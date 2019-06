Manzanares en su casa y con custodia. ¿De qué vive?. Si vas a hacerla, hacela bien

16:00 – (Por Rubén Lasagno) – Víctor Manzanares es un Contador Público Nacional que usó sus artes profesionales para cometer actos ilícitos en la contabilidad de la familia Kirchner, quienes le encargaron todo tipo de fraude, falsificación, simulaciones y lavado de activos, facturación apócrifa más adulteración de pruebas, alteración de patrimonio y falseamiento de documentos públicos. Como es por todos conocidos, no nos vamos a detener en enumerar todos los delitos de Manzanares; solo queremos decir que es el único en haber logrado muchos beneficios en su condena, con tan poco.

Si bien desconocemos los verdaderos fundamentos e información cedida por Manzanares a la Justicia, conocemos a través de sus declaraciones lo que el contador le habría dicho al Juez y la verdad, si ese es el tono del “arrepentimiento” o los jueces y fiscales son muy inocentes o debemos pensar mal (una vez más) sobre la justicia.

Manzanares es un cúmulo de anécdotas, las culpas se las carga a Daniel Muñoz (fallecido), en segundo lugar (y esporádicamente) a Néstor, pero se encarga de resguardar a Cristina Fernández y sus hijos. Pero supo manejar la situación, primero para que lo sacaran de la cárcel y lo pasaran a un lugar “más cómodo”; luego argumentó sentirse “amenazado” y lo pusieron a resguardo en un lugar indeterminado y de allí lo mandaron a su casa en Río Gallegos donde está con una tobillera y una discreta seguridad en su propia casa. Sin embargo, no está confinado. Puede llevar a sus hijos al colegio y alejarse de su domicilio; es decir, si no lo hace será por vergüenza, pero no por restricciones de movilidad que le impuso la justicia.

Como si esto fuera poco, Manzanares a quien no le creo absolutamente nada cuando habla, con una cínica cara de que todo le pasó “por confiado”, volvió a su hogar, escribe un libro y dijo que no ejerce de Contador para no verse “tentado” (¿?), lo cual, además de aclararnos que sigue siendo un delincuente con abstinencia, nos remite a una pregunta clave ¿De qué vive Manzanares hoy?.

El “arrepentido K” no tiene trabajo, posee todo embargado, no ejerce su profesión más por vergüenza que por recato y sigue viviendo en su casa importante, con la familia y una serie de gastos que nadie sabe cómo puede costear. Mientras tanto, como si fuera un becado por la ciencia, se dedica a escribir sus memorias y disfruta de un beneficio extraño, que ninguno de los otros detenidos por corrupción de Santa Cruz posee.

¿No es raro que un Contador Público matriculado, quien por 20 años o más usó su profesión para cometer delitos, tenga habilitada la matrícula aún y pueda pensar en ejercer su profesión?. ¿Qué pasa con un médico que mata a un paciente por mala praxis? ¿Puede seguir ejerciendo libremente y operando sin problemas? ¿Un Contador procesado y declarándose culpable de fraude, lavado de dinero y falsificación de documento público, en uso de su idoneidad, lo cual debiera agravar aún más la pena, puede estar pensado en volver a ejercer?

Su vivienda, lejos de estar expuesta junto con su familia a los problemas de inseguridad, hoy es custodiada 24 horas por personal de la Policía Federal; es decir que Manzanares, además de no estar preso en una cárcel, logra que todos nosotros le paguemos la seguridad, no ya para evitar cualquier fuga (¿Dónde va a estar mejor que en su casa?) sino para que nadie “atente” contra él.

Esta nota intenta plantear la otra visión, de la que nadie habla. Los medios solo se quedan con lo dicho por Manzanares (que es muy poco) y no abordan algunas zonas grises no explicadas ni por el contador ni por la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)