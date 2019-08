Hacienda insiste: no tolerarán «corridas irracionales» en el tipo de cambio

07:30 – Fuentes de Hacienda ratificaron que el precio del dólar está «por encima del valor de equilibrio» y que se usarán las reservas para anclar las expectativas

Por: Francisco Jueguen

La única prioridad del gobierno de Mauricio Macri en lo económico es hoy mantener el dólar en los niveles actuales. Y para eso el Banco Central (BCRA) usará las reservas internacionales. En la cartera que conduce el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmaron que el tipo de cambio real, luego de la devaluación del peso tras las elecciones primarias, está en el máximo en 12 años. «Ahora, la prioridad es que el tipo de cambio no pase los niveles actuales», contaron. «¿Y si hay una devaluación de las monedas emergentes?», preguntó LA NACION. «Hay colchón de sobra», respondieron, pese a que trataron de dejar claro que la calibración del uso de reservas dependerá exclusivamente de Guido Sandleris.

Ayer, el dólar cayó a $57,27 en bancos y casas de cambio, pero subió unos centavos en el mayorista, a $55,03. «Anteayer pude dormir por primera vez», contó a LA NACION un miembro del equipo que conduce Lacunza, que tuvo ayer su primera reunión de gabinete económico, en la que se repasaron números fiscales y se siguió la evolución del mercado.

Participaron del encuentro su jefa de Gabinete, Milagros Gismondi; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; el secretario legal y administrativo, Hugo Medina; el secretario de Política Económica, Sebastián Katz; el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, según informó la cartera.

En Hacienda volvieron a afirmar que el dólar está «largamente» por encima de su punto de equilibrio y que no tolerarán «corridas irracionales». Para eso «están las reservas». Para Lacunza se trata de un paso fundamental. «Primero se estabiliza. Después se verá para qué hay lugar», contaron en el Palacio. En el nuevo equipo económico quieren «dejar de correr de atrás», ya que si no se contiene la situación no solo no habrá precios en la economía, sino que tampoco habrá claridad sobre las compensaciones necesarias para el bolsillo.

Cerca de Lacunza afirmaron además que no habrá ningún cambio en el acuerdo stand-by firmado con el FMI. Dijeron que se sobrecumplirá la meta fiscal del tercer trimestre, la más desafiante para este año (un superávit de $70.000 millones), y que -tras una charla entre el ministro y el director para el Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner-, en los próximos días se concretará la visita de la misión del organismo para evaluar la marcha del programa.

En Hacienda afirmaron que «fue una buena reunión» la que mantuvo Lacunza con los economistas del equipo de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, y estimaron que hubo «coincidencias» a la hora de señalar que la prioridad es «no poner en riesgo la estabilidad». Anteayer, Lacunza se había reunido con Marco Lavagna. Según supo LA NACION, el hijo del exministro de Néstor Kirchner y referente de Consenso Federal fue elogiado por el ministro de Hacienda.

En esa cartera reconocieron que, más allá de las medidas técnicas que pueda tomar la administración Macri, será clave la confianza que pueda aportar la política. «Son importantes las señales que cada candidato pueda ofrecer sobre el futuro», dijeron.

Sobre las críticas y las acciones en la Justicia que preparan las provincias petroleras y algunas empresas, recordaron que el Gobierno ya había congelado el impuesto a los combustibles en los últimos meses. «Ese esfuerzo es mayor que el de todas las provincias», referenciaron los hombres que manejan los números de la economía.

Con relación al impacto de la devaluación en la inflación, admitieron su preocupación porque los precios estarán «un escalón más arriba», fundamentalmente desde septiembre. «Estábamos viendo una suba de precios menor a 2%», agregaron. El último dato, de julio, fue de 2,2%. Los precios mayoristas de ese mes subieron 0,1%, informó ayer el Indec.

Indicaron que el paquete «para proteger a los argentinos» lanzado la semana pasada costará $59.986 millones y que sería financiado casi en su totalidad por la mayor nominalidad de la economía, es decir, la mayor recaudación por la suba de los precios. (La Nación)