¡ASÍ SE ENTREGA LA LUCHA SINDICAL EN SANTA CRUZ!

12:00 – A partir de dos audios obtenidos donde el paritario de ATE, José Navarro, les dirige un mensaje a los delegados de ATE de toda la provincia, se puede magnificar lo que OPI viene diciendo desde hace al menos dos años y medio, cuando señalamos con total exactitud cómo los sindicatos estatales de ATE, UPCN y APAP, son utilizados por el gobierno provincial para fijar agenda en materia salarial y de alguna manera utilizar la paritaria central, para desactivar las pretensiones de otros gremios no afines como ADOSAC, Judiciales, Viales, Salud etc.

En esta oportunidad queda plenamente ratificado todo y cada uno de los conceptos vertidos en aquellos análisis y quienes se encarga de corroborarlos es el propio paritario de ATE, José Navarro, quien al finalizar la mesa de acuerdo con el Ejecutivo, les envió dos audios a sus delegados con al menos tres finalidades bien determinadas:

Primero: “contarles” lo que pasó en la reunión paritaria, de alguna manera con un texto “recortado” y adecuado para la oportunidad, cumpliendo con las palabras que le ha sugerido el gobierno de “amortiguar” el peso de la noticia, especialmente que ni sueñen con aumento de sueldo.

Segundo: pedirles que se queden tranquilos. Que no generen conflictos pidiendo paros y medidas de fuerza, porque (le han dicho desde el gobierno) la cuestión entonces se va a poner mucho más complicada (¿?).

Tercero: “convencerlos” de “aceptar la realidad” de la situación financiera de la provincia, prometiendo que cuando la crisis pase, se reverá la posibilidad de algún aumento. Para ello alude a un plazo de 3 meses que le dio el Ejecutivo (siempre culpando al gobierno nacional) y que por “la lucha de ATE”, se fijó el próximo 20 de septiembre como fecha de una nueva reunión, pero claro, para hablar de cualquier otra cosa, menos de salario.

Preparar el estómago

Si el afiliado de ATE tiene estómago para escuchar los audios enviados por José Navarro a sus delegados para que a su vez “bajen línea a los afiliados”, es necesario que lo analice en el marco de las ayudas que le damos desde estas líneas. No existe prueba más fehaciente, palpable y concreta que estos audios donde se materializa formalmente la entrega de una lucha sindical, en pos de la pertenencia a un partido político o la afinidad con un gobierno provincial.

Aquí no hay especulación ni opinión de ningún tipo. Son datos concretos. Son dos audios en el cual el paritario de ATE se dirige a quienes deben bajar la información, para decirles: el gobierno no nos va a dar un peso, no hagan lío, no pidan, esperemos tranquilos y ojo con lo que hacemos porque el gobierno lo marca como partiaria testigo para los otros sindicatos, por lo tanto, si nosotros hacemos paro, lo otros harán paros y si esto pasa, perderemos los favores del gobierno provincial.

El problema que no explica Navarro es quién va a perder esos favores?; posiblemente la dirigencia de ATE, porque los afiliados están desde hace años bajo al línea de pobreza.

Audio 1

El lector podrá escuchar el audio completo al finalizar el análisis de cada tramo. En el primer audio Navarro explica que las actas (de las paritarias enviadas a los delegados en la provincia) “no tiene firmas porque los el Ejecutivo se tuvieron que retirar, mañana nos entregan el acta oficial…” algo realmente increíble por cuanto ningún paritario se levanta de su lugar sin antes poseer el acta de lo que se dijo y habló, firmada por todos. Esto, claro está, obedece a que al acta la hace el gobierno y allí ponen lo que ellos consideran debe darse a conocer y no lo que realmente se habló en la mesa.

Al principio del audio hace una recomendación sustancial a los delegados, a quienes les envía el Whatsapp, de no viralizar el Acta de paritarias:

“Como dice Nahuel sería conveniente no filtrarla no viralizarla, para no tener inconvenientes más en el contexto en que estamos con la oposición que está esperando que cometamos algún error”.

En el segundo párrafo del primer audio, Navarro deja establecidas las condiciones exigidas por el gobierno para retransmitirle a los afiliados. Especialmente les adelanta que no hay plata para aumento salarial: “El gobierno como esperábamos hizo toda la explicación de lo difícil que está la situación teniendo en cuenta el contexto nacional y todo lo que impacta en la provincia de Santa Cruz, con lo cual nos están diciendo que no pueden hacer frente a ningún tipo de aumento ni para nosotros ni para ningún sector. O sea, todas las otras paritarias van a ser un reflejo de nuestra paritaria”.

