Alicia en la provincia de las maravillas y el realismo mágico de sus discursos

12:00 – (Por Rubén Lasagno) – Tantas veces lo dijimos que resulta redundante volver sobre lo mismo. Todo iba a decantar en esto: la gobernadora asumió victimizándose por “la herencia recibida” de mano de Peralta, hizo sufrir a los empleados públicos, proveedores y al comercio de la provincia en virtud del “ajuste necesario”, atrasó durante tres años los sueldos, las jubilaciones, congeló las paritarias, gambeteó darle un peso de aumento a los pasivos, mantuvo al 60% de los empleados públicos bajo la línea de pobreza y finalmente, dos meses antes de que las urnas hablen, salió el sol, todo se arregló como por arte de magia (¿O mafia?) y la provincia luce “ordenadita”, los trabajadores cobran en tiempo sus salarios y aguinaldos y hasta los docentes, declarados enemigos públicos de la gobernadora, son beneficiarios de esta buena onda oficial. Es decir que la magia de Alicia hace hoy que lo normal, lo lógico, lo que debe ser de cumplimiento obligado, parezca extraordinario; casi un regalo de la gobernadora.

No olvidemos que mientras todo lo anterior ocurría, los ingresos desde Nación se cuadruplicaron, las regalías de triplicaron debido al precio del dólar, del crudo y el aumento internacional del oro y Alicia (tal como lo demostramos en varios informes con números oficiales de las propias cuentas públicas de Santa Cruz) jugaba a la timba financiera, colocando la enorme masa de fondos que llegan diariamente a Santa Cruz en el plazo fijo permanente que posee, en su momento apostando a las Lebacs y a cuanto bono de colocación existiera, sin rendir ni dar cuenta de adónde van las ganancias resultantes de dichas colocaciones.

Finalmente, en el año electoral salió el sol para Santa Cruz y vimos a la gobernadora hacer un sonriente periplo por los canales nacionales K (dónde síno), léase C5N y Crónica TV, en los cuales le dieron micrófono libre para que le cuente al país lo bien que está Santa Cruz, al punto de refrescarle la menoria a los santacruceños desprevenidos, que el Estado provincial abona el 65% de la facturas de energía y el otro 35%, solamente es lo que paga el usuario (¿?).

El relato oficial del gobierno, abarrotado de realismo mágico en boca de la Gobernadora de la provincia, confirma uno a uno los adelantos que hicimos a lo largo de estos años: la provincia iba a “estar mal”, hasta el año electoral. Cuando llegara ese momento, el relato diría que los años de esfuerzo y buena administración “dieron sus frutos”. Pocos meses antes de las elecciones, se compondrían los sueldos, las fechas de pago y se regularizarían los aguinaldos. Y ahora decimos: si el oficialismo gana en agosto, otra vez volverá a regir el oscurantismo presupuestario, esta vez anclado en las desventuras económicas del gobierno nacional y los santacruceños volverán a sufrir por tres años más de las mismas defecciones políticas que hace treinta años nos regala el kirchnerismo, hasta que, finalmente, previo a las elecciones del 2023, todo volverá a «mejorar».

Está en manos de los ciudadanos habilitados para votar, la posibilidad de decirle al país, el próximo 11 de agosto si se conforma con lo que tiene o pretende ir por más. Obviamente (y para no parecer parcial), honesta y personalmente no creo que en este momento haya un solo candidato con habilidad práctica y capacidad intelectual para arreglar a Santa Cruz; ni siquiera el tres veces fallido candidato Eduardo Costa; sin embargo, Santa Cruz necesita un cambio. Después será el momento de generar las críticas, aumentar las exigencias y si lo elegido no funciona, volver a elegir a otro en cuatro años más. Pero el “modelo K”, hace 30 años entrega pruebas de lo que no puede hacer y de otras cosas que hace muy bien, pero no precisamente a favor de los habitantes de santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)