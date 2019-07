SINCERAMIENTE, VIENE POR EL NIETO Y DE PASO…

12:00 – (Por Rubén Lasagno) – De acuerdo a la prensa para-oficialista, el día 13 de julio llega a Río Gallegos la viuda de Kirchner, donde como todos los años en esta fecha arribará a la capital para ser parte de los festejos de su nieto Ivan, hijo de Rocío y Máximo, el santacruceño que actualmente es diputado por Santa Cruz y su amor y dedicación por la provincia lo lleva en estas elecciones del 2019, a serlo por la provincia de Buenos Aires.

De paso, Cristina Fernández va a “presentar” su libro de verdad recortada y memoria corta titulado “Sinceramente”, una excusa armada para hacer algunos actos político en el país, donde las condiciones políticas le son favorables pero paradójicamente la gran ausente es la sinceridad y el extenso escrito, constituye con calidad supletoria, las cosas que ella misma no puede decir en ningún micrófono, porque su inexplicable vida política, la inmensa corrupción que la rodea y las decenas de causas penales en su contra nada menos que en ejercicio del poder, le hace imposible hablar con un periodista, con quien previamente no haya acordado qué decir y de lo cual no hablar.

El acto se prepara en el Boxing Club y todo el Frente para la Victoria está en efervescencia preparando las bandereas y la tríada Alicia-Belloni-Vidal, aprestando sus militantes para copar el enorme salón y llenar de merchandising los alrededores, sin Alberto Fernández (claro está), porque es ella y no su “candidato a presidente” quien impulsa, construye y dirige la campaña. Nótese que CFK no hace campaña en ningún lado y quien rueda por los medios dando la cara, atajando penales como puede y dando las explicaciones más insólitas, es el titiritiesco candidato; la viuda “se guarda” convenientemente para evitar el rechazo público y esto era obvio que iba a suceder, lo dijimos cuando a todos les sorprendió el anuncio de la fórmula.

¿Belloni y Vidal, aprovecharán la oportunidad para decirle de frente a Cristina Fernández, lo que ambos dicen en sus respectivas campañas?. Porque cuando critican el estado de la provincia, la falta de “despegue”, la desindustrialización y hacen hincapié en la necesidad de un cambio, están tirándole una palada de tierra a la propia jefa de la banda, cuyo dedo director fue el que rigió los destinos de Santa Cruz antes y durante la gestión de su cuñada, a la que también decidió CFK que jugara en la liga provincial.

Claramente queda despejada la duda con este acto político de CFK donde todos acuden a besarle el anillo. Ni Claudio Vidal ni Javier Belloni pueden ni quieren diferenciarse de nada, porque íntimamente son kirchneristas de base y un buen militante baja la cabeza y obedece; a los sumo pide perdón en privado y sigue mintiendo, porque espera que la gente les vuelva a creer.

Contrariamente a lo que titulan los diario pro-k en la provincia, que la ex presidenta llega “a presentar su libro” y de paso a saludar a su nieto, nosotros decimos que el objetivo fundamental de la viuda es compartir el onomástico del niño y “de paso” juntar la tropa para que de alguna manera bajen su rebaño al redil, recordándoles a cada uno y especialmente al calafatense y al petrolero, que nada serían sin ella y que de aquí en adelante redireccionen sus discursos para criticar a la oposición y no hagan una autopsia de las miserias de Alicia en la provincia.

“Sinceramiente” es una excusa literaria con escaso o ningún valor propositivo o de autocrítica. Es un panfleto político recortado, mentiroso y egocentrista, donde su autora vuelve a manejar el relato con intenciones de cambiar la realidad, la cual pasa por otro lado. Como en su vida pública, evita hablar de lo importante y se exime de reconocerse corrupta y haber pertenecido, junto a su marido y a una caterva de funcionarios delincuentes y empresarios truchos, a la peor enfermedad que asoló el país, con el agravante de que desde esas páginas para nada sinceras y cargadas de rencor y mentiras, intenta reconstruir un poder que nadie le volverá a dar. Cristina Fernández hace esfuerzos desesperados por convencer a los que ya no puede convencer y salvarse del único cabo que la puede rescatar de no morir ahogada (políticamente) en la corrupción institucional que ella misma creó, sostuvo y comandó.

No habrá libro ni mentira que pueda contener el clamor de las urnas y la decisión de la mayor parte de los argentinos, de no volver a quedarnos fuera del mundo y en manos de los chorros quienes pretenden regresar para vengarse, sacarnos otra vez del mundo y llevarse lo que no pudieron. (Agencia OPI Santa Cruz)