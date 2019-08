La “teoría Giubetich”, se aplica en Río Gallegos en la última semana de campaña

PARA UN KIRCHNERISTA NO HAY NADA MEJOR QUE UN RADICAL

13:30 – (Por Rubén Lasagno) – Roberto Giubetich, intendente de Río Gallegos y pre candidato a diputado nacional de Eduardo Costa (Cambiemos), con pretensiones de renovar mandato en el municipio en octubre, si acaso no logra encontrar el voto que lo ponga en el Congreso, fue Secretario de Obras Públicas y Secretario de Gobierno de intendentes Radicales como Héctor Roquel (f) y armador de campañas para intendentes, al punto que, de acuerdo a su observación y experiencia, fundó una teoría propia que se apoya en la memoria corta del ciudadano y expresa lo siguiente: “No importa si fuiste un mal intendente durante los cuatro años de gestión; una semana antes empezás a asfaltar, a limpiar las calles, a hacerte ver como un municipio “en marcha” y la gente te volverá a votar”.

En estos días, luego de tener a Río Gallegos por casi cuatro años similar a Kosovo, con calles destruidas, inundaciones perpetuas mezcladas con cloacas rebalsadas y barrios no solo sin asfalto sino convertidos en lodazales, su Directora de Obras Públicas Paola De Gaetano, ha salido por medios de la ciudad a señalar las obras en marcha y principalmente excusarse por la falta de reasfaltado de las calles donde colocaron los caños de desagües pluviales en el marco de la obra denominada “Cuenca Sarmiento”.

En algún momento calificamos a la ciudad capital como “chacra asfaltada”, pero en realidad esa es una calificación errónea. Hay chacras y estancias que tienen los accesos en mejores condiciones que las calles de Río Gallegos. La desidia, el abandono, la falta de planificación, la desinversión y en general la falta de preocupación por el vecino de las sucesivas administraciones que tuvo la comuna (Radicales y kirchneristas) y especialmente las de Raúl Cantín (FPV) y ésta de Roberto Giubetich (Cambiemos) quien no ha hecho nada por la capital de provincia, hace insostenible cualquier argumento de por qué se ha mantenido a esta ciudad en las condiciones actuales.

Revista de las «obras que hacen historia» de Roberto Giubetich –

Veremos, entonces, si “la teoría Giubetich” es cierta o no. Por lo pronto el intendente está aplicando sus básicos principios de engaño público, al mostrarse proactivo con el despliegue de máquinas, personal y cartelería de obra que lucen como panfletos de campaña en estos días. El domingo que viene en las urnas la gente dirá si aprueba su gestión de estos últimos días y lo premia con la diputación nacional o si verdaderamente le demuestra que a nadie engaña con mostrarse como un gran administrador, solo en los últimos días antes de abrirse las urnas. El dicho popular dice «para muestra basta un botón»; siguiendo la lógica, cualquier votante se preguntaría ¿Qué lo puede llevar a Giubetich a hacer algo por Santa Cruz a 2.000 kms de la provincia y sin el mínimo control en el Congreso Nacional, si estando acá, a metros del vecino, se ha desentendido durante 4 años de las obligaciones que tenía con la gente que en el 2015 lo votó?

Pero las ganas de seguir en carrera no terminan ahí. Giubetich el día domingo será un pre candidato testimonial a diputado nacional y si es superado por su competidor interno, Omar Zeidan, el intendente en octubre pretende renovar el cargo en Río Gallegos. Sí, aunque el lector no lo crea, Roberto Giubetich no solo va por la reelección como intendente, sino que para apoyar los «logros de su gestión» el actual intendente imprimió una revista donde señala las obras que hizo. Obvio, nadie se explica cómo Río Gallegos está como se la ve hoy, luego de leer el relato escrito de lo que no fue. Es tan poco lo que le creen a Giubetich que los chicos encargados de repartir la revista de sus logros en el Hotel Patagonia, cuando vinieron a la capital Pichetto y Frigerio, veían con asombro que los concurrentes recibían un fascículo en el ingreso a la escalera y la dejaban sobre una mesa plantada unos metros más allá. (Agencia OPI Santa Cruz)