El FPV en la difícil tarea de “renovar mandato”, Costa con más posibilidades que antes y conocidos apellidos afloran en las listas, algunos dejan dudas

11:45 – Poco falta para que se conformen las Listas ante la Justicia electoral y en Santa Cruz aún siguen candidatos en duda o bien, algunos conservan el secretismo como si su relevación fuera a cambiar el destino de la provincia en las elecciones generales. Tal fue el caso de Alicia Kirchner, actual gobernadora que a última hora confirmó su obvia participación y quién la acompañará como vice. En este caso de trata de Eugenio Quiroga, ex diputado provincial socio de Fernando Cotillo en zona norte y junto a quien compraron el diario La Opinión Austral, lugar desde donde abonan la campaña K, entre otros medios provinciales saturados de pauta oficial que la propia Alicia concede.

El otro caso es quien acompaña con su sublema al FPV, el petrolero Claudio Vidal de quien no se sabe si la falta de compañero de fórmula es estratégica o no consigue quien lo secunde. De cualquier manera, en ninguno de los dos casos es importante. En todo caso Alicia Kirchner es a quien el aparato kirchnerista más apoya y de no volcarse los votos por esta candidata, quien más resume las preferencias K es el intendente Javier Belloni.

Así, de esta manera en Santa Cruz el kirchnerismo más puro queda representado por la tríada “Kirchner-Belloni-Vidal”. Pues a pesar de los esfuerzos del intendente de El Calafate por eludir el sello kirchnerista (del cual es el representante más genuino) , su compañera de fórmula es la ex jueza Connie Naves, ex mujer de Fernando Cotillo, asociada siempre al Frente para la Victoria y en esta oportunidad apoyando la fórmula del calafatense.

En frente opositor al oficialismo en Santa Cruz estará a cargo de Eduardo Costa que lleva como postulantes a gobernador los sublemas de Gabriela Mestelán, José María Carambia, José Blasiotto, Omar Fernández y Vidal.

Los candidatos a diputados de uno y otro lado competirán representados por Roberto Giubetich (Intendente de Río Gallegos), Omar Zeidán (Interventor de YCRT) y Luis Vera, todos por el partido de Eduardo Costa. En tanto Pablo González (Vicecgobernador) y Paola Vessvessian (Ministra de Desarrollo Social) y Pablo Grasso (IDUV) lo harán por el kirchnerismo.

Un hecho vergonzoso de parte del Radicalismo, sucedió en estos días donde la justicia electoral detectó avales cruzados en el Partido. Esto es responsabilidad del Apoderado y generó que los dos candidatos a diputados de Caleta Olivia Sergio Bucci y Omar Terraz, quienes acompañan a Facundo Prades (actual intendente y candidato a renovar) queden afuera del Frente de Costa.

La maniobra, se indica en los pasillos de la oposición, estuvo fundada en una maniobra generada por Alberto Lozano (UCR) y hasta el momento la responsabilidad se ha esfumado, con lo cual dejarían afuera a los candidatos a renovar sus bancas, si no lo resuelven en las proximas horas. El enojo de Bucci, Terráz y Prades, podrían hacer que los dos primeros vayan por dentro con el kirchnerismo, poniéndole una lápida a las aspiraciones de Eduardo Costa de retener zona norte. Desde la interna del partido asumen que la maniobra fraudulenta por la cual aparecieron en otro sublema familiares de Prades y otras personas que habían avalado su espacio, tiene su fundamento en el hecho de que el intendente de Caleta Olivia va con “boleta corta”; no llevan candidato a gobernador, lo que molesta enormemente al propio Costa y a su entorno político inmediato. En las última horas, desde adentro del partido asumen que hacen urgente esfuerzos para evitar la ruptura y llevar a los de zona norte por dentro del espacio de Costa.

Si acaso, indican las fuentes, hubo un ánimo de “venganza” por parte de Eduardo Costa, está claro que obligando a los diputados de la UCR a jugar dentro del FPV quien recibirá el castigo será su propia fórmula, al restarle votos que en definitiva sumarán al oficialismo.

Consideraciones

No hay nada nuevo bajo el techo electoral de la provincia. En síntesis siguen compitiendo los dos espacios más “representativos” que son: el kirchnerismo por un lado, en este caso con tres sublemas (Kichner-Belloni-Vidal) y enfrente Eduardo Costa (UCR) (Mestelán-Blasiotto, Fernández, Vidal, Carambia) quienes disputarán en el electorado provincial.

Para Alicia Kirchner y Eduardo Costa es la última posibilidad de seguir como candidatos a gobernadores. En el caso de la actual gobernadora, perder la sacaría definitivamente de juego para las próximas elecciones y con Eduardo Costa pasa más o menos lo mismo. Sería la cuarta vez que pierde y en ese caso, su candidatura ya no sería posible en las elecciones dentro de cuatro años. Otros, como en caso de Javier Belloni, va con doble juego; si no acierta en la candidatura a gobernador, vuelve a competir por la intendencia de Calafate, Claudio Vidal es un outsider y si gana un lugar, da un salto que le permitirá reforzar la interna sindical, pero si pierde, su secretariado al frente de petroleros corre peligro y con él, podría “desaparecer” como el dirigente político que intenta ser.

El caso paradigmático de “revanchismo” político es el de Daniel Peralta ex Gobernador, quien con su espacio “Santa Cruz Somos Todos”, se negó sistemáticamente a hacer alianzas y hasta este último momento el Frente Para la Victoria intenta sumarlo porque temen, no solo la resta de votos en un 20% aproximadamente, sino que pueda imponerse al recolectar los votos de indecisos, los desencantados del peronismo, el peronismo ortodoxo que no vota al FPV y los que tampoco quieren ir con Eduardo Costa.

Es la primera vez que el kirchnerismo está sensiblemente debilitado. Internamente Belloni quiere imponerse a Alicia, pero ésta cuenta con el aparato K, por cuanto Pablo González lleva a cabo un trabajo de presión sobre los intendentes para que el calafatense no surja como la nueva opción dentro del kirchnerismo provincial. Costa, en tanto, abarcó un mayor espectro de votantes con los sublimas integrados y es la oportunidad del espacio radical, de coronar con éxito la esquiva gobernación. (Agencia OPI Santa Cruz)