleito». Además, señalaron que Bonadio ya había sobreseído antes al fallecido secretario de los Kirchner Daniel Muñoz, por lo que no puede seguir al frente del caso. (La Nación)