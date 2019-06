Vidal como Massa no saben cómo jugar. El petrolero confunde y divide al kirchnerismo aceptando coquetear con el radicalismo

17:45 – Claudio Vidal, Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz está en las puertas de un gran conflicto interno con su gremio, recibir una cachetada política del FPV y un insulto de la UCR. Casi un paria como Sergio Massa, juega su indeclinable comodín intentado decirle a los contendientes en las próximas elecciones, que es un candidato potable, “nuevo”, arrastra votos y condensa todas las necesidades del nuevo votante.

Pero Vidal no parece conocer los engranajes del poder. Técnicamente hoy es un candidato con pocos votos pero mucha billetera. Ahora bien ¿Qué pasará hacia adentro del Sindicato si Vidal no gana nada y solo sirve de soporte para que otros (Alicia o Belloni) sí ganen?. El dirigente tiene una meta precisa: ganar algo para mostrar hacia adentro del sindicato que “se puede” y darse aliento de cara a la renovación sindical de los petroleros.

Vidal sabe que si pierde la oportunidad política de figurar en la política provincial (después de todo lo prometido a sus colaboradores sindicales) difícilmente podrá renovar como Secretario General, porque además de ser un perdedor (en caso de no llegar), generará gran fortaleza entre los que se le oponen en el Sindicato de Petroleros y la cifra no es menor, se calcula entre un 45 y 50% de los afiliados. Por propiedad transitiva, si luego pierde la titularidad en el sindicato, perderá la billetera y como pasa en el ambiente político, sin billetera ni votos, nadie te mira.

El acto

Ayer viernes en el polideportivo del barrio San Benito de Río Gallegos, reciente adquisición inmobiliaria del Sindicato de Petroleros Privados, se realizó la presentación del partido de Claudio Vidal Somos Energía para Renovar Santa Cruz un título que remite a un plan del gobierno para líneas de alta tensión, también identificado por el acrónimo SER, con reminiscencias a un jugo light.

Allí estuvieron compartiendo la velada, Héctor Di Tulio, Mihael Harasic, Lalo Zanzana, Sandro Levín, Juan Manuel Kigma, entre otros Radicales que corearon la aventura de “Vidal Gobernador”. Ahora bien, ¿El Radicalismo está festivo por apoyar a un candidato del Frente para la Victoria?. Hasta donde se sabe, Vidal irá como sostén del FPV que competirá con los sublemas del propio petrolero, el del Intendente de El Calafate y la gobernadora Alicia Kirchner.

Estas fotos infieren que el Radicalismo apoya a Alicia, Belloni y Vidal y por ende, Vidal irá llevando la boleta de Fernández/ Cristina, lo cual transforma al candidato petrolero en un batido de posturas contradictorias, que trabajarán para Belloni y/o Alicia a nivel provincial (dado que Vidal es tercero cómodo) y a nivel nacional aportarán a la fórmula de los Fernández. ¿Estarán de acuerdo en el sindicato petrolero, en avalar este apoyo? ¿Estarán de acuerdo en la UCR, que sus correligionarios apoyen a Vidal que a su vez aportará a Alicia y Belloni y le acarreará votos a Cristina?. ¿Todos estarán de acuerdo, como Sergio Massa, con apoyar la corrupción y el desastre institucional y judicial que arrastra la ex presidenta, solo con el argumento de formar un frente para derrotar lo establecido?.

Difícil de desentrañar el nudo kafkiano que hizo Vidal con las adhesiones políticas. Pero más importante será ver cómo reaccionan sus compañeros de aventura, cuando mañana domingo mantenga una reunión con sus colaboradores sindicales, algunos de los cuales si Vidal “cierra con el kirchnerismo” lo abandonarían.

En esa reunión de mañana domingo, Vidal debe decidir si va por adentro o por afuera del kirchnerismo, teniendo en cuenta que su flamante partido SER debe necesariamente hacer un acuerdo electoral con el FPV, o se arriesga a no competir por adentro. Y aquí se abre la otra ventana de la polémica: si Vidal no tiene más remedio (como todo parece) de ir por dentro del FPV ¿Qué harán los Radicales que hoy lo apoyan y anoche lo aplaudieron a rabiar? ¿Van a ir con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Apoyarán al kirchnerismo provincial y al nacional?.

“Luxen, Hueichenen, Kirman, Álvarez, Gordillo, esos son los que definan mañana la movida y muchos van a desertar si Vidal adhiere al kirchnerismo”, dijo una fuente del sindicato.

Ahora bien, si Vidal va a jugar finalmente por dentro del kirchnerismo, dónde quedan sus palabras de anoche, cuando refiriéndose a la provincia y lo que él propone hacer para recomponer la situación social dijo: «Tenemos todo para ser el mejor lugar de la Argentina y la gente no tiene gas, no tiene agua, no tiene salud ni educación. Esto se tiene que terminar, porque no es justo que en una provincia llena de recursos vivamos en las condiciones que nos han obligado a vivir”.

Analicemos:

Si la intención de Vidal fue granjearse el aplauso de los radicales presentes, el mensaje fue bueno. Pero no queda para nada bien con su compañera del frente Alicia Kirchner, toda vez que es ella quien hace 3 años y medio administra Santa Cruz y 27 que lo hace el Frente para la Victoria, un partido al cual (todo indica) Vidal acompañaría.

Si Vidal como se supone va por dentro del FPV, las palabras del petrolero no creo que pasen de la glotis de Alicia y si es así, obviamente la gobernadora y Belloni se tragarán el sapo hasta terminadas las PASO, pero seguramente, como buenos paladares negros del kirchnerismo más encendido, no olvidarán. Y ese es otro problema que deberá enfrentar Vidal, una vez pasado octubre. La última reflexión: ¿Vidal se animará a ir solo con el apoyo radical?. Si es así condena a Belloni y Alicia a una derrota segura. (Agencia OPI Santa Cruz)