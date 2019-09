Restricciones: ¿qué significan las normas anunciadas por el Gobierno?

07:50 – Ayer, el Gobierno oficializó a través de un DNU publicado en el Boletín Oficial restricciones a la compra de dólares y los pedidos de autorización al Banco Central para algunas operaciones con la divisa norteamericana. ¿Qué significan las normas anunciadas por el Gobierno?

Por: Francisco Jueguen

¿Se pueden comprar dólares para ahorro?

Las personas físicas no tendrán límites para extraer dólares de sus cuentas bancarias. Sin embargo, no podrán comprar más de US$10.000 por mes sin permiso explícito del Banco Central. En efectivo, según indicaron desde el Gobierno, se podrán comprar US$1000 en casas de cambio. Las compras por home banking (vía internet) tienen un techo de US$10.000 mensuales y no tendrán ninguna restricción extraordinaria. Por encima de esa suma, habrá que pedirle permiso al organismo monetario a través del banco privado o público con el que cada ahorrista esté operando en la actualidad.

¿Las personas pueden hacer transferencias?

Las personas físicas no podrán realizar transferencias de fondos (divisas) desde sus cuentas propias a otras en el exterior por un monto superior a más de US$10.000 por persona por mes. Las empresas, en tanto, tendrán el mismo límite, según la información que ayer distribuyeron desde el Gobierno. Sin embargo, el Banco Central (BCRA) debió salir a aclarar que las transferencias de dinero (dólares) entre dos cuentas que pertenecen a la misma persona no tendrán ninguna restricción desde la aplicación de las nuevas regulaciones del tipo de cambio que comenzarán a regir desde el día de la fecha.

¿Cambia algo con relación a los viajes al exterior?

En las nuevas normas dictadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central no hay restricciones nuevas sobre viajes al exterior. Tampoco existen impuestos o tasas sobre las compras con las tarjetas de crédito en el extranjero. En sintonía, no hay diferencias con las adquisiciones que puedan realizarse en el exterior a través de diferentes plataformas de e-commerce, como por ejemplo, Amazon o Alibaba. Por otro lado, tampoco hay nuevas medidas para las personas que ofrecen servicios al exterior. Deberán vender en el mercado los dólares como cualquier tipo de exportación, dijeron en el Banco Central.

¿Cuál es el objetivo de las medidas?

Con esta nueva regulación del mercado cambiario, el Gobierno busca «lograr mayor estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista», según las fuentes oficiales. En definitiva, el Gobierno limita la salida de dólares del sistema y busca frenar la crisis de confianza para que no afecte a los bancos. Con esta medida, además, el Banco Central se queda con un colchón más importante de reservas para contener el dólar. Por otro lado, el uso de esas reservas puede ser más efectivo, creen cerca del presidente del Central, Guido Sandleris. La medida tomada ayer deja afuera al 90% de los ahorristas argentinos.

¿Hay obligación de liquidar las exportaciones?

El Gobierno, que había eliminado todas las obligaciones relacionadas con la liquidación de exportaciones, ahora debió reinstalar una medida de este tipo, orientada principalmente a contar con más dólares en la oferta. Los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities). La semana pasada el Gobierno ya presionó a los grandes exportadores para que vendan sus divisas en el mercado cambiario. Para eso, les limitó el crédito.

¿Qué restricciones hay para empresas?

Las personas jurídicas o empresas no tienen restricciones para la importación (por lo que las nuevas normas cambiarias no frenarán aún más la economía) o pago de deudas a su vencimiento (lo que podría derivar en un incumplimiento con sus acreedores), pero las compañías no podrán comprar ni un dólar para atesorar ni para girar. Para precancelar deuda tendrán que pedir permiso al Banco Central. Particularmente, en el caso de los bancos, el Gobierno decidió restringirles la compra de bonos contra dólares. En el pasado, esta modalidad se usó para sacar dólares del país en medio del cepo cambiario.

¿Qué pasa con los fondos comunes?

Parte de la deuda de corto plazo «reperfilada» la semana pasada será aceptada para pagar deudas previsionales vencidas. Se aceptarán los bonos a valor técnico. Se trata de una manera de devolverles algo de valor a bonos que hoy tienen precio de default. Por otro lado, el Gobierno homogeneizó técnicamente la información que los bancos deben tomar sobre la diferenciación entre personas humanas y personas jurídicas a la hora de definir cómo son los rescates en los Fondo Comunes de Inversión (FCI), uno de los temas que encendió la polémica entre los ahorristas y los bancos la semana pasada.

¿Cómo puedo ir al banco a buscar los ahorros?

Los bancos extenderán su horario de atención desde las 10 hasta las 17 durante septiembre. La idea fue impulsada por el Banco Central para devolver confianza a los ahorristas minoristas a la hora de poder disponer de sus ahorros. La modalidad de trabajo deberá debatirse entre los bancos y la Bancaria. En la entidad que conduce Guido Sandleris afirman que los bancos están «superlíquidos» y los depósitos en dólares están garantizados en un 50% por los encajes depositados en el Banco Central. Allí creen que la crisis de confianza está estrechamente relacionada con el proceso electoral. (La Nación)