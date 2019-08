Alberto Fernández dijo que no se arrepiente de haber cuestionado a los jueces y afirmó: “¿Por qué no le voy a pedir la opinión a Cristina sobre mi gabinete?”

10:00 – Reprochó además que el presidente saliera del cepo cambiario “alocadamente” sin un “plan de estabilización” y señaló que “el dólar tiene que estar lo más bajo posible”.

A dos semanas de haber ganado por 15 puntos las PASO, Alberto Fernández dejó definiciones económicas y políticas de cara a las turbulentas elecciones de octubre. Habló de un «acuerdo económico y social» entre empresarios y sindicatos, dijo que primero hay que estabilizar la economía y luego garantizar el desarrollo con consumo y que «el gran problema de Macri es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización». Sobre eventuales medidas afirmó: «¿Cómo le voy a decir medidas si no sé qué país me van a dejar?».

Fernández volvió a criticar las prisiones preventivas de ex funcionarios K y señaló que no se arrepiente de haber cuestionado a los jueces. Dijo que «nadie en la historia intervino más en la Justicia que Mauricio Macri» y que no puede decir «que Lázaro Báez lavaba dinero». Continuó: «De Vido no es un preso político, está preso arbitrariamente. La prisión preventiva debería ser excepcional».

Y destacó sobre su eventual Gabinete: «Nunca Cristina me dijo a quién tengo que poner y a quién quiere poner ella. ¿Por qué no lo le voy a pedir la opinión a Cristina, si es mi amiga?; pero la decisión la voy a tomar yo. Jamás le escuché decir este Ministerio sí, este Ministerio no».

Economía​

«Estamos trabajando, pero no sé qué nivel de inflación me van a dejar, no sé cómo estará la deuda, no sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central y ni siquiera el actual gobierno lo sabe», dijo Fernández en un mano a mano con Luis Majul en La Cornisa (América TV), en la noche de este domingo. Amplió: «Tengo derecho a armar el gabinete cuando sea presidente, no ahora, si lo haga ahora es con mis amigos, porque hay mucha gente que está esperando a ver quién es el presidente».

Para el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, si no se desactiva la tasa de interés de 75% de las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliqs) «es muy difícil que la inflación ceda», señaló que «el dólar tiene que estar lo más bajo posible» y cuestionó a Mauricio Macri por salir del cepo «alocadamente» y lo calificó de hacer «arte de la improvisación». Afirmó: «Macri lo único que dejó fueron pobres».

En ese punto, Fernández sostuvo que cuando «se encontraron con el delirio de haber salido del cepo sin un plan empezaron a jorobar con las Lebacs». Añadió: «Siempre creyeron que el problema inflacionario era monetario. Dijeron: ‘Si yo bajo el consumo y restringo el crédito bajo la demanda y bajo los precios. Llevaron cuatro años haciendo lo mismo y tienen el doble de inflación. Recibieron un país con 23 puntos y lo dejaron en 50».

Fernández dijo que, en caso de ganar en octubre, va a desdolarizar el sistema tarifario de gas, luz y combustibles. «No hay ningún motivo que dentro de la economía argentina haya solo un sector que esté dolarizado. Lo hizo Macri para favorecer a sus amigos».

El candidato del Frente de Todos, que es acompañado en la fórmula por Cristina Kirchner, dijo que CFK «no va a tener un rol decorativo», que ella «va a ser vicepresidente como Cristina» y él «un presidente como Alberto». Resumió: «El candidato soy yo a partir de una idea de Cristina». Fernández, asimismo, definió como «disparates» los cánticos de «Macri, basura, vos sos la dictadura».

Justicia

En mayo último, el candidato del Frente de Todos había cuestionado sobre los jueces: «Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno».

Fernández dijo que no se arrepiente de haber cuestionado a los jueces. Añadió al respecto: «Ellos tampoco lo sintieron como una presión. Nadie en la historia intervino más en la Justicia que Macri. Yo la critiqué a Cristina por la intervención (en la Justicia)».

El ex jefe de Gabinete sostuvo que Amado Boudou no es un preso político porque está condenado. Y se refirió a Lázaro Báez: «Está detenido sin condena. Su detención fue el resultado de la presión del Gobierno. Por la resolución del Pacto de Costa Rica ya debería haber quedado en libertad. No puedo decir que Lázaro Báez lavaba dinero. Yo creo (la obra pública) ha sido por un tema de proximidad y confianza».

Agregó: «En la Argentina la regla siempre fue que todos tiene que estar en libertad hasta que no se compruebe su culpabilidad. La prisión preventiva debe ser la excepción».

Consultado sobre el destino del dinero que Antonini Wilson quiso ingresar al país en una valija, respondió: “Lo único que está probado es que Antonini vino con dinero, con plata de la corrupción venezolana que lo más probable es que iba a ser depositada en Uruguay, por varios viajes anteriores”.

Empresarios

Fernández recordó el encuentro que tuvo con el presidente de Mercado Libre, Marcos Galperín: «Está muy bien lo que hizo. Lo que le pasa es que él vive en Argentina y necesita tener certezas de lo que puede pasar en el país. ¿Y con quién va a hablar? Con quien tiene más posibilidades de ser presidente». Y añadió: «Él me aclaró que apoya a Macri».

Venezuela

«Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y ese no es el caso de Venezuela, pero a veces las democracias tiene rasgos autoritarios». Alberto F., en ese sentido, calificó al gobierno de Nicolás Maduro «como un gobierno autoritario»: «Es muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Las instituciones están funcionando, después discutimos cómo están funcionando».

Y siguió: «Diosdado Cabello (el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela) habla mal de mi. Reacciona porque yo digo que es un gobierno autoritario». Finalmente, remarcó que comparte con CFK la visión sobre lo que pasa en ese país: «No sé por qué piensan que en esto tenemos una mirada tan diferente con Cristina».

Deuda pública

«No conozco ningún gobierno populista que haya dejado la deuda más baja del mundo. La deuda total de la Argentina (cuando el kirchnerismo dejó el poder) era el 38% por ciento del PBI, hoy está llegando al 100%. La deuda se convirtió en fuga. Fue vergonzoso lo que hicieron con la deuda».

Conflicto por el bastón de mando entre CFK y Macri

«Yo no lo hubiera hecho. Entiendo que había una disputa entre ellos (Cristina Kirchner y Macri) porque él también ponía condiciones. Yo lo que no haría es un problema con eso. Si me quiere mandar los atributos por correo yo no tengo ningún problema. Los atributos no los da el presidente sino el pueblo. Macri no tiene los atributos porque se los dio Cristina». (Clarín)