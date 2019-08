Crisis en Chubut: el Ministro de educación renunció y los gremios persisten en el reclamo

10:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut)La renuncia del Ministro de Educación de Chubut Leonardo De Bella bajo el argumento “No quiero terminar con un muerto en la ruta”, desnuda hacia adentro del gobierno de Mariano Arcioni un profundo problema de insolvencia institucional para controlar un conflicto que por estos días se está saliendo de control.

El ex funcionario de la cartera de Educación asumió hace escasos tres meses y su mayor preocupación, expresada a los medios de esta provincia, es no poder controlar hacia dónde puede desembocar la crisis, por cuanto – observa – de un lado y de otro (docentes y gobierno) no existe ningún tipo de moderación y ni siquiera se sabe hacia dónde se va y cuál es el final de un camino que, según el propio Ministro, con su renuncia pretende liberar a las partes dado que advierte que un caso como el de Fuentealba, el maestro neuquino fallecido en medio de una refriega con la policía, es el fantasma que más lo inquieta a De Bella, quien en estos días sufrió escraches y amenazas en su propia casa.

En tanto, el sector docente prosigue con las medidas de protestas en las rutas, anunciando que al menos hasta mañana miércoles se extenderán las mismas, con el consiguiente problema acarreado al sector petrolero, al bloquear los accesos a los yacimientos. De igual forma, toda la administración pública central de los tres poderes de Chubut, se encuentran de paro y en protestas en las calles, especialmente de las principales ciudades como Rawson, Trelew, Madryn y Comodoro Rivadavia.

Se sostienen los cortes en la ruta Nacional Nº 3 a la altura del ingreso sur a Madryn, en la intersección con la Ruta 26 en Comodoro, la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin y la ruta provincial 26 cerca de Sarmiento, donde se asientan los principales piquetes que anoche habían flexibilizado con permisos de paso cada media hora y levantamiento en horas nocturnas por razones de estricta seguridad, tal como lo manifestaron los organizadores.

A pesar de la posición política contraria de Mariano Arcioni con el gobierno nacional, su vinculación explícita con el kirchnerismo y las demandas judiciales interpuesta por Chubut en contra de las medidas económicas de Macri, junto a otras 11 provincias peronistas, el gobernador envió hoy a Buenos Aires al Ministro de Economía Oscar Antonena a buscar fondos de ayuda para completar el tercer tramo de los sueldos pendientes.

“Como buen kirchnerista agazapado – dijo un dirigente estatal – (Arcioni) critica al gobierno nacional en los medios y van a pedirle plata por abajo”. De esta manera, Mariano Arcioni pretende bajar la intensidad del conflicto que ha tomado una escalada inusitada, al punto que pone en riesgo ciertamente la paz social de la provincia. “Este conflicto no es solo petrolero o de Comodoro o de Trelew – dijo la misma fuente – Se siente y vive en toda la provincia, incluyendo en las localidades más pequeñas donde ni las municipalidades atienden al público y amenaza con generalizarse en otras ramas del comercio y la producción, que no pueden trabajar por este enorme caos que se armó”.

En el orden docente CTERA ha pedido que se resuelva el problema de la crisis educativa en Chubut, advirtiendo que llamará a un paro nacional y Baradel, dijo solidarizarse con los docentes de esta provincia, pero culpó al gobierno nacional de la situación, haciendo una clara omisión a la responsabilidad directa del gobernador Arcioni, principal artífice de las mentiras post-elecciones, después de haber prometido una paritaria con el 40% de aumentos, aún sabiendo que los fondos nunca estuvieron en las arcas de la provincia.

Mientras los jubilados provinciales piden que el gobierno les pague con intereses los salarios atrasados, la Cámara de la Construcción eleva la voz para que dejen de cerrar obras y se aliente el sector que está en pleno declive, con la consiguiente mano de obra desocupada de la UOCRA la cual comienza a inquietarse, hace diez días que la actividad petrolera en Chubut está paralizada, los trabajadores del petróleo en protesta comenzaron a organizarse en defensa de sus fuentes laborales por cuanto los estatales han desplegado piquetes, tanto en Comodoro Rivadavia como en Sarmiento, para bloquear definitiva y totalmente el acceso a los yacimientos.

Como corolario de todo esto y especialmente por la detención de la actividad estatal, quienes paran debido a la falta de pago de haberes y los bloqueos de rutas, Chubut ha comenzado a vivir la crisis terminal de un sistema comercial que se funda en un 60% en el salario estatal, lo cual amenaza con cortar la cadena de pagos.

Esta situación fue analizada por la Cámara Empresaria de Chubut, quien ayer advirtió que esta coyuntura pone en riesgo a las Pymes de la provincia, en tanto el paro de los estatales afecta al comercio y la industria de manera directa, por lo tanto, ha pedido tanto al gobierno como a los sindicatos, que acuerden cuando antes una solución que impida el cierre masivo de negocios, lo cual es producto de la profunda recesión que se vive en Chubut por estos días y desde hace no menos de dos meses y medio, la cual se vio agravada, interpretan los comerciantes, por la grave crisis económica nacional.

Pero el llamado más profundo la Cámara de Empresas lo hace sobre la decisión de los estatales de interrumpir el tránsito de la producción petrolera en la zona, de la cual dependen cientos de empresas subcontratistas y miles de trabajadores que de manera directa o indirecta, viven de la actividad petrolera.

“Queremos ser claros y manifestar, que con este accionar de impedir la circulación de los trabajadores de la industria petrolera, se está poniendo en riesgo a todas las PYMES de la región, ya que al no poder operar con normalidad y prestar nuestros servicios, nuestras empresas estarán imposibilitadas de abonar los sueldos de todos los trabajadores que nucleamos, la cadena de pagos con los comercios locales se verá interrumpida y a la larga toda la cuenca se verá sumida en una situación económica peor”, dice en parte del texto que emitieron luego de la reunión y señalan “el impedir que las PYMES locales y sus trabajadores petroleros puedan acceder a sus puestos de trabajos no traerá una solución al conflicto, peor aún, el frenar la economía regional provocará que las cuentas provinciales en lugar de mejorar, empeoren”.

Desde la Mesa de Unidad Sindical (MUS) algunos dirigentes señalan a la Cámara Empresaria como un brazo financiero del gobierno provincial y si bien admiten los problemas que ocasionan con las protestas señalan “que es la única forma que despierten al gobernador, para que deje de mentir y ponga los recursos en pagar los sueldos que prometió antes de las elecciones pasadas”.

Chubut dice que no tiene plata para pagar salarios, debe un tercio de los sueldos y ya se acerca el próximo pago, para el cual no hay reservas. Algunos insinuaron negociaciones con empresas petroleras, pero desde adentro del propio gobierno manifestaron que eso es imposible, por cuanto hay un protocolo que maneja Nación y además “si hubiera algún crédito posible, Arcioni ya lo utilizó”, dijeron para graficar que el gobernador no tiene a quien pedirle plata. (Agencia OPI Chubut)