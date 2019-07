La historia de Felicitas García Olano, la voluntaria de Red Solidaria acusada de ser una infiltrada

Si tenés sólo algunos segundos, leé este resumen:

-Fue acusada en redes de simular ser una indigente comiendo en el estadio del Club Atlético River Plate y al otro día en el barrio Montserrat. Esto es falso.

-Es voluntaria de la organización de la sociedad civil Red Solidaria y se encontraba en esos lugares ayudando a personas en situación de calle.

-“Sentarte a comer con ellos [los sin techo] es darles dignidad, es hacerlos sentir parte, es igualdad”, dijo García Olano.

Por: Reverso

“Sabía que en esta época de campaña aparecían noticias falsas así pero nunca, jamás, pensé en vivirlo en primera persona”, manifestó Felicitas García Olano en diálogo con Reverso. García Olano es organizadora de eventos, vive en San Isidro, en la Provincia de Buenos Aires, y desde hace 5 años es voluntaria en la organización de la sociedad civil Red Solidaria, liderada por el activista social Juan Carr. Sin embargo, en los últimos días las redes sociales la convirtieron en una “infiltrada”, alguien que simulaba ser indigente con fines políticos.

El 4 de julio último, García Olano participó como voluntaria en la iniciativa de Red Solidaria en la que las autoridades del Club Atlético River Plate abrieron las puertas a su estadio, «El Monumental», para dar refugio a personas sin techo y entregarles frazadas y abrigos en la que se preveía que sería la noche más fría del año en la capital argentina. En un momento de la noche, García Olano se sentó a la mesa junto al grupo de personas que acudieron al estadio.

Al día siguiente, la imagen de García Olano en esa mesa comenzó a circular en redes sociales, en publicaciones que aseguraban que se trataba de una “infiltrada”, que no era una indigente, y ofreciendo como prueba el hecho de que aparecía “peinada y maquillada”.

En redes sociales, muchos usuarios calificaron la iniciativa como un ardid de campaña de la oposición kirchnerista contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del mismo color político que el presidente, Mauricio Macri, quien irá a las urnas en busca de su reelección en octubre próximo.

La foto fue compartida más de 31.000 veces en Facebook (ver acá, acá y acá) y Twitter (ver acá y acá). “Nos quieren hacer creer que esta es indigente. Cuánto circo, por favor!!!”, se lee en una entrada. “Son pagados por los K [Kirchneristas]”, comenta un usuario. “(…) Le miras las cejas prolijitas, impecables, esa va a la peluquería, no solo a teñirse, también a hacerse las manos y depilación!”, escribe otra.

Otras publicaciones, en Facebook y en Twitter, señalan que también se vio a la misma mujer en el barrio de Monserrat, a unos 12 kilómetros del estadio Monumental.

La respuesta

Luego de que se viralizaran estas publicaciones, desde su cuenta de Twitter García Olano comenzó a responder las publicaciones con tuits (ver acá, acá y acá). En ellos confirma que ella sí es la de la foto y aclara por qué estaba allí.

“La verdad es que estoy indignada de semejante mentira”, dijo, notoriamente enojada, en diálogo con Reverso y detalló que está pensando en iniciar acciones legales contra quienes publicaron esos contenidos.

“Soy voluntaria desde hace 5 años en Red Solidaria. Me ocupo de la comida y había ido a ayudar con las donaciones y después preparando el desayuno de toda la gente que fue a River. Llegué a las 18 y me fui a las 8 del día siguiente, estuve toda la noche, sin dormir”, explicó. “Sentarte a comer con ellos [los sin techo] es darles dignidad, es hacerlos sentir parte, es igualdad”, detalló.

La página oficial del Club River Plate en Facebook publicó una serie de fotos de la iniciativa para las personas sin techo del 4 de julio último en las que se puede ver a García Olano sentada a la mesa con una niña y también trabajando en la entrega de donaciones.

En este video de AFP también puede verse a García Olano en el ingreso al estadio, junto a las donaciones de abrigos y frazadas para los indigentes. En este otro video, publicado en Twitter, se puede ver a García Olano sirviendo comida a quienes acudieron al estadio de River esa noche.

Además, en su cuenta en Twitter se pueden encontrar fotos y videos actuales y de años anteriores en los que se la ve como colaboradora de la organización que lidera Carr.

Consultada por Reverso sobre las publicaciones que señalan que también se la vio en Monserrat, aclaró que esas imágenes fueron tomadas al día siguiente de la iniciativa en River y que son de Plaza de Mayo. “Desde hace 5 años, todos los viernes de mi vida reparto comida en Plaza de Mayo. Me ocupo de la campaña ‘Frío Cero’ de Red Solidaria. Más allá de la comida, lo que hacemos es acompañar a la gente y parte de eso es sentarse a comer con ellos, tener un vínculo de uno a uno”, señaló.

“Lo que más tristeza me dio es que gente en situación de calle, que tiene Facebook, después de ver esto me pedía ‘por favor no nos abandones’. No solo fue un mal que me hicieron a mí, sino también a tanta gente que leyó cosas como ‘cómo van a estar tan bien vestidos estos negros’”, expresó García Olano. “Hay que poner el foco en lo importante, en que se está muriendo gente en la calle. Son personas y es como si no tuviesen derecho de nada”, subrayó.

Según los datos oficiales enviados a Reverso por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el censo realizado en abril último había 1.146 personas en situación de calle, una cifra 5% mayor a la de 2018 (1.091 personas). Algunas ONGs y organismos públicos, que utilizan una metodología distinta, estiman que la cifra es al menos cuatro veces superior, coincidiendo con el aumento del desempleo y la pobreza.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza en la Argentina alcanzó al 32% de la población en 2018, y dentro de ese conjunto hay un 6,7% de indigentes.

Autora: Nadia Nasanovsky

Editora: Cecilia Becaría y Laura Zommer