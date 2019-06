Una vez más en Santa Cruz se alteró una terna para designar a un juez y el Dr Carlos Muriete se hartó de las “trampas judiciales”

13:30 – El Dr Carlos Muriete se reveló expresamente contra las maniobras judiciales que se llevan a cabo en la provincia de Santa Cruz, cada vez que existen concursos para cubrir vacancias para jueces y se altera el orden de mérito o se anulan, como sucedió recientemente, para favorecer a determinados abogados permeables al poder Ejecutivo.

En este caso se trata de un concurso para designar a un juez en la Cámara Criminal de Río Gallegos, el cual fue anulado merced a un error (justificación oficial) del representante del Ejecutivo, quien alteró la terna con pleno consentimiento de los seis consejeros del Consejo de la Magistratura, tras lo cual el propio Muriete presentó un Recurso por la ilegalidad de la maniobra.

Muriete se expresó en las redes sociales y en su cuenta de Faceboock no ahorró calificativos para referirse a lo ocurrido la semana pasada como “burrada judicial” y señaló allí que cansado de las trampas de manipulación del kirchnerismo a la justicia, ha decidido no presentarse más a un concurso, en tanto la Justicia en esta provincia sea un apéndice del Poder Ejecutivo y convalide cualquier trampa y medida ilegal, para posicionar a la militancia.

“Basta, no me presento más a un concurso, me cansaron. Por culpa de un error grave del consejero del Ejecutivo, Martín Luciano Chavez, que votó en el Consejo dos veces cambiando el orden de mérito, votó primero por la Dra Candela García y después cambió su voto a favor de la Dra Rosana Suárez. No importan los exámenes ni los antecedentes, sino la desprolijidad de un consejero para anular todo un proceso de selección”, dijo Muriete en las redes y calificó todo de un “vil manejo político de las ternas”, cuestión que no le es ajeno, dado que el propio Muriete ha sido víctima de manipulaciones anteriores, en tres oportunidades.

El año pasado se llevó a cabo el Concurso Nº 80 para un vacante como Juez de la Cámara Criminal de la primera Circunscripción Judicial con asiento en Río Gallegos, oportunidad en los que se presentaron a concursar la Dra María Alejandra Vila, el Dr. Carlos Muriete, la Dra. Rosana Suarez, la Dra. María Candelaria García, el Dr. Carlos Narvarte, el Dr. Jorge Astegiano y el Dr. Lisandro de la Torre, según consta en la documentación a la que tuvimos acceso. Finalizado el concurso el orden de méritos fue el siguiente: la Dra María Vila con 367,93 puntos, seguido por el Dr Carlos Muriete con 363,39 puntos, terce lugar para la Dra María Candela García con 351,77 puntos y cuarto Rosana Suárez con 349,99 puntos.

El 26 de octubre de 2018 el Consejo de la Magistratura (CM) realizó las entrevistas de rigor a los postulantes (instancia donde el propio Muriete fue desplazado en otros concursos anteriores en los cuales resultó primero) y allí el Dr Martín Luciano Chávez, Secretario de Gobierno de Alicia Kirchner y representante del Poder Ejecutivo en el CM se excusó de haber incurrido en un error involuntario, por el cual calificó erróneamente a dos participantes, quedando, a su criterio, la Dra Suárez (actual Juez de Instrucción) en tercer lugar en vez de la Dra María Candela García (Secretaria de Cámara). Los cinco Consejeros del CM accedieron al pedido de Chávez y el 07 de noviembre de 2018 la Dra Candela García, principal damnificada por la decisión, presentó una impugnación a lo actuado, señalando que sea revisado el concurso porque adolecía de irregularidades de fondo y pidiendo que se retrotraiga el proceso al momento en que el mismo se desarrollaba con regularidad, poniendo como argumento que ella había obtenido mayor puntaje en la prueba y en la entrevista se había explayado en todos los requerimientos del consejo, sin que tuviera señal alguna de desagrado o rechazo por parte de los integrantes del CM

A raíz de ello el Consejo de La Magistratura hizo lugar al Recurso de la Dra García considerando que “De lo expuesto anteriormente, es claro que sobre el orden de mérito emitido en Acuerdo del día 26 de Octubre del año 2018 ha recaído un vicio que torna inválido el acto emitido en dicha oportunidad“, señaló el organismo evaluador de los jueces y resolvió:

Artículo 1°: Hacer lugar parcialmente el recurso interpuesto por la Dra. Candela García, en cuanto a la nulidad solicitada, en merito a lo expuesto en los considerandos de la presente.

Artículo 2°: Dejar sin efecto el trámite del Concurso Público de Antecedentes y Oposición N° 80, tendiente a para cubrir el cargo de Juez de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Gallegos.

Por su parte el Dr Carlos Muriete hizo su Recurso sobre la nulidad de los actuado, estando pendiente de decisión en el CM esta nueva instancia, la cual fue explicada por el abogado a OPI Santa Cruz.

“Esto se trata de una clara manipulación del orden de mérito a través de la entrevista personal para ubicar en la terna al postulante militante” le dijo Muriete a OPI y agregó “La conducta del Dr Chávez es inapropiada y espuria, al cambiar su voto una vez cerrada la discusión final que merecería la expulsión del seno del CM, toda vez que devino en una nulidad absoluta del concurso 80” y finalizó señalando “Incluir a Suárez en la terna, habla de la inhabilidad de los nombrados que, pese a quedar fuera de la selección concursal, ingresan por la ventana por militancia o la obediencia debida al PE”, concluyó Muriete que por tercera vez sufre estos embates del Poder Ejecutivo en intromisión directa en la Justicia, con la finalidad de cambiar los hechos de la realidad, alterar los concursos y proveer a los fines estrictamente políticos/partidario, sobre el interés general de la Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)