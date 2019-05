Rechazan los planteos de Cristóbal López, y el juicio por el fraude con Oil empieza en junio

07:45 – El Tribunal Oral Federal 3 no aceptó esperar el resultado de unas pericias, y las audiencias comenzarán el jueves 13.

Por: Lucía Salinas

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), rechazó los pedidos de postergación del inicio del juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el mega fraude al Estado con la empresa Oil Combustibles. De esta manera, se confirma el comienzo de las audiencias para el 13 de junio.

Los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos, al no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). El Gobierno ahora reclama una deuda que supera los 17.000 millones, a través de una demanda civil que será parte del juicio. El empresario K -que ya no es defendido por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner- y el ex titular del fisco habían pedido postergar el inicio de las audiencias.

La prisión preventiva de López y De Sousa que ya cumplió un año, es uno de los motivos que otorga premura al comienzo del juicio oral. Pero además, los jueces que integran el TOF 3 -presidido por Fernando Machado Pelloni- no hicieron lugar a otros argumentos esgrimidos por las defensas de López y Echegaray.

El ex jefe de la AFIP quería que se unificara el juicio en su contra con el de una decena de ex subordinados suyos que fueron convalidando los sucesivos planes de pago que luego López no cumplía. Pero esa segunda instancia de la causa se encuentra a la espera de la confirmación de la Cámara Federal porteña para su posterior elevación.

Echegaray y López también querían postergar el juicio hasta que se concluya una pericia contable para determinar si existió perjuicio al Estado, si Oil estaba incumpliendo con los planes de pago y otras acusaciones establecidas en la causa. Pero según explicaron fuentes judiciales, la pericia será incorporada durante el desarrollo del juicio sin que haya una vulneración «al derecho de defensa, habrá tiempo para analizarla la prueba «, indicaron.

Según se determinó durante la instrucción, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda» del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma «indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

La petrolera contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco» y las entregaban en «concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. Al pedir la elevación a juicio que consideró Ercolini, la fiscalía analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario K «de manera ilegal e irregular».

Esta maniobra de corrupción, les permitió a López y De Sousa aumentar su patrimonio y comprar empresas, a pesar que descapitalizaban la petrolera: cuando comenzó la causa, Oil estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada. (Clarín)