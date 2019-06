Hugo Moyano, de vuelta con el kirchnerismo: “Cristina entendió que pudo haber cometido errores”

09:30 – Tras la foto con Axel Kicillof, el líder de Camioneros y referente del Frente Sindical aseguró que apoyará la fórmula Fernández-Fernández.

Luego de la foto con los candidatos del kirchnerismo que disputarán la gobernación bonaerense, el secretario general de Camioneros y referente del Frente Sindical, Hugo Moyano, ratificó este martes que en octubre jugará alineado al espacio encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

«Cristina, con la experiencia que tiene, con la capacidad que tiene, ha entendido que pudo haber cometido errores, como cometimos todos», sostuvo el sindicalista, en un claro mensaje de tregua y armonía con la ex presidenta.

En una entrevista con radio La Red, Moyano fue explícito al afirmar que apoyará la fórmula kirchnerista. «Hemos hecho un análisis muy profundo y la fórmula que más garantiza que va a cambiar esta situación, que va a terminar con esta desidia, es Fernández-Fernández», explicó.

«Yo nunca critiqué la política, critiqué la actitud de la ex presidenta, de no escuchar, no atender», sostuvo para justificar sus idas y vueltas con el kirchnerismo, espacio con el que aseguró que lo une «la confianza».

«Uno reconoce que hubo casos en que no lo atendieron, o en que no le prestaron mucha atención. Pero uno no puede comparar una cosa con otra: antes peleábamos por el mínimo no imponible, hoy por un plato de comida», continuó.

El sindicalista, además, aseguró que la reunión con los candidatos kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario y Axel Kicillof, fue «muy importante». «Transmitieron el proyecto que tienen para aplicar una política que termine con esta situación tan difícil que están viviendo los sectores más sensibles», indicó.

A su vez, consultado sobre si habrá una foto con los Fernández, sostuvo: «Eso no está previsto todavía». Y se corrigió: «Está previsto, pero no se si se dará». (Clarín)