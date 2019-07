Luis Tagliapietra cuestionó el fallo del Juez Leal Ibarra y el rechazo de la recusación a la Dra Marta Yañez

14:00 – En virtud del fallo originado en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por el cual el Dr Javier Leal Ibarra rechazó la recusación que sobre la Dra Marta Yañez, hiciera el Dr Luis Tagliapietra junto a un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, OPI entrevistó al Dr Tagliapietra, quien ofreció su punto de vista sobre la decisión de la justicia, manteniendo en todo momento, su postura de seguir impulsando las medidas judiciales necesarias hasta lograr apartar de la causa a la jueza federal de Caleta Olivia, a quien, además, le tiene efectuado un pedido de juicio político.

Consultado sobre su parecer respecto de la decisión del Dr Leal Ibarra, el padre del submarinista fallecido en el ARA San Juan dijo “ A pesar de todos los inconvenientes que se presentan, voy a seguir trabajando en la investigación. Yo dejé bien claro los fundamentos para la recusación y el pedido de juicio político a la Dra Marta Yañez y todo ello sigue su curso”, dijo el hombre más mediático entre los familiares de los marinos fallecidos y agregó “Haré una ampliación de los fundamentos con nuevas pruebas que pude recabar y ojalá que la jueza demuestre que yo me equivoqué, pero lo dudo mucho. En el mejor de los casos – prosiguió – dentro de algunos meses hará un llamado a indagatoria por un delito menor, como naufragio o cosas por el estilo”, aseguró Tagliapietra sobre lo que considera una manipulación de la causa por parte de la propia jueza, para evitar cargar judicialmente contra la cúpula de la Armada, donde, a su criterio, descansa toda la responsabilidad por el naufragio de la nave.

El abogado luego se refirió al fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y señaló “Respecto del fallo me resulta contradictorio, porque el Dr Leal Ibarra hace un raconto punto por punto del planteo que le hice, salteando alguno no importa, pero confirmando mis planteos, confirmando que esos hechos existieron, confirmando que la jueza no notificó a las partes, que no se conoce el contenido de las reuniones mantenidas por la Dra Yañez con los integrantes de la Armada y que solo se incorpora al expediente los viajes en comisión de la jueza”.

Dentro del mismo tema Tagliapietra señaló “También reconoce las reuniones secretas que mantuvo la jueza con la cúpula de la Armada y las define como “visitas institucionales”, tras lo cual el abogado indicó “La verdad, no conozco que jueces federales hagan “visita institucionales” a la cúpula de una institución donde parte de sus miembros están investigados. Es por lo menos raro”, remarcó.

“No es menos raro – agregó Tagliapietra – que (el Tribunal) reconozca la enemistad manifiesta (de la jueza con el abogado) quede expuesta de alguna manera, pero que (Ibarra) no considera sea de magnitud para causar la recusación. Y lo que es muy raro – aclaró – porque no tiene relación directa con la causal de la investigación, es que la investigación se vería vulnerada si se aparta a la jueza, porque ella no mostró idoneidad en los casi 20 meses de esa investigación, ni mostró conocimiento en la materia”, afirmó.

Más adelante Tagliapietra reforzó sus acusaciones públicas contra la jueza de Caleta Olivia “Públicamente – dijo- se ha confundido en materia técnica que, a esta altura, ninguno de nosotros confundimos; como confundir un sonar de barrido lateral con una sonda multi bean”, señaló, para poner de manifiesto cierta ignorancia en temas marinos por parte de la magistrada.

Respecto de la decisión del Dr Leal Ibarra, Tagliapietra dijo “Es raro ver un fallo donde te dan la razón en todo y concluyen con un rechazo a la medida. Es una falacia el hecho de que (La Cámara) diga que la investigación se vería perjudicada con un cambio de juez, porque eso es descalificar al magistrado que pudiera intervenir” y agregó “Por supuesto podría haber una pequeña demora, un par de meses hasta que el nuevo juez tomara conocimiento de las cosas y de la causa y se rodeara de personal idóneo que le ayudara en un tema tan particular, cosa que la Dra Yañez nunca hizo, porque se rodeó de gente de la Armada la cual es parte interesada en todo el proceso”, indicó indignado.

“También es raro – profundizó el abogado – que no se haya constituido el Tribunal completo y el propio Dr Javier Leal Ibarra se haya constituido como Tribunal unipersonal y lo último, es que si leemos el fallo donde apartan al Dr Otranto en la causa Maldonado y lo comparamos con éste, se ve claramente que al Dr Otranto lo apartaron por muchísimo menos que a la Dra Yañez, siendo aún más llamativo que es la misma Cámara la que falla en ambos casos”, destacó Tagliapietra.

Finalmente destacó que no desistirá de continuar pidiendo el apartamiento de la Dra Yañez del caso y señaló “Seguiremos trabajando, interponiendo sin medias tintas lo que veamos que está mal y exigiéndole a la Dra Yañes todo lo que deba a hacer en relación a la causa” y culminó expresando “El tiempo dirá si prospera el juicio político o no”, concluyó Luis Tagliapietra. (Agencia OPI Santa Cruz)