Cristina Kirchner, de campaña en el Norte: “Esto no se arregla mágicamente”

09:40 – En Santiago del Estero, no mencionó la designación de Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Por: Julio Rodríguez

En un acto que se pareció más a una actividad de campaña electoral que a la simple presentación de un libro autobiográfico, Cristina Kirchner calificó este martes en Santiago del Estero de «catástrofe social y económica» lo que se vive en la Argentina. Y completó: «Esto no se arregla mágicamente».

En la presentación de su libro «Sinceramente», la ex presidenta evitó cualquier mención a la designación de del peronista Miguel ​Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri. Tampoco se refirió al acuerdo electoral que el kirchnerismo selló con Sergio Massa.

Sus anfitriones fueron el gobernador Gerardo Zamora, aliado incondicional durante los 12 años del kirchnerismo y su esposa, la diputada nacional Claudia Ledesma Abdala, junto al vicegobernador José Emilio Neder, presidente del PJ local. La presentación fue en Forum Centro de Convenciones, ante una sala colmada por más de 3.000 personas que se agolparon para escuchar a la ex presidenta.

Afuera, una multitud de más de 20.000 personas, siguió la presentación a través de pantallas gigantes, perfectamente montadas. En los 12 años que gobernó, el kirchnerismo siempre resultó vencedor por amplio margen en este distrito. En 2015, aquí, Daniel Scioli le ganó por amplia mayoría a Mauricio Macri.

La presentación fue una puesta en escena en la que Cristina contó cómo surgió el libro y alternó con definiciones políticas. El periodista Marcelo Figueras, sentado junto a ella, fue quien le dio pie para que la ex presidenta contara el contenido de algunos capítulos y cómo se gestaron.

Y en lo político, usó su tono de campaña: conciliador y tranquilo, lejos de aquellos discursos enérgicos en los que desde el atril arrasaba con el que se le pusiera adelante. «Siento la necesidad de colaborar para terminar con esta catástrofe social y económica que viven los argentinos. Y sentí la necesidad de dar un gesto y despojarme de las vanidades, esas vanidades legítimas que tienen todos los ciudadanos y mostrar que en serio estamos dispuestos a ayudar y unir a los argentinos en un momento difícil para todos».

No hubo contacto con la prensa y tampoco Cristina opinó sobre Alternativa Federal o el resto de los candidatos. Le apuntó directamente al gobierno nacional. «Crisis es esto que estamos viviendo. Un país endeudado, la gente haciendo malabares para llegar a fin de mes, el temor perder el trabajo que anida en muchos compatriotas. El país va a travesar grandes dificultades, más aun de las que actualmente tenemos; sería una mentirosa si les digo que esto se arregla mágicamente con este nivel de endeudamiento brutal».

«Cada vez entiendo menos a estos capitalistas. Son capitalistas que no quieren que la gente consuma, quieren que se muera de hambre. Son unos capitalistas raros estos. El mundo ha decidido que el comunismo no va y resulta que ahora estos capitalistas no quieren y no nos dejan consumir sus productos», apuntó.

Tras criticar la vuelta al Fondo Monetario y la fuga de dólares («alquien los tendrá que poner»), la ex presidenta consideró que «una nueva frustración de expectativas de los argentinos sería catastrófica», con lo cual señaló que debe haber una «actitud de acuerdo y reglas de convivencia. En la calle se nota nerviosismo, crispación, angustia, tristeza. Vamos a tener que aprender a convivir a entre nosotros sin insultarnos. Estamos a tiempo de mirar lo que nos pasó, de mirar lo que nos está pasando y a partir de allí construir un mirada común en acuerdos básicos que nos permita pensarnos en un país con futuro para nuestros hijos», concluyó. (Clarín)