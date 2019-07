A la gobernadora le reclamaron en Las Heras sacándola del eje de su discurso y sufriendo las consecuencia

12:00 – La gobernadora Alicia Kirchner estuvo la semana pasada haciendo un acto en la localidad de Las Heras y pasó por un difícil momento, cuando desde el estrado comenzó a formular su discurso de campaña.

Una persona, que evidentemente se pudo filtrar entre el grupo militante de apoyo, ingresó al recinto y cuando Alicia Kirchner comenzó la arenga aludiendo a la mística de su hermano, diciendo: “Cuando mencionaron a Néstor, pensé en esto: compromiso, militancia, no son palabras huecas para nosotros…” el hombre le empezó a hacer reclamos en voz alta y a decirle “a un muerto no le vamos a cobrar”, exigiendo que la gobernadora se haga cargo de los problemas que hay en las Heras y no le “cargue las culpas” a la “difícil situación que obligó a Néstor Kirchner a tomar medidas para sacar a la provincia de donde estaba”, un mensaje recurrente de su hermana, cada vez que intenta diluir su responsabilidad en los 4 años de gobierno, aludiendo a “aquella Santa Cruz en crisis a la que rescató Néstor” y la “herencia recibida” donde carga responsabilidad (sin nombrarlo) al ex gobernador Daniel Peralta. Los gritos de esta persona molestaron inicialmente a la gobernadora y ante la persistencia del hombre y pesar de los esfuerzos de los militantes por callarlo, la gobernadora interrumpió el argumento del discurso y finalmente perdió el eje (como nunca sucedió) y cuando los presentes comenzaron a pedir enfervorizadamente que el intruso “se vaya”, Alicia Kirchner levantó la voz y de manera imperativa, que hizo recordar al Néstor de la arenga política, dijo “¡Escuchenme a mí! ¡Los compañeros me deben escuchar!”.

El hombre, presuntamente un municipal, fue sacado de allí y no precisamente con buenos modales. Las fuentes indican que lo amenazaron y le pegaron, tratando de amedrentarlo para que se callara la boca. Una vez desalojado del lugar, los militantes de Alicia (Kolina) se preocuparon porque el video que alguno había registrado no salga a la luz, pidiendo que nadie lo viralizara en las redes sociales.

La gobernadora desistió escuchar las recomendaciones de su entorno que daban cuenta de que en las Heras había cierta hostilidad hacia su gestión, tanto por impulso propio del intendente José María Carambia, quien se postula para la gobernación como sublema de Cambiemos, como por muchos vecinos que se manifestaban en redes sociales, por cuanto desde que Alicia llegó al gobierno, es la primera vez que llega a Las Heras.

Si bien el acto fue hermético en virtud de la gente que ingresaba al lugar, el grupo de apoyo y organización de Alicia no pudo impedir que alguien molestara a la mandataria y esto generó el enojo de la gobernadora.

Los cuidados del grupo organizador, incluyeron detalles fundamentales para blindar el acto, como la ausencia del representante de la provincia en Las Heras al frente de la delegación del Ministerio de Trabajo, quien está denunciado por acoso sexual y la del ex intendente de Las Heras, Teodoro Camino, hoy Ministro de Trabajo, que se fue de Las Heras denunciado por corrupción. Sin embargo, el nuevo intendente, Carambia, nunca lo denunció ante la justicia y todos recuerdan que el propio José María Carambia, era asesor de Camino, en tiempos en que éste era intendente de la localidad.

El punto principal de este informe, es la resistencia que tiene Alicia en los sectores populares que en el 2015 le dieron el triunfo al kirchnerismo y hoy no le puede asegurar los votos necesarios como para repetir la aventura. (Agencia OPI Santa Cruz)