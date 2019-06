Vuelven a denunciar a la Jueza Yañez. Tagliapietra llegó a Comodoro para una Audiencia y Fundación por la Paz amplió denuncia

14:30 – Luis Tagliapietra, padre del tripulante del ARA San Juan el Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, quien ya efectuara una denuncia y pedido de separación del cargo de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, llegó a Comodoro Rivadavia citado a una audiencia por la Cámara Federal de esa ciudad, en relación con su recusación a la magistrada, tal como OPI lo informara en nota del 12 de mayo y la citación para esta audiencia del 21 de junio que empezó a las 10:00hs en los tribunales federales chubutenses.

Tagliapietra le dijo que OPI que acude a la Audiencia con la esperanza que los camaristas de Comodoro le digan si es correcto o no lo que ha diligenciado la Jueza Yañez hasta el momento, dado que en más de un año y medio no ha generado ninguna imputación y mucho menos investigado al poder y a la Armada por su responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan donde murieron 44 tripulantes.

“La Dra Yañez lo único que hizo fue acumular papeles y nos faltó el respeto a todos los familiares. El objeto de nuestras denuncias es desplazarla que llegue un juez probo y nos ayude a llegar a la verdad” dijo el abogado que llega a la causa como padre de un submarinista fallecido. Recordemos que Luis Tagliapietra se enfrentó con la jueza Yañez, producto de lo que él considera inacción, destrato y falta de la magistrada hacia los familiares en su conjunto y él personalmente.

En un video improvisado que hicieron los familiares antes de partir Tagliapietra,

Andrea Merelles, esposa de un submarinista pidió la renuncia de Yañez y que sea sustituida por otro juez, señalando que va por la recusación; el padre del submarinista Germán Oscar Suarez, pide reflexión y justicia, no quieren más a Yañez en la causa y señala que en un año y 7 meses no realizó ninguna imputación a los responsables. La madre del sub oficial Ricardo Alfaro Rodríguez, mostró una foto del hijo muerto diciéndole a la Jueza que no lo conoce, que renuncie a la causa, que deje de proteger a los asesinos, de las FFAA y del gobierno. La hermana del Cabo primero Alejandro Polo aparece haciéndole un pedido similar. Claudio Rodriguez hermano del submarinista Ramón Rodríguez, le pide a la jueza Yáñez su renuncia y quiere encontrar los repsonsables. Antonio Niz, padre del cabo principal Alberto Niz se suma a este pedido de justicia y separación de la jueza federal de Caleta Olivia.

Por su parte la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, liderada por el periodista Fernando Miguez hizo una denuncia contra Mauricio Macri, Oscar Aguad, José Luis Villarreal, Lucas Colla y Marta Yañez por Prevaricato, Asociación IIícita, Encubrimiento Agravado, Estafa y Defraudación al Estado, invocando “Gravedad Institucional”, al entender que no se ha llegado a establecer responsables en el hundimiento del ARA San Juan, a más de un año y medio de la tragedia.

En parte de la exposición de la denuncia refiere al pedido por responsabilidad de “Mauricio Macri, en calidad de Jefe Organizador; Oscar Aguad, coautor; José Luis Villán en calidad de coautor como jefe de la Armada Argentina; el fiscal de Comodoro Rivadavia y subrogante en Caleta Olivia, Lucas Colla, y la Dra. Marta Yáñez, Jueza Federal de Caleta Olivia, como participes necesarios del encubrimiento agravado, además de todas las personas que a través del Ministerio Público Fiscal surjan de la investigación, que incurran en una maniobra de conducta típica, antijurídica y culpable de los funcionarios públicos que actuaron en esta asociación ilícita además de otros delitos en curso como lo sería el prevaricato, estafa, defraudación a un estado y encubrimiento agravado, todos en concurso real en virtud de que la maniobra aquí denunciada estaría destinada a limitar o anular toda responsabilidad respecto de quiénes provocaron la muerte de la dotación completa del submarino ARA San Juan«

Puntualmente sobre la Dr Marta Yañez apunta que la magistrada es una»Jueza Federal sin competencia territorial en los actuados toda vez por la Materia (el lugar del hundimiento) dejaba de ser de sus dominós judiciales. Asimismo permeable ante la ostentación de Poder Absoluto de las partes (el PEN y la Armada) debió entender que su futuro al frente del Juzgado estaba signado por su colaboración a los efectos de lesionar lo menos posibles los intereses políticos en pugna«

Un largo argumento expositivo de la denuncia, pide el urgente esclarecimiento de los hechos ocurridos, justicia por los marinos fallecidos e imputación a los responsables de que a un año y siete meses de ocurrida la tragedia, aún no se tenga la mínima idea de lo ocurrido o bien se esté ocultado información a fin de brindar impunidad a los responsables del hecho que, de acuerdo a las familias, podría haberse evitado. (Agencia OPI Santa Cruz)