El mercado espera ahora medidas del Banco Central y una señal de Alberto Fernández

Guido Sandleris nuevo Presidente del Banco Central – Foto:

09:00 – La expectativa es que Guido Sandleris restrinja más su política y Fernández detalle su hoja de ruta para la economía.

Por: Ezequiel Burgo

Desde hoy y hasta octubre, cuando se defina quién será el Presidente para el período 2019-2023, el mercado hará foco en cómo el Gobierno minimizará los daños a la economía que podría causar un movimiento brusco en el precio del dólar. Según un grupo de economistas consultados por Clarín, la clave será ver qué medidas toma el Central y qué eje económico trazará Alberto Fernández, el favorito a ganar en octubre.

Para Javier Alvaredo, director de ACM, “el peso se va a depreciar, aunque el Banco Central tiene instrumentos para que ese reacomodamiento no sea disruptivo”. El economista de la consultora económica que mejor predijo el triunfo de Fernández -en un trabajo publicado la semana pasada-, se refiere a que Sandleris cuenta con tres herramientas:

– vender dólares en el mercado spot (hasta ahora no lo ha hecho desde que recibió la autorización del FMI en abril pasado);

-vender contratos a futuro. Según una estimación del Estudio Broda, el BCRA lo habría hecho por US$ 950 millones. Con un margen autorizado hasta septiembre de US$ 6.600 millones de intervención, el banco tendría unos US$ 5.600 millones más disponibles;

-subir la tasa de interés para desincentivar la presión sobre el dólar.

“Lo primero que hará será subir la tasa y vender contratos a futuro”, dice Rodrigo Alvarez, director de la consultora Analytica.

El otro amortiguador de la economía de acá a octubre serán el discurso y las definiciones económicas de Fernández. “Creo que profundizará su estrategia de ampliar el espacio, de lograr consensos, y eso debería ser leído como algo positivo, en términos de eficacia para llevar adelante una política económica mas consistente, sobre todo en términos inflacionarios”, ensaya Alvaredo sobre el candidato a presidente por el Frente de Todos. Algo parecido piensa también Alvarez. “Tiene que brindar un mensaje de Presidente y no de candidato. Uno más para los mercados que aún lo miran con desconfianza y ver su equipo económico”. Según un referente económico del espacio del Frente de Todos y cercano a Alberto Fernández, el resultado de anoche “acelera todos los tiempos y veremos como evoluciona esto para hacer definiciones”. Para Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, “Fernández seguirá en campaña, tal vez no con un discurso como el de las Leliq pero tampoco veo una propuesta de gobierno de coalición que precise cómo hará para implementar su plan”.

Párrafo aparte merece lo que sucedió con los mercados el viernes. Encuestas divulgadas por bancos y consultoras (BTG Pactual, Poliarquía, Elypsis) señalaron que el oficialismo se impondría en la Paso. Eso hizo subir la Bolsa (8%) y caer el riesgo país (4%). “Había un consenso o negación en los mercados que no quisieron ver que la economía estaba mal”, dice Alvarez.

Uno de los cálculos que se hará a partir de hoy es cuantos dólares vendería el Banco Central de cara a octubre. “Una reversión de las expectativas pueden multiplicar por tres la demanda de dólares para atesoramiento, actualmente en US$ 1.350 millones al mes”, dice Analytica. “Esta situación forzaría al BCRA a colocar la tasa de leliq en niveles sin precedentes, licuando el Merval en dólares y castigando a los bonos soberanos”. Para el Estudio Broda la formación de activos externos se duplicaría en la segunda mitad: en el primer semestre fue US$ 10.881 millones y en la segunda mitad US$ 21.000 millones totalizando US$ 32.412 millones. (Clarín)