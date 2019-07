Mauricio Macri cargó contra Alberto Fernández: “Todas las cosas que me dijo eran falsas”

12:00 – El Presidente dio una entrevista a CNN en la que se refirió a dos reuniones que tuvo con el precandidato del Frente de Todos, ironizó sobre Sergio Massa y criticó al sindicalismo K.

Ya en modo campaña, el presidente Mauricio Macri lanzó fuertes críticas a los precandidatos de la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y aseguró que «el camino que ellos proponen genera un rechazo absoluto en el mundo entero y una destrucción de futuro para los argentinos».

En una entrevista con el programa «En Diálogo con Longobardi» para la CNN (que se emitirá el próximo domingo), el jefe de Estado fue lapidario con su adversario Alberto Fernández. «Yo tuve dos reuniones con él, una peor que la otra, todas las cosas que me dijo eran falsas, todo en lo que se comprometió eran mentira, no fueron reuniones felices», explicó sobre encuentros que tuvieron cuando él era jefe de gobierno porteño y Fernández, jefe de Gabinete K.

Las imágenes de la nota se conocieron anoche, luego de que el Presidente encabezara junto a Miguel Ángel Pichetto, su postulante a vice, un encuentro con todos los candidatos del frente Juntos por el Cambio en Parque Norte.

Macri aseguró que si gana el kirchnerismo la Argentina podría entrar a un sistema de caracter autoritario. «Cristina Kirchner ve la política de esa manera, ella la ve como una imposición y una negación, porque no solo se niega la realidad económica de todos los días, la relación social, se niega la violación sistemática de las instituciones democráticas, y se plantean cosas como que la Justicia deje de ser un poder independiente».

Para el Presidente, una de las características de la gestión k fue el ataque contra los medios. «Se dice que hay libertad de prensa cuando se intenta de todos los medios y maneras presionar y ejercer un control de los contenidos», lanzó y diferenció a su administración de esa actitud.

«Nosotros hemos demostrado que se puede convivir con medios totalmente opositores como hemos tenido en C5N, Página/12 y no sé cuántos más, aceptar que tengan una visión distinta de la realidad, a veces a uno le duele porque no se reconoce ni lo que es obvio que está bien, pero bueno es una forma de ver la realidad», dijo.

Al ser consultado sobre el regreso de Sergio Massa al kirchnerismo, espacio en el que encabezará la lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, Macri apeló a una ironía.

«Habiendo hecho los esfuerzos para convencerlo de por donde iba el mundo y habiendo visto cómo se comportó, no me sorprendió y… alguna ventajita debe haber sacado», lanzó, citando uno de los apodos con los que se llama con desdeño al líder del Frente Renovador dentro del oficialismo.

El Presidente redobló su apuesta contra los sindicalistas K que en los últimos días fueron noticia: Hugo Moyano (de camioneros), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Pablo Biró (aeronáuticos), a los que llamó, lisa y llanamente, «patoteros».

«Hubo muchos años algo, que en la década kirchnerista se profundizó, de cómo profundizo el estafar al otro, de cómo apropiarme del trabajo de otro, porque al final qué hacía ese señor [Omar «Caballo» Suárez] que le cobraba 100 dólar a cada contenedor que entraba al puerto, se apropiaba de parte del trabajo del productor que estaba en el Chaco o lo dejaba sin trabajo», sostuvo Macri.

Acto seguido le pegó al titular de Camioneros: «Esa es la discusión que tengo con el señor Moyano, porque cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo».

Macri también se refirió al conflicto que enfrenta hoy al gremio bancario de Sergio Palazzo con la compañía Mercado Pago, de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. «Ese señor es otro prepotente, Palazzo, y quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente, porque ahora hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día y vamos todos a pagar en forma electrónica».

«La Argentina va rumbo a que en los próximos meses todos paguemos con el teléfono, la verdad que el Gobierno va a estar apoyando estos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras que tiene esta persona Palazzo», expresó.

Y no dejó se referirse al conflicto con los gremios aéreos que la semana pasada, en la previa del fin de semana largo, paralizaron los aeropuertos del país, afectando a miles de pasajeros. Dijo que a Pablo Biró, titular del gremio de pilotos de aviones, debería darle vergüenza lo que hace.

«Hay un 90 y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela con frecuencia, a pesar de la revolución de los aviones, porque tiene que pagarle a Biró todos su privilegios e ineficiencias que cuestan miles de millones de pesos por mes», disparó.

El presidente afirmó que «Aerolíneas Argentinas hoy le sigue costando a los millones de argentinos que no vuelan más de 2.000 millones de pesos por mes, y este señor no solo no se pone a ayudar para que los argentinos no tengamos que poner ese dinero que necesitamos para mejorar la educación, llevar cloacas y agua potable a la gente que no las tiene, sino que se opone a la llegada de otras líneas aéreas, es una cosa disparatada», resumió.

«Él tendría que estar contento porque con más líneas aéreas más pilotos van a volar, como el de mecánicos, más mecánicos va a tener, pero son gente que no entiende el cambio de la Argentina, que exige que todos tiremos del carro en la misma dirección que es: yo hago mi trabajo lo mejor posible para que vos tengas un mejor trabajo», manifestó Macri a CNN En Español. (Clarín)