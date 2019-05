Sergio Massa ratificó que será candidato y llama a un gran acuerdo contra Mauricio Macri

08:00 – En la convención del FR se acordó negociar la ampliación de una coalición opositora y se señaló que la fragmentación opositora beneficia al oficialismo. Fuertes críticas al Gobierno.

Por: Jazmín Bullorini

Con duras críticas a Mauricio Macri y sin nombrar a los referentes de Alternativa Federal -con los que se fotografió el martes- ni a Cristina Kirchner, Sergio Massa ratificó este jueves que será candidato a presidente y se comprometió a armar una “coalición opositora amplia, plural y federal” bajo una premisa que quedó plasmada en el acta del congreso partidario: “La fragmentación de la oposición beneficia únicamente a Macri”.

Más de 600 dirigentes y 20 oradores de distintas provincias participaron del Congreso del Frente Renovador en Parque Norte, donde por momentos se escucharon cánticos contra el Presidente.

Las miradas estaban puestas en si confirmaba el rumbo hacia una alianza con el kirchnerismo. Explícitamente no lo hizo. Reiteró el concepto ambiguo de formar «una nueva mayoría opositora» para ser «alternativa» (palabra clave del PJ Federal) a este Gobierno.

¿Esa «nueva mayoría» engloba a la ex presidenta y a Alberto Fernández? “Incluye a todos los que tengan voluntad de construir” es la respuesta más repetida por los massistas, que se cuidan especialmente de no dar nombres propios cuando son consultados.

Sin embargo, por lo bajo reconocen negociaciones -que no son nuevas- con ese sector y no descartan la posibilidad de que Massa se reúna en algún momento con Cristina Kirchner. “Si escuchan este mensaje creo que podemos avanzar en esa línea”, aseguró un armador estrecho del ex jefe de Gabinete.

Massa sabe que está en una situación compleja. “Somos como Tigre. Siempre nos tocan las difíciles, pero peleamos hasta la última pelota en el último minuto”, empezó el dirigente que el sábado viajará a ver la final de ese equipo contra Boca, en Córdoba, y delegará en su equipo el armado de la agenda para la próxima semana.

La incógnita es qué rol podría ocupar de acercarse al PJ, considerando que la fórmula presidencial de los Fernández ya está lanzada y que esta semana se confirmó la de Axel Kicillof -Verónica Magario para la gobernación.

El tigrense no es ajeno a esas especulaciones. «Todo el tiempo veo que me buscan trabajo. No necesito un cargo público para vivir mi vida. Busco, en todo caso, representar a mis compañeros», se defendió y si bien confirmó su candidatura a presidente pidió a los dirigentes que «abandonen» la vanidad y piensen en el país». «Yo estoy para liderar, si me toca, pero también para empujar el carro desde donde sea», afirmó y cosechó aplausos.

En los 20 minutos de discurso se enfocó mayormente en plantear que Macri «fracasó», que el Gobierno es «terco», «soberbio», «mentiroso» y que quiere «apostar a la grieta». También pareció deslizar una crítica hacia el kirchnerismo al plantear que «mientras otros espacios deciden a dedo» el FR elige «democracia».

La diputada Graciela Camaño, de quien se dudó de que asistiera al Congreso, fue la más dura: «Alguien se equivocó antes para que este energúmeno (por Macri) venga a gobernar el país», disparó y ratificó su lealtad a Massa a quien calificó como «el único que puede exhibir su vida pública y privada».

Antes del cierre, se leyó el documento del Congreso que, en concreto, apunta a Macri como “el máximo responsable de la crisis”, plantea a las elecciones de octubre como “una oportunidad”, ratifica a Massa como el candidato del espacio, pero aclara que se necesita una “coalición amplia” y delega en Massa “la potestad de realizar las gestiones y acuerdos necesarios y oportunos” para “ganarle a Macri y ser alternativa de gobierno”.

El resultado de la convención fue el esperado por los dirigentes massistas, sobre todo bonaerenses, que le habían expresado la necesidad de estar en el espacio más competitivo para poder renovar intendencias y bancas legislativas. Massa abrió esa puerta.

Un dato fue la ausencia en el Congreso del intendente de Tigre, Julio Zamora, quien estuvo en el lanzamiento de la fórmula de los Fernández en Merlo el sábado pasado.

El problema lo puede tener Massa con su electorado. En los foros de la transmisión online del evento algunos le reclamaron: «Por favor, preferible quedar tercero, pero no te pases con los kirchneristas. Conmigo perdés para siempre». (Clarín)