Para un abogado de Cristina Kirchner, por lo que ve “en la calle, ella es ídola y no chorra”

08:20 – Carlos Beraldi aseguró que la ex presidenta es inocente “en todas las causas” en las que la defiende.

Carlos Beraldi, uno de los abogados de Cristina Kirchner, aseguró que la ex presidenta es inocente en todas las causas de corrupción por la que la juzgan y dijo que por lo que ve «en la calle, ella es ídola y no chorra».

«En la Argentina se dice cualquier cosa. Uno pasa de ser campeón al último de los delincuentes y después por ahí vuelve a la palestra. No me tengo que dejar llevar por lo que dicen. Por lo que veo en la calle, la verdad, Cristina es ídola y no chorra. La gente no para de decírmelo», dijo el letrado durante una entrevista en A24, el lunes por la noche.

En ese sentido, reconoció, la popularidad que le dio ser defensor de CFK lo llevó a un lugar que «nunca hubiera soñado». «Yo no era un abogado mediático. Ahora me pasa que me subo a un taxi y el taxista me pide una selfie», contó.

Consultado sobre las causas que pesan contra la actual senadora –Vialidad, Hotesur y Los Sauces, entre otras-, Beraldi fue terminante: «Cristina es inocente en todas las causas en las que lo patrocino. No tengo ninguna duda».

Horas más tarde, en diálogo con El Destape Radio, el abogado se refirió a la citación a declarar que cursó el juez Claudio Bonadio a Alberto Fernández en el marco de la causa del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán y denunció que se trata de «otra muestra de la alianza de Comodoro Py con el Gobierno en plena campaña».

«Hoy hay cinco procesos (contra Cristina) ante los tribunales orales. Uno es dólar futuro, que no lo van a iniciar porque mostraría que no hay delito. Otro es el memorándum, que no es judiciable. Hay dos causas más, que son por los hoteles, donde las partes estamos haciendo los pedidos de prueba. El único juicio que va a continuar estos meses es el de la Obra Pública, aunque deberían suspenderlo», agregó.

Y cerró: «Solo lo hacen para que le sirva al Gobierno para tapar la situación económica y operar las elecciones». (Clarín)