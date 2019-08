Chubut al rojo vivo: estatales 120 horas de paro, docentes sin clases, corte de rutas y amenaza a la producción petrolera

10:30 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Luego de la vigilia del fin de semana, recrudeció el conflicto en Chubut, especialmente en las principales ciudades donde se hace evidente el descontento de la gente. Los empleados públicos, representados con la MUS (Mesa de Unidad Sindical) anunciaron que comienza hoy un paro de 120 horas en toda la administración pública provincial, abarcando la misma a los tres poderes del Estado. En tanto los docentes (Atech) inician hoy paro por 48 horas, al término del cual será reinstalada la medida de fuerza, si el gobierno de mariano Arcioni no da una respuesta concreta en una mesa de acuerdo salarial.

Sin embargo, los problemas no termina allí para el gobierno provincial. Los docentes reiniciaron el corte de rutas en los cruces entre las rutas nacional 3 y provincial 26 y nacional 3 con la provincial 39 en zona de Comodoro Rivadavia, anunciando que los mismos serán ininterrumpidos por 48 horas, lo cual afecta especialmente al desplazamiento de personal y equipo de las empresas petroleras. De hecho la operadora PAE el viernes largó un comunicado señalando que por razones de seguridad la petrolera reprogramaba sus actividades.

Anoche en el programa PPT de Jorge Lanata se conocieron detalles del conflicto y el problema de Chubut se nacionalizó, lo cual desde este lunes los sindicatos cuentan con un respaldo mayor aún, entendiendo que el país está en conocimiento del desastre institucional por el que atraviesa la provincia.

Arcioni se equivocó

OPI habló con varios dirigentes gremiales que impulsan la medida y básicamente se les consultó cómo es posible una medida de este tipo, cuando hace menos de dos meses Arcioni fue reelecto gobernador por un porcentaje importante de chubutenses que lo votaron.

En general las respuestas son coincidentes en que el gobernador se equivocó por haber mentido en su campaña, prometiendo abrir paritarias ofreciendo un 40% de aumento al sector público y mintió escondiendo la realidad provincial en materia financiera, pues en ningún momento Arcioni aludió a una Chubut “quebrada”, sino que por el contrario, siempre dijo “estar saliendo de la crisis” y prometiendo ampliar la base social en los próximos 4 años, en caso de ser reelegido, ya que su equipo estaba buscando estabilizar la economía para transitar sin la crisis que se vivió en el 2017 y 2018, renovando en el 2019 la esperanza de que Chubut iba a salir de la coyuntura, sin problemas como los padecidos desde la asunción de Das Neves y la sucesión de Arcioni, al fallecimiento del entonces gobernador.

“Hoy los mismos que lo votamos estamos en las calles, en las rutas y vaciamos las oficinas públicas”, dijo Walter Serrano y agregó “Arcioni se equivocó si pensó que la gente le daba un cheque en blanco porque ganó con el 38%. O resuelve el problema de los estatales o se va a tener que ir a pesar de haber ganado”, remarcó de manera tajante.

Se especula (porque no existen datos concretos) que en Chubut hay alrededor de 55 a 60 mil empleados públicos y la MUS advierte que Arcioni hizo ingresar no menos del 30% desde que asumió.

Hoy en Chubut no funciona ningún organismo de la administración pública, ni la justicia, ni la salud, la Educación y mucho menos la administración central. El problema, nos indicaban los dirigentes gremiales, es que el tema no se circunscribe solamente al atraso o no pago de haberes o pago en tramos de los sueldos; va mucho más allá y abarca la falta de presupuesto en los entes de la justicia, la educación y la salud, el deterioro de todo el aparato de seguridad, donde no hay fondos ni siquiera para combustibles, o faltan insumos en los hospitales, en los juzgados no hay papel, ni tinta para impresoras, no se reparan las computadoras y lo que se hace, es pura y exclusivamente con la voluntad y colaboración de magistrados y empelados de los juzgados y Tribunales, al igual que en otras áreas, especialmente de salud, donde todo se ha resentido por falta de fondos. (Agencia OPI Chubut)