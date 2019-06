No, este aviso de campaña de Verónica Magario no es oficial, es falso

No, este aviso de campaña de Verónica Magario no es oficial, es...

– La pieza no fue publicada en ninguna de las redes oficiales de Unidad Ciudadana, de la intendenta de La Matanza o de su compañero de fórmula, Axel Kicillof.

– La imagen del cartel tampoco es oficial, sino que fue tomada por un fotógrafo del diario La Nación.

– Tanto desde el sector de Prensa de Magario como de Kicillof confirmaron que se trata de una pieza fabricada.

Por ReversoDesde queel diputado nacionalAxel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, -ambos del Frente para la Victoria- confirmaron su candidatura como gobernador y vicegobernadora de Buenos Aires el 27 de mayo último, circula en redes sociales un supuesto aviso de campaña con una foto de Magario y una leyenda que dice: “Quiero hacer por Buenos Aires lo que hice por La Matanza”. En la parte inferior se leen los nombres de Magario y Kicillof y el año 2019, junto con el logo de “Unidad Ciudadana”. Sin embargo, esta pieza no es oficial: es falsa.



La imagen circuló en Twitter-con más de 1700 retuits y 6 mil “me gusta”- y en Facebookfue publicada -con casi 600 compartidos, según datos de la publicación- por la cuenta “No vuelven más”.



Por qué la pieza es falsa



La imagen utilizada en el supuesto aviso de campaña pertenece al archivo del diario La Nación, como se puede comprobar en esta nota, y fue tomada por el fotógrafo Daniel Jayo el 16 de junio de 2016 durante una entrevista con Magario, según confirmaron a Reversodesde el medio. Es decir que no es una imagen de campaña de Magario.



Además, en las redes oficiales de la intendenta, en donde suelen difundirse este tipo de piezas, la ficha no está publicada (ver acá, acáy acá), así como tampoco lo está en las redes de su compañero de fórmula (ver acá, acáy acá) ni en las de Unidad Ciudadana (ver acá, acáy acá).



Las piezas de campaña que sí están publicadas en esas redes, y que tienen el logo de Unidad Ciudadana, tampoco tienen la estética y el diseño de este supuesto aviso (ver acáy acá).



Ante la consulta de Reverso,desde el sector de Prensa de la intendenta afirmaron que la pieza es falsa y que no fue producida por Magario ni por Unidad Ciudadana. Además, señalaron que “es una de las tantas ‘fake news’ que se van a usar esta campaña” y precisaron que “todo lo que se comunica es por las redes oficiales, (esa) no está ni en las redes de Verónica ni en las de Unidad Ciudadana”.



Por su parte, desde el área de Prensa de Kicillof señalaron que “no hubo ninguna pieza publicitaria oficial aún [N.de R.: con los nombres de ambos candidatos y la fecha de las elecciones], porque el sábado 22 próximo se vence el plazo para la oficialización de las listas, por lo que nada que haya sido publicado [N.de R.: con esos datos] puede ser oficial”.

Por último, existen otras publicaciones similares, con la misma estética y texto, pero que muestran casillas y calles de tierra; y montañas de basura. Estas publicaciones circularon entre usuarios afines a Cambiemoso con el hashtag #NoVuelvenMas. El diputado nacional por Cambiemos Fernando Iglesias también compartióel supuesto aviso con la foto de Magario con el texto: “Amenazas, no”.



Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a [email protected]

por WhatsApp (ReversoAr.com/whatsapp)

y /ReversoAr en todas las redes



Autora: Lucía Gardel

Edición: Laura Zommer y Cecilia Becaría