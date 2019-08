Es falso el audio que afirma que el Banco Central transportó en un avión de Aerolíneas Argentinas “8 mil kilos de guita” hacia un lugar desconocido

-Según pudo comprobar Reverso, se transportó dinero desde la entidad financiera en una aeronave de la aerolínea de bandera el miércoles último.

-Pero el vuelo estaba programado: según confirmaron desde la autoridad monetaria, fue desde Aeroparque hasta Paraná para entregar efectivo al Tesoro regional de Entre Ríos.

-Según detallaron desde el Banco Central y también los especialistas consultados, este procedimiento es habitual.

Por: Reverso

En medio de la suba del dólar luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tuvieron lugar el domingo 11, comenzaron a circular en redes sociales unas imágenes en las que se ve a un camión de caudales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) junto a un avión de Aerolíneas Argentinas.



Las fotos (ver acá y acá) están acompañadas de un audio en el que se escucha: “Apareció un camión del Banco Central custodiado por Gendarmería, desprogramaron un vuelo regular de Aerolíneas, cancelaron el vuelo a los pasajeros y le pusieron otro vuelo, dieron la orden de vaciar de comida y servicio el avión. 8 mil kilos de carga, 8 mil kilos de guita pura y la tripulación todavía no sabe hacia dónde se dirige ese avión”.

Sin embargo, aunque las imágenes son verdaderas, lo que afirma el audio es falso: el vuelo estaba programado y se dirigió a Paraná para transportar pesos argentinos hacia el Tesoro de Entre Ríos, dado que esta es una de las maneras para transportar efectivo desde el Tesoro Nacional hacia los tesoros provinciales.

Esta desinformación circuló por WhatsApp (ver acá y acá) y fue enviada al menos siete veces al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655). También fue compartida en Facebook e Instagram a través de un video que tuvo más de 3700 reproducciones en total, según los datos de las publicaciones (ver acá, acá y acá). Una reproduce el texto del audio y sostiene: “Denuncian inquietante (sic) movimientos de caudales en el aeropuerto de Ezeiza”. Otra indica: “SACAN MILLONES DE PESOS DEL PAÍS”.

Pero, ¿por qué esto es falso?

Reverso consultó al BCRA, desde donde explicaron que el traslado de dinero hacia los tesoros regionales se suele realizar a través de los aviones Hércules de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando éstos no están disponibles se hacen a través de Aerolíneas Argentinas, tal como se ve en la imagen, dato que fue confirmado desde la aerolínea de bandera.



Desde la entidad financiera también enviaron la normativa correspondiente, en la que se leen los criterios utilizados para elegir transportar los fondos por vía aérea o terrestre “en función del valor económico y volumen de carga a trasladar, contratándose para ello a Transportadoras de Caudales o bien de tratarse de monedas, a través de otras empresas de transporte en camión playo, ambas con seguros por el valor transportado, comunicando a la Gerencia de Seguridad el operativo a cumplirse”.



Además, desde el BCRA enviaron a Reverso la factura que detalla la contratación que se hizo de la aerolínea para realizar este trayecto, con fecha del 12 de agosto último y que estipula que la empresa “deberá realizar el traslado de numerario por vía aérea hasta la ciudad de Paraná” y sólo “con funcionarios de la institución [es decir el BCRA] y sin ninguna otra carga que el numerario en cuestión”.

Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que las imágenes de la publicación fueron tomadas en el Aeroparque Jorge Newbery el miércoles último, corresponden a un vuelo exclusivo que se realizó con destino a Paraná, que estaba programado y que no se bajó la comida -como dice el audio-, ya que no se contaba con pasajeros a bordo.



Con respecto a la cantidad de dinero transportado, tanto desde el Central como desde la empresa detallaron que se trata de una información confidencial, aunque desde la entidad financiera precisaron que la aeronave transportó pesos argentinos.



Juan Valerdi, economista y ex asesor de la presidenta del Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, explicó a Reverso que el transporte de dinero se suele realizar en avión ya que, por temas de seguridad, no es recomendable hacerlo en un camión de caudales. Para el exfuncionario, es «ridículo» pensar que se van a llevar «dólares físicos para robar del Central”. «Los grandes robos de reservas se hacen electrónicamente y disfrazados de pagos de deudas, comisiones y demás”, sostuvo.



Reverso también consultó a Alejandro Vanoli, ex presidente del BCRA entre 2014 y 2015, es decir, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ex funcionario explicó que “el Banco Central no traslada fondos al exterior en forma física” -como afirma una de las publicaciones- y que “lo usual es enviar fondos a los tesoros regionales en aviones de las Fuerzas Armadas o de Seguridad”, aunque “muy ocasionalmente puede haber algún alquiler a Aerolíneas Argentinas” cuando no hay disponibilidad.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Autores: Imanol Subiela Salvo y Lucía Gardel

Edición: Matías Di Santi; Laura Zommer y Elodie Martínez