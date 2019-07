CSS de Río Turbio fue desalojada por no pagar el alquiler del local y abultadas deudas de luz y gas

14:00 – Si bien la noticia corría en las redes sociales recién ayer se pudo comprobar fehacientemente que la Caja de Servicios Sociales delegación Río Turbio, no funciona para los trabajadores que dependen de sus servicios, porque fue desalojada del local que ocupa, dado que hace más de dos años que la provincia, quien mantiene intervenida la CSS, no paga el alquiler correspondiente ni responde a las sucesivas intimaciones llevadas a cabo por el propietario.

OPI se valió de fuentes directas dentro de la CSS para entender lo ocurrido y las misma corroboraron cada dato consultado, entre ellos que hace más de un año y medio que adeudan una abultada cifra en concepto de servicios (agua y luz), lo cual, junto con los alquileres en mora, actualizaciones e intereses, la cifra adeudada es millonaria.

“El propietario del local no dejó entrar al personal en el día de ayer y además están en negociaciones porque le echó llave al local y no les dejó sacar ni muebles ni documentación de adentro”, nos dijo la fuente que confirmó que desde el municipio le asignaron transitoriamente un lugar en el comedor municipal donde la CSS pueda atender a la gente necesitada de hacer los trámites de salud, pero hoy le asignaron otro espacio mejor en el Hospital local.

“Es una vergüenza lo que pasa en Turbio y lo que hace el gobierno provincial con la gente”, agregó nuestra fuente “no dejan entrar al personal hasta que la CSS no se ponga al día con los alquileres más los intereses punitorios y a las empleadas (todas son mujeres) las obligan a permanecer toda la jornada laboral en el comedor municipal que es un raterío, no tiene calefacción y no poseen ningún elemento de trabajo como computadoras, teléfonos, archivos, etc, porque todo quedó retenido por el propietario”, consignó nuestra fuente.

Un empleado municipal de Río Turbio coincidió en la descripción y agregó “Ese comedor municipal es un lugar sombrío, sin calefacción, poca higiene, hace más frío adentro que afuera, es de construcción de chapas de aluminio”. Ante la negativa repercusión de la decisión, desde la provincia se autorizó a funcionar a la CSS de manera provisoria en el hospital de la cuenca carbonífera José Alberto Sánchez, en el área donde está el pasillo de vacunación en el horario de 08:30 a 13:00s.

La misma fuente señaló “lo insólito es que tienen plata para contratar a Divididos, como publicó OPI aunque los 3,5 millones no es el precio final; a eso hay que sumarle pasajes, alojamiento, comida, etc de las bandas más todos los gastos, como dijeron anoche en TN citando la nota de Uds y no tienen para pagar un alquiler, el gas y la luz y mucho menos para construir un edificio propio para el funcionamiento de la Obra Social; es una verdadera vergüenza, después la gobernadora, Belloni y Vidal vienen acá diciendo que ellos van a resolver los problemas que hace 30 años no pueden resolver”, concluyó la fuente consultada. (Agencia OPI Santa Cruz)