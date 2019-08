Sica: «Una declaración de Fernández costó US$300 millones»

07:50 – El ministro reclamó a la oposición «compromiso con la estabilidad»

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, apuntó contra el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por sus declaraciones tras la reunión de sus referentes económicos con delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI), y dijo que » Fernández le costó al sistema US$300 millones», en referencia a los dólares que ayer tuvo que vender el Banco Central para tratar de contener la suba del tipo de cambio.

«La estabilidad dejó de ser un compromiso solo del Gobierno y debe ser apuntalada por los distintos candidatos. No se debe usar en la batalla política», afirmó Sica, en el evento » La semana del management», organizado por IDEA.

De acuerdo con su visión, el Gobierno tiene un doble desafío: gobernar con responsabilidad y competir electoralmente.

«No queremos dejar la tierra arrasada que recibimos, sino una economía que funcione, con reservas y equilibrio [fiscal] primario. Creemos que tenemos posibilidades en octubre, pero no vamos a quemar las naves. No vamos a hacer cualquier cosa para ganar. Vamos a ser responsables, pero pretendemos que todos tengan la misma responsabilidad porque no le hacen mal al Gobierno, sino a todos, por la inestabilidad que se genera», apuntó, e insistió en que la estabilidad es un bien supremo y que jugar con eso es «jugar con la gente, que no sabe a qué precio comprar las cosas».

El ministro se refirió, sin citarlo, al comunicado que emitió el Frente de Todos después de la reunión del equipo de Fernández con la misión del FMI. «El candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al gobierno nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales», dice el texto, y agrega que «el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga».

Algunos operadores del mercado leyeron que la intención de Fernández es poner a la defensiva al organismo antes del desembolso de US$5400 millones necesario para consolidar la estabilidad financiera. (La Nación)