Inmediatamente les hace notar que de su parte se le pidió un esfuerzo “Le pedimos un esfuerzo y que haga una propuesta salarial. Más allá que haga o no la propuesta (salarial)…..”, señala Navarro, dando por sentado que de salarios, ni pensar.

Luego refuerza esta ponencia, indicando “El Ejecutivo planteaba reunirnos después de 3 meses, cuando se aclaren las medidas del gobierno nacional y nosotros no opusimos. El ejecutivo no puede plantear salarios hasta ese tiempo, pero dijo (el gobierno) que se puede hablar de otras cosas el 20 de septiembre, pero sepan que ATE es el único sindicato que planteó que era mucho tiempo y que los compañeros en asambleas iban a plantear alguna medida de fuerza. Nosotros ponemos en el acta, sin decir la palabra paro, que vamos a evaluar esta situación…”. Claramente el paritario confiesa que en al reunión “cuidó las palabras”, a tal punto que (y por esa razón) el Acta la hizo el gobierno, por eso no está firmada.

En otro tramo de su mensaje dijo “Yo diría que tomemos con calma y analicemos bien cuáles van a ser nuestros pasos, digamos, porque ya sabemos que en una supuesta asamblea de afiliados de trabajadores, ante esta respuesta del Ejecutivo los compañeros van a pedir algún tipo de medida de fuerza, me parece, y nosotros tenemos que tener algún tipo de responsabilidad de ver si eso va a ser factible y qué repercusión va a tener y qué posibilidades tenemos de llevar a los compañeros a una lucha, digamos, teniendo en cuenta el contexto en que el gobierno está diciendo “no tengo plata” con las medidas del gobierno nacional y con suerte no la voy a tener hasta dentro de 3 meses”.

Con esta frase el paritario habla por boca del gobierno provincia, dejando en claro que deben blindarse de los “medios enemigos”, que seguramente pueden salir a denostar sus acciones.

Pero Navarro debía “dar alguna buena noticia”, entonces transmite como excepcional algo que un dirigente sindical debe dar por sentado y debe ser parte de la lucha por sus afiliados: el pago en tiempo y forma.

“Para que Uds sepan y esto es importante, ¡Sí están garantizados los sueldos para los próximos meses, incluido el 7% y está garantizado el pago de las recategorizaciones del 20 por 6 a partir del mes que viene…”. Esto, claro, es parte de lo que el Ejecutivo le dijo a Navarro que podía “tirar” como adelanto para suavizar todas las otras malas noticias sobre la falta de aumento de acá hasta el año que viene.

Segundo audio

Posteriormente y para reforzar convenientemente el mensaje a los delegados, de que apacigüen a los afiliados y eviten paros, marchas y reclamos, José Navarro en el segundo audio dice:

“Este debate lo dimos en la reunión de conducción el otro día, donde no pudieron participar todos los compañeros, pero no vamos a volver sobre eso, pero no pudieron compartir los compañeros de todas las localidades”.

Acá se revela el problema interno de ATE, donde hay muchos afiliados que se quejan porque no hay asambleas donde se tomen las decisiones, como lo hacía Alejandro Garzón hasta el año 2015. La crítica es que no se convoca al interior y se toman decisiones entre unos pocos de la mesa provincial.

“Nosotros creemos que esta paritaria central es la que están mirando todos los sectores. Los que son nuestros medios amigos y los que son nuestros enemigos”, claramente un concepto propio del gobierno provincial, retransmitido por un dirigente gremial, investido del partido gobernante. Por otro lado, reconfirma nuestros análisis previos, sobre que éstas paritarias tratan de fijar agenda para los demás sindicatos.

Navarro se revela como oficialista-gobierno al decir que ya pasaron las elecciones y no deben pagar ningún costo político pero aclara “la oposición está ahí latente, especialmente acá en Río Gallegos, posiblemente para salir a pegarnos. Los sectores políticos y los demás sindicatos están mirando la paritaria central, que es la paritaria testigo, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que salimos a decir y qué expresamos, más que nada en las asambleas y en los sectores ….”

Creemos que este párrafo es el ícono de la entrega de la lucha sindical. Luego de adelantarse a los miedos del gobierno por las críticas que va a despertar esta jugada innoble de un gremialista que debe defender los intereses de los trabajadores, les está diciendo por orden del Ejecutivo «¡Ojo!, todos los demás van a hacer lo que hacemos nosotros y de nosotros depende Alicia Kirchner». Cuando advierte “tenemos que tener mucho cuidado…” les está reclamando tranquilidad porque persiste la amenaza de que el Ejecutivo rompa la relación de complicidad con ATE. Navarro, insiste (lo insinúa) que esa relación es muy beneficiosa para el sindicato, sin embargo en los fundamental, que es el aumento salarial, está ausente.

Más adelante advierte: “El gobierno provincial manifiesta que en relación al difícil contexto que todos sabemos y a las medidas del gobierno nacional a la provincia le ingresa mucho menos plata de la que le ingresaba hasta mitad de año, por ejemplo. Yo no soy del gobierno pero….. va a ingresar menos dinero”. No se necesita explicar este párrafo, Navarro es el mejor interlocutor del gobierno ante sus afiliados.

Más adelante alude: “Nosotros le manifestamos que ellos (gobierno) tienen la responsabilidad política y nosotros la de defender a nuestros compañeros. Que nosotros no vamos a poner ninguna traba si es que los compañeros deciden en las asambleas y distintos sectores llegar a tomar a futuro algún tipo de medidas de fuerza. Lo que si compañeros tengamos cuidado en qué nos embarcamos porque hay sectores como la izquierda o de la oposición nuestra que van a querer salir a la lucha por decirlo, a asamblea y lucha pero ya sabemos que ellos tienen un condimento extra.

Impecable manera de transmitir una amenaza, pero cubriendo sus espaldas ante el afiliado. Es decirle “hagan lo que quieran”, pero advirtiéndole que pagarán las consecuencias. Un paritario de verdad, a esas alturas, se habría levantado de la mesa o ni bien sale de la reunión denunciar al propio Ejecutivo. Aquí ATE lo encubre y justifica.

El colmo de la obsecuencia lo marca el paritario cuando dice “Nosotros sabemos que nuestros compañeros están en una situación complicada, si bien no queda expresada en el acta como nosotros lo decimos ahí a voz alta en la paritaria”.

El sometimiento de los paritarios de ATE al Ejecutivo llega al colmo de no dejar escrito lo que supuestamente dijeron en la mesa. Una vez más en párrafos anteriores aludimos a una verdad: el acta no la compartió ATE, la hizo el Ejecutivo colocando allí lo que a su buen saber y entender debía decir.

Luego remarcó que varios dirigentes de otros sindicatos lo llamaron “porque están pendientes de esta paritaria” indicando que la mayor responsabilidad de “lo que pase” cae en ATE porque “ni APAP ni UPCN no le generaba mayor problema” y agrega “solo nosotros dijimos que o podíamos esperar 3 meses, por eso el gobierno fijó el 20 de septiembre pero dejando aclarado que esa respuesta va a ser por lo labora, en todo lo que no signifique dinero”. Sin duda es lo que el gobierno le autorizó a decirles a los afiliados, vendiendo como una “conquista” haberle hecho acortar los tiempos del encuentro, pero recalcando que aún en esa reunión del 20 de septiembre, los “compañeros” se olviden de hablar de salarios.

Finalmente la bajada de línea oficialista se conjuga fuertemente en el resumen de los últimos dichos de Navarro cuando señala “Uds (los delegados) evaluarán en sus localidades cómo nos paramos en adelante. Si bien esto no es una asamblea este medio sirve para conocer lo que hablamos. Así están dadas las cosas, el gobierno nos dice yo no les puedo prometer algo que hoy por hoy, con menos plata en la provincia, yo no les puedo cumplir”.

Dos cosas: una el paritario les adelanta que deben decidir qué harán y no habrá ningún tipo de asamblea, porque lo sustituye con un mensaje de Whatsapp y finalmente cuando aplica el “Así están dadas las cosas…”, es una advertencia clara de que otra opción no existe, el gobierno es quien tiene la última palabra y no hay otra opción que atacar replegando las banderas del reclamo por salarios.

Si esto no es entregar la lucha sindical ¿Qué es subsumir los destinos de los afiliados a las manipulaciones abyectas y arbitrarias del gobierno, con la utilización (vaya a saber a qué precio) de las propias estructuras de un sindicato?. (Agencia OPI Santa Cruz